Футбол

«Зенит» интересуется полузащитником «Лиона» Тусаром
Нева Спорт
07:15

Петербургский «Зенит» заинтересован в услугах полузащитника «Лиона» Луки Тусара. Информация появилась в распоряжении французского издания L’Equipe: тренерскому штабу «Зенита» необходимо усилить опорную зону.
Нева Спорт07:15

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«Зенит»: вместо Оздоева – хавбек «Лиона»? Трансферные слухи за день

Спорт-Экспресс10:00

Во Франции сообщили об интересе «Зенита» к полузащитнику «Лиона»

Советский спорт05:30

«Зенит» хочет купить капитана молодежной сборной Франции. Transfermarkt оценивает его в 20 млн

Спорт день за днем03:54

«Зенит» интересуется хавбеком «Лиона» Тусаром

Чемпионат04:28

«Зенит» интересуется полузащитником «Лиона» Тузаром

Sport24.ru04:04

«Зенит» интересуется полузащитником «Лиона» Тузаром

Sports.ru04:59

«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Лиона»

Газета.Ru04:38
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Происшествия

Опубликовано видео с места обрушения моста в парке Горького

Обновлено в 18:26
Происшествия

Тело пятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске

Спасатели извлекли тело одного из погибших в результате взрыва газа в Магнитогорске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 13:23
Происшествия

В Великобритании вооруженный ножом мужчина напал на людей в метро

В британском Манчестере неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в метро. Об этом сообщила газета The Sun.
Обновлено в 18:00
Политика

Ким Чен Ын сказал, когда готов встретиться с Трампом

В любое время готов провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает «Ренхап».
Обновлено в 20:43
Политика

Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины

Шоумен Владимир Зеленский заявил, что намерен участвовать в выборах президента Украины, которые запланированы на март 2019 года.
Обновлено в 17:42
Кино

Митрополит Рязанский осудил «Иронию судьбы»

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своем видеообращении выступил с критикой советского фильма "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова.
Обновлено в 16:19
Политика

Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку

Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено в 18:18
Политика

Глава МИД Украины посетовал на советские фильмы в новогоднем эфире

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем фейсбуке, что его расстроило большое количество фильмов в новогоднем эфире.
Обновлено в 21:30
Происшествия

Угрожавший взорвать бомбу в аэропорту Амстердама арестован

Полиция арестовала пассажира, угрожавшего взорвать бомбу в аэропорту Амстердама, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции Нидерландов.
Обновлено в 15:16
Политика

Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении

Обновлено в 19:29
Происшествия

Найдено тело пропавшей клиентки сервиса BlaBlaCar

Найдено тело 29-летней клиентки BlaBlaCar. Ранее сообщалось, что москвичка выехала из Москвы в Тулу на личном автомобиле.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Восемь человек пострадали после наезда автомобиля в Токио

Восемь человек пострадали от преднамеренного наезда автомобиля на пешеходов в Токио.
Обновлено в 20:12
Политика

В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж

Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 11:07
Общество

Ученые назвали лучшее средство от похмелья

Обновлено вчера в 22:25
Политика

Ющенко заявил о насильственном возврате украинцев в XVII век

Экс-президент Украины Виктор Ющенко считает, что украинцев "возвращают в XVII век". Об этом он заявил в эфире ютьюб-канала "Бегущий Банкир".
Обновлено в 19:56
Политика

Трамп призвал демократов прервать праздничные отпуска

Президент США Дональд Трамп утром предновогоднего дня из овального кабинета призвал демократов выйти из отпуска и проголосовать по бюджету, что могло бы положить конец приостановке работы примерно четверти федеральных ведомств.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие

Трамп продлил срок вывода войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп согласился продлить срок вывода американских войск из Сирии до четырех месяцев.
Обновлено в 20:41
Экономика

Ставка НДС 20% действует на территории России с 1 января

Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января составляет 20%.
Обновлено в 16:03
Политика

Путин призвал россиян в новогоднем обращении к милосердию

Обновлено в 14:33
Политика

Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей

Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в твиттере.
Обновлено в 10:03
Происшествия

Путин прибыл в Магнитогорск после взрыва в доме

Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, где ранним утром 31 декабря произошло обрушение одного из подъездов многоэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 07:54
Единоборства

Мэйуэзер не намерен возвращаться в профессиональный бокс

Американец Флойд Мэйуэзер-младший после победы над японским бойцом Тенсином Насукавой заявил, что не планирует возобновлять карьеру в профессиональном боксе.
Обновлено в 12:05
Хоккей

Россия разгромила Данию в первом матче МЧМ

Россияне разгромили соперников из Дании со счётом 4:0. Счёт на седьмой минуте открыл Виталий Кравцов, которому ассистировали Григорий Денисенко и Клим Костин.
Обновлено в 10:25
Космос

Нацисты не вернулись с Луны: СМИ назвали несбывшиеся прогнозы на 2018 год

Французская газета Le Monde отобрала несколько крупных событий в мире, которые должны были случиться в 2018 году, но так и не произошли.
Обновлено в 20:51
Космос

Зонд OSIRIS-Rex вышел на орбиту вокруг астероида Бенну

Обновлено в 15:08
Хоккей

Гол Свечникова помог «Каролине» победить «Филадельфию»

«Каролина Харрикейнз» дома победила «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1. Ворота «Каролины» защищал Кертис Макэлинни.
Обновлено в 20:37
Армия и оружие

Американские военные извинились за шутку о сбросе бомбы на Таймс-сквер

Стратегическое командование вооруженных сил США извинилось за неудачную шутку в социальных сетях, в которой пообещало "уронить что-нибудь побольше", чем традиционный новогодний шар на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Обновлено в 21:27
Политика

В России продлили срок пребывания для жителей ЛНР и ДНР

«Увеличить для граждан Украины, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, непрерывный срок временного пребывания на территории РФ до 180 суток с даты каждого въезда на территорию РФ»,— постановило правительство.
Обновлено в 10:41
Общество

В России началось повышение пенсионного возраста

Предполагалось, что экономия от повышения пенсионного возраста в 2019–2024 годах превысит 3 трлн руб. и все эти средства будут направлены на повышенную индексацию пенсий.
Обновлено в 18:01
Происшествия

Первый канал изменил сетку вещания из-за трагедии в Магнитогорске

Обновлено в 09:49
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Люка Тусар
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник клуба «Олимпик Лион». Капитан молодёжной сборной Франции.
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