Зенит проявляет интерес к полузащитнику Ренна Клеману Гренье, сообщает Foot Mercato. По информации источника, в воскресенье скауты чемпионов России наблюдали за игрой 28-летнего француза в матче третьего тура лиги 1 со Страсбуром (2:0), в котором Гренье открыл счет на 16-й минуте.

Происшествия Взрыв прогремел в жилом доме в Находке Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.

Политика Путин освободил Яковенко от должности посла России в Британии Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности российского посла в Великобритании.

Происшествия По делу Абызова арестовали счета и имущество на 27 миллиардов рублей Сегодня рассматриваются апелляционные жалобы адвокатов на арест счетов и имущества, принадлежащих Абызову, его родственникам и фирмам, которые с ним связаны.

Футбол ЦСКА подпишет двух новичков на этой неделе ЦСКА рассчитывает подписать контракты с двумя новыми игрока на этой неделе, сообщает News.ru.

Политика Медведев высказался о переходе на четырехдневную рабочую неделю Председатель правительства России Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.

Происшествия В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Политика Кремль отреагировал на предложение Трампа по G8 Кремль не считает предложение президента США Дональда Трампа о возвращении к формату G8 провокацией, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес 44-летняя Божена Рынска ждет ребенка от погибшего Игоря Малашенко Известная журналистка Божена Рынска после смерти своего мужа ― сооснователя ТНТ Игоря Малашенко ― находится в плачевном состоянии.

Экономика ЦБ спрогнозировал рост реальных зарплат в третьем квартале В I квартале 2019 года рост реальной заработной платы граждан, по оценке ЦБ, составил 1,3% в годовом исчислении, во II квартале — 2,6%.

Политика Президент Анголы передал послание Путину через глав МИД Послание президенту РФ Владимиру Путину от главы Анголы Жоау Лоуренсу передал министру иностранных дел Сергею Лаврову его ангольский коллега Мануэл Домингуш Аугушту.

Общество Роман Вильфанд предупредил о похолодании в Москве до трех градусов На протяжении второй половины недели температура будет сохраняться днем на уровне 15–17 градусов, ночью — от четырех до девяти градусов, отметил Вильфанд.

Политика Песков: компетентные органы проверят заявление архангельского врача Компетентные органы проверят все факты по заявлению хирурга больницы в Архангельской области, утверждающего, что врачей не предупреждали о радиации после взрыва на военном полигоне и не защитили от нее, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Происшествия В Литве задержали двоих российских пограничников В Литве пограничники задержали двоих вооруженных сотрудников погранслужбы ФСБ России, сообщил телеканал LNK.

Культура Олега Меньшикова экстренно госпитализировали Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

Культура Сергей Полунин исполнит партию Ромео на сцене итальянского театра На сцене итальянского амфитеатра «Арена ди Верона» состоится премьерный показ балета «Ромео и Джульетта».

Технологии «Триколор» отвернулся от «Витрины ТВ» Оператор прекратил онлайн-трансляции каналов ВГТРК и НМГ Крупнейший в России оператор платного ТВ «Триколор» перестал вещать на своей онлайн-платформе каналы ВГТРК и «Национальной Медиа Группы» (НМГ).

Общество Треть граждан считают российский цирк лучшим в мире На втором месте, по мнению опрошенных (19%), является цирковое искусство Китая, на третьем — цирк Франции (11%).

Общество Покрас Лампас не приедет в Екатеринбург после православных протестов Художник Покрас Лампас не приедет в Екатеринбург для восстановления своей работы «Супрематический крест».

Политика Вступил в силу второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» Сегодня, 26 августа, вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.

Происшествия Фигуранты дела о беспорядках Беглец и Подкопаев признали вину Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.

Авто Новый Toyota Land Cruiser 300 рассекретили на страницах журнала Kurdistan Automotive Blog опубликовал сканированные изображения журнала, в котором были представлены рендеры нового поколения Toyota Land Cruiser.