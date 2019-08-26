Зенит проявляет интерес к полузащитнику Ренна Клеману Гренье, сообщает Foot Mercato. По информации источника, в воскресенье скауты чемпионов России наблюдали за игрой 28-летнего француза в матче третьего тура лиги 1 со Страсбуром (2:0), в котором Гренье открыл счет на 16-й минуте.

Армия и оружие В Кремле пообещали ответить на испытания США новой ракеты Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приступила к подготовке ответа Соединённым Штатам в связи с испытанием ракеты средней дальности после выхода из ДРСМД.

Происшествия Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке В результате взрыва, который произошел в жилом доме приморского города Находка, погибли два человека, еще двое пострадали.

Политика Лавров назвал условие проведения встречи в «нормандском формате» Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал условие обсуждения саммита "нормандской четверки". Об этом сообщает РИА "Новости".

Финансы Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,95 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 65,95 рубля.

Культура Петру Мамонову сделали операцию Актера Петра Мамонова, который в субботу был госпитализирован в Москве с инфарктом миокарда, в понедельник прооперировали, его состояние врачи оценивают как стабильное.

Происшествия Суд оштрафовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Данилу Беглеца Тверской суд Москвы оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Данилу Беглеца на 20 тыс. рублей, признав его виновным в административном правонарушении.

Гаджеты Подтверждена дата выхода Android 10 Сегодня была подтверждена дата выхода финальной версии операционной системы Android 10.

Происшествия Неизвестные открыли стрельбу по прохожим в шведском городе Мальме В шведском городе Мальме неизвестные открыли стрельбу по прохожим на улице. Троих пострадавших госпитализировали.

Политика Президент Анголы передал через главу МИД послание Путину Министр иностранных дел Анголы Мануэл Домингуш Аугушту на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым передал ему послание для президента России от главы своей страны Жоау Лоуренсу.

Политика В Кремле объяснили отставку посла в Великобритании Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух стран.

Политика Путин проведет совещание для оценки ситуации в российской экономике Президент Владимир Путин в понедельник проведет совещание по экономическим вопросам, такие встречи необходимы для оценки положения дел в экономике, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Порошенко перечислил новые атаки на украинскую государственность Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что главные институты государства сейчас подвергаются постоянным атакам, цель которых — пошатнуть независимость страны.

Политика В Киеве анонсировали «много изменений» в Конституции Украины Партия «Слуга народа» планирует внести множество изменений в Конституцию Украины, в том числе новый регламент работы депутатов украинского парламента.

Футбол Матвеев рассказал о кадровых проблемах перед матчем с «Олимпиакосом» Тренер «Краснодара» Сергей Матвеев рассказал, кто из игроков не сможет помочь команде в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом».

Политика В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес 44-летняя Божена Рынска ждет ребенка от погибшего Игоря Малашенко Известная журналистка Божена Рынска после смерти своего мужа ― сооснователя ТНТ Игоря Малашенко ― находится в плачевном состоянии.

Наука Предложена теория сверхтяжелых частиц темной материи Физики Кшиштоф Мейснер (Krzysztof A. Meissner) и Герман Николаи (Hermann Nicolai) из Польши и Германии предложили новую теорию строения темной материи.

Происшествия Росгидромет нашел радиоактивные изотопы после ЧП под Северодвинском Специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) нашли в пробах после взрыва на военном полигоне под Северодвинском радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана.

Политика Президент Грузии прокомментировала президентские выборы в Абхазии 5-й Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила президентскую кампанию в Абхазии, отметив, что такие действия «нарушают» национальный суверенитет Грузии.

Происшествия В московском аэропорту задержали брата главы правительства Чечни Издание уточняет, что задержанный является братом главы правительства Чеченской республики Муслима Хучиева.

Политика Трамп заявил о готовности Китая к переговорам по торговле Президент США Дональд Трамп заявил на полях саммита G7 во французском Биаррице, что Китай выразил готовность к проведению новых переговоров по торговле.

Авто Представлен обновленный седан Ford Taurus Компания Ford представила обновленный седан Taurus для китайского рынка.

Наука Ученые выяснили, какая еда резко увеличивает раковую опухоль Исследователи из Массачусетского университета (США) пришли к выводу, что приготовленная в масле пища за короткий промежуток способна увеличить размер злокачественной опухоли в два раза, передает Medicalxpress.Опыты с грызунами показали, что присутствие в рационе жареных в масле продуктов усиливает воспаление толстой кишки и провоцирует быстрый рост опухолей.

Происшествия В Краснодаре уволили заснувших на службе росгвардейцев Двух бойцов Росгвардии из Краснодара уволили за то, что они заснули на службе, суд признал законным приказ об их увольнении, сообщается на сайте Первомайского районного суда.