Футбол
«Зенит» интересуется полузащитником ЦСКА ВлашичемМосковский Комсомолец 12:37
Петербургский «Зенит» проявляет интерес к 21-летнему хорватскому полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу, передает интернет-издание Sportske Novosti. Права на футболиста принадлежат английскому клубу «Эвертон».
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Рэмзи, Виллиан, Феликс и Гедеш поспорят за звание игрока недели в ЛЕ
УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Европы.
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Армия и оружие
США разместят систему ПРО THAAD в Румынии
«По запросу НАТО министр обороны разместит американскую систему THAAD в Румынии этим летом для поддержки противоракетной обороны НАТО», – передает РИА «Новости» сообщение Европейского командования.
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В США призвали к пересмотру политики в отношении России
Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
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Обновлено в 04:57
Хоккей
Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»
Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:23
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Жителям Москвы для достойной жизни требуется не менее 100 тысяч рублей.
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Президент Украины Петр Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и призвал своего оппонента, лидера первого тура выборов Владимира Зеленского начать там с ним дебаты, но тот отказался, сообщив, что находится на пути во Францию.
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КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление россиян
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Чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.
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Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
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Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
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Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
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Футболисты «Баварии» подрались на тренировке
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Синегорскую трассу решили не асфальтировать
К работам привлекут и дорожный каток, который специально приобрели в прошлом году для содержания синегорской дороги.
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В США в крушении одномоторного самолета обвинили собаку
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Кадыров призвал простить Чечне долги за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного по вопросу списания с населения задолженности за газ.
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