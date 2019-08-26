Футбол
«Зенит» интересуется полузащитником «Ренна» ГреньеСоветский спорт 03:01
Зенит проявляет интерес к полузащитнику Ренна Клеману Гренье, сообщает Foot Mercato. По информации источника, в воскресенье скауты чемпионов России наблюдали за игрой 28-летнего француза в матче третьего тура лиги 1 со Страсбуром (2:0), в котором Гренье открыл счет на 16-й минуте.
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