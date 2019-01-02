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Договор же 24-летнего Сельнеса истекает летом 2020 года. Сумма сделки может составить более 10 млн евро. В нынешнем сезоне норвежский полузащитник принял участие в 18 официальных матчах за «Сент-Этьен» и отдал 5 результативных передач.
Sport24.ru08:33
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