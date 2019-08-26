Футбол

«Зенит» интересуется хавбеком «Ренна» ГреньеSport24.ru вчера в 18:03

Центральный полузащитник «Ренна» Клеман Гренье попал в сферу интересов «Зенита». По информации Foot Mercato, представитель петербургского клуба просматривал 28-летнего футболиста во Франции.
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Источник: «Зенит» интересуется игроком «Ренна»

Спорт-Экспресс02:53

«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Ренна»

Sport.ru03:59

СМИ: «Зенит» интересуется футболистом «Ренна»

Матч ТВ02:55

«Зенит» хочет купить полузащитника «Ренна», «Ливерпуль» готов продать Салаха. Трансферы и слухи дня

Sport24.ru02:00

«Зенит» заинтересован в полузащитнике «Ренна»

Чемпионат02:44

«Зенит» интересуется хавбеком «Ренна» Гренье

Sports.ruвчера в 21:18

«Зенит» просматривал игрока «Ренна» во Франции

Газета.Ruвчера в 18:33
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:01, Ашберн
Политика

Вступил в силу второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей»

Сегодня, 26 августа, вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.
Обновлено в 00:43
Происшествия

Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Экономика

За проезд по Климовскому мосту планируют брать от 200 до 1200 рублей

С учетом имеющихся в документах формулировок получается, что указанная в последнем, четвертом, пункте категория автомобилей вполне соответствует и третьей категории - "транспортные средства с двумя и более осями" высотой 2,6 м и более, - оцененной в 800 руб. максимум.
Обновлено 23 августа в 05:32
Армия и оружие

Мантуров сообщил, когда первый Ту-160М передадут на испытания

По словам главы Минпромторга, «Ильюшин» с 2017 года ведет разработку глубоко модернизированного военного транспортника Ан-124-100М.
Обновлено в 03:48
Культура

Олега Меньшикова экстренно госпитализировали

Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Происшествия

Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке

В Находке в Приморском крае в одном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Обновлено в 04:40
Гаджеты

Huawei не выжить на западном рынке без Google. Мнение Forbes

Американское издание Forbes считает иначе, по крайней мере, применительно к западному рынку.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие

Су-30СМ выполнили пуски ракет на полигоне в Крыму

Экипажи истребителей Су-30СМ в ходе учений на полигоне в Крыму отработали боевые пуски ракет по воздушным целям условного противника.
Обновлено в 01:48
Общество

Прокурор потребовал лишить родительских прав еще двоих участников акции протеста

Обновлено в 04:28
Происшествия

В центре Киева из гранатомёта обстреляли здание

В центре Киева неизвестные в ночь на 26 августа обстреляли из гранатомёта здание, принадлежащее компании «Мостострой».
Обновлено в 02:15
Политика

Трамп заявил о готовности Китая к переговорам по торговле

Президент США Дональд Трамп заявил на полях саммита G7 во французском Биаррице, что Китай выразил готовность к проведению новых переговоров по торговле.
Обновлено в 04:50
Экономика

Смольный: средняя зарплата петербуржцев в 2020 году превысит 71 тысячу

Средняя номинальная зарплата жителей Петербурга в 2020 году составит 71,5 тыс. рублей.
Обновлено в 04:38
Происшествия

НАСА сообщило о первом преступлении, совершенном в космосе

Обновлено 24 августа в 14:19
Космос

«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС

Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Транспорт

На сайте московского метро появится тарифный калькулятор для МЦД

Тарифный калькулятор появится в разделе Московских центральных диаметров (МЦД) на сайте московского метро, рассказал журналистам первый заместитель начальника столичной подземки Роман Латыпов.
Обновлено в 04:23
Политика

Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг

Обновлено в 02:50
Футбол

Лопырёва посетила матч «Галатасарая»

Российская телеведущая Виктория Лопырёва посетила матч чемпионата Турции «Галатасарай» — «Коньяспор».
Обновлено в 04:07
Общество

«Ведомости»: S7 Group объединит авиакомпании «Сибирь» и «Глобус»

Холдинговая компания S7 Group объединит свои авиакомпании "Сибирь" и "Глобус", при этом слияние произойдет путем перевода парка (а не в форме объединения юридических лиц) - все самолеты "Глобуса" будут переведены в сертификат эксплуатанта "Сибири", также перейдут и сотрудники, сообщают "Ведомости" со ссылкой на менеджеров холдинга.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП

Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:29
Кино

Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме о событиях Пражской весны

Обновлено в 01:23
Политика

Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Культура

Петра Мамонова готовят к операции после инфаркта

Российский актер и музыкант Петр Мамонов сообщил, что готовится к операции после перенесенного инфаркта.
Обновлено в 02:55
Происшествия

В Якутии полицейский сбежал со службы с табельным оружием

В Якутске сотрудник транспортной полиции Айтап Томский покинул службу, прихватив с собой табельное оружие.
Обновлено в 04:35
Фигурное катание

Туктамышева поменяла музыку в новой короткой программе

По мнению фигуристки, первоначальный вариант не будет понятен аудитории Елизавета Туктамышева поменяла музыку в новой короткой программе.
Обновлено вчера в 22:32
Единоборства

Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка

Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Обновлено 24 августа в 16:10
Шоу-бизнес

Девочка-скандал: самые громкие конфликты и провалы Земфиры

Обновлено в 03:00
Футбол

Сёмин высказался о «пятивластии» в турнирной таблице РПЛ

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о сложившемся положении в верхней части турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам семи туров.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия

Двух российских пограничников задержали в Литве

В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Происшествия

В уфимском парке трехлетнего ребенка ударило током

Во время прогулки трехлетнего ребенка ударило током.
Обновлено в 01:56
Финансы

Доверие бизнеса к экономике Германии в августе упало сильнее прогнозов

Индекс упал до самой низкой отметки с ноября 2012 года.
Обновлено в 04:36
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