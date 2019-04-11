Футбол

«Зенит» интересуется полузащитником ЦСКА ВлашичемМосковский Комсомолец 12:37

Петербургский «Зенит» проявляет интерес к 21-летнему хорватскому полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу, передает интернет-издание Sportske Novosti. Права на футболиста принадлежат английскому клубу «Эвертон».
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Никола Влашич: «Из „Эвертона“ никто не звонил»

Спорт-Экспресс20:10

Источник: «Зенит» интересуется Влашичем

Чемпионат11:21

«Зенит» проявляет интерес к Влашичу

Евро-футбол.ру09:43

«Зенит» заинтересован в покупке Влашича

Metaratings14:30

Sportske Novosti: «Зенит» интересуется Влашичем

Sports.ru10:58

Хорватская газета сообщила об интересе «Зенита» к Влашичу

Матч ТВ10:51

ЦСКА готов заплатить за Влашича 15 миллионов евро

ФАН09 апреля в 11:44
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Госпрограммы в I квартале: продано 30 тысяч машин

Ранее Минпромторг сообщал о планах реализовать в рамках этих инструментов стимулирования спроса 27 тысяч машин.
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Экономика

Uber раскрыл убытки совместного предприятия с «Яндексом»

Uber учитывает финансовые результаты СП по методу долевого участия (equity method investment), компания владеет 38% в совместном предприятии.
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Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
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Тайсумов сдал положительную допинг-пробу

Боец UFC Майрбек Тайсумов сдал положительную допинг-пробу.
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Посольство РФ: Британия готовит новые провокации с химвеществами

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В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
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Кинокритик Антон Долин решил уволиться из холдинга ВГТРК (он был ведущим радиостанций «Маяк» и «Вести FM») в связи с выходом сюжета на телеканале «Россия 24» о его критике фильма «Балканский рубеж».
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Политика

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
Обновлено в 17:51
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено в 09:32
Политика

В Совфеде отреагировали на резолюцию ПАСЕ

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов прокомментировал резолюцию ПАСЕ, призывающую Москву заплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 16:22
Политика

Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России

Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено в 15:22
Футбол

Месси может сыграть против «Уэски»

Обновлено в 13:32
Футбол

Рэмзи, Виллиан, Феликс и Гедеш поспорят за звание игрока недели в ЛЕ

УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено в 18:49
Армия и оружие

США разместят систему ПРО THAAD в Румынии

«По запросу НАТО министр обороны разместит американскую систему THAAD в Румынии этим летом для поддержки противоракетной обороны НАТО», – передает РИА «Новости» сообщение Европейского командования.
Обновлено в 10:22
Политика

В США призвали к пересмотру политики в отношении России

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
Обновлено в 19:35
Происшествия

Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате

Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Хоккей

Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»

Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
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Общество

Петербуржцы считают достойной зарплату в 91 тысячу рублей

Жителям Москвы для достойной жизни требуется не менее 100 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 00:04
Политика

Порошенко в прямом эфире позвал Зеленского на дебаты

Президент Украины Петр Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и призвал своего оппонента, лидера первого тура выборов Владимира Зеленского начать там с ним дебаты, но тот отказался, сообщив, что находится на пути во Францию.
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Политика

КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление россиян

Депутаты от фракции КПРФ внесли в Государственную думу законопроект, который вводит штрафы для чиновников за оскорбление граждан.
Обновлено вчера в 15:08
Хоккей

Илью Ковальчука вызвали в сборную России по хоккею на ЧМ-2019

Чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.
Обновлено в 15:57
Политика

Министр обороны Судана принес присягу в качестве главы военного совета

Министр обороны и первый вице-президент Судана Авад ибн Ауф в четверг вечером принес присягу в качестве главы переходного военного совета страны, его заместителем стал начальник штаба Кемаль Абдель Мааруф, сообщило суданское гостелевидение.
Обновлено в 17:34
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Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

Обновлено в 16:00
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Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
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Политика

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Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено вчера в 19:07
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Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
Обновлено в 10:16
Футбол

Футболисты «Баварии» подрались на тренировке

Обновлено в 11:10
Транспорт

Синегорскую трассу решили не асфальтировать

К работам привлекут и дорожный каток, который специально приобрели в прошлом году для содержания синегорской дороги.
Обновлено в 19:49
Происшествия

В США в крушении одномоторного самолета обвинили собаку

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Кадыров призвал простить Чечне долги за газ

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного по вопросу списания с населения задолженности за газ.
Обновлено в 19:04
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Никола Власич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба «Эвертон» и сборной Хорватии, на правах аренды выступающий за московский ЦСКА.
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