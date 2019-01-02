Футбол

«Зенит» интересуется полузащитником «Сент-Этьена» Сельнесом
Sport24.ru
08:33

Договор же 24-летнего Сельнеса истекает летом 2020 года. Сумма сделки может составить более 10 млн евро. В нынешнем сезоне норвежский полузащитник принял участие в 18 официальных матчах за «Сент-Этьен» и отдал 5 результативных передач.
Sport24.ru08:33

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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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