Футбол
«Зенит» интересуется хавбеком «Ренна» ГреньеSport24.ru вчера в 18:03
Центральный полузащитник «Ренна» Клеман Гренье попал в сферу интересов «Зенита». По информации Foot Mercato, представитель петербургского клуба просматривал 28-летнего футболиста во Франции.
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Политика
Вступил в силу второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей»
Сегодня, 26 августа, вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Экономика
За проезд по Климовскому мосту планируют брать от 200 до 1200 рублей
С учетом имеющихся в документах формулировок получается, что указанная в последнем, четвертом, пункте категория автомобилей вполне соответствует и третьей категории - "транспортные средства с двумя и более осями" высотой 2,6 м и более, - оцененной в 800 руб. максимум.
Обновлено 23 августа в 05:32
Армия и оружие
Мантуров сообщил, когда первый Ту-160М передадут на испытания
По словам главы Минпромторга, «Ильюшин» с 2017 года ведет разработку глубоко модернизированного военного транспортника Ан-124-100М.
Обновлено в 03:48
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке
В Находке в Приморском крае в одном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Обновлено в 04:40
Гаджеты
Huawei не выжить на западном рынке без Google. Мнение Forbes
Американское издание Forbes считает иначе, по крайней мере, применительно к западному рынку.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Су-30СМ выполнили пуски ракет на полигоне в Крыму
Экипажи истребителей Су-30СМ в ходе учений на полигоне в Крыму отработали боевые пуски ракет по воздушным целям условного противника.
Обновлено в 01:48
Общество
Прокурор потребовал лишить родительских прав еще двоих участников акции протеста
Обновлено в 04:28
Происшествия
В центре Киева из гранатомёта обстреляли здание
В центре Киева неизвестные в ночь на 26 августа обстреляли из гранатомёта здание, принадлежащее компании «Мостострой».
Обновлено в 02:15
Политика
Трамп заявил о готовности Китая к переговорам по торговле
Президент США Дональд Трамп заявил на полях саммита G7 во французском Биаррице, что Китай выразил готовность к проведению новых переговоров по торговле.
Обновлено в 04:50
Экономика
Смольный: средняя зарплата петербуржцев в 2020 году превысит 71 тысячу
Средняя номинальная зарплата жителей Петербурга в 2020 году составит 71,5 тыс. рублей.
Обновлено в 04:38
Происшествия
НАСА сообщило о первом преступлении, совершенном в космосе
Обновлено 24 августа в 14:19
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Транспорт
На сайте московского метро появится тарифный калькулятор для МЦД
Тарифный калькулятор появится в разделе Московских центральных диаметров (МЦД) на сайте московского метро, рассказал журналистам первый заместитель начальника столичной подземки Роман Латыпов.
Обновлено в 04:23
Политика
Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг
Обновлено в 02:50
Футбол
Лопырёва посетила матч «Галатасарая»
Российская телеведущая Виктория Лопырёва посетила матч чемпионата Турции «Галатасарай» — «Коньяспор».
Обновлено в 04:07
Общество
«Ведомости»: S7 Group объединит авиакомпании «Сибирь» и «Глобус»
Холдинговая компания S7 Group объединит свои авиакомпании "Сибирь" и "Глобус", при этом слияние произойдет путем перевода парка (а не в форме объединения юридических лиц) - все самолеты "Глобуса" будут переведены в сертификат эксплуатанта "Сибири", также перейдут и сотрудники, сообщают "Ведомости" со ссылкой на менеджеров холдинга.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:29
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Культура
Петра Мамонова готовят к операции после инфаркта
Российский актер и музыкант Петр Мамонов сообщил, что готовится к операции после перенесенного инфаркта.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В Якутии полицейский сбежал со службы с табельным оружием
В Якутске сотрудник транспортной полиции Айтап Томский покинул службу, прихватив с собой табельное оружие.
Обновлено в 04:35
Фигурное катание
Туктамышева поменяла музыку в новой короткой программе
По мнению фигуристки, первоначальный вариант не будет понятен аудитории Елизавета Туктамышева поменяла музыку в новой короткой программе.
Обновлено вчера в 22:32
Единоборства
Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка
Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Обновлено 24 августа в 16:10
Шоу-бизнес
Девочка-скандал: самые громкие конфликты и провалы Земфиры
Обновлено в 03:00
Футбол
Сёмин высказался о «пятивластии» в турнирной таблице РПЛ
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о сложившемся положении в верхней части турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам семи туров.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В уфимском парке трехлетнего ребенка ударило током
Во время прогулки трехлетнего ребенка ударило током.
Обновлено в 01:56
Финансы
Доверие бизнеса к экономике Германии в августе упало сильнее прогнозов
Индекс упал до самой низкой отметки с ноября 2012 года.
Обновлено в 04:36