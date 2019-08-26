Футбол
Sports.ru«Зенит» интересуется хавбеком «Ренна» Гренье
Центральный полузащитник «Ренна» Клеман Гренье попал в сферу интересов «Зенита». Скаут питерского клуба просматривал 28-летнего француза в воскресном матче Лиги 1 со «Страсбуром» (2:0), в котором Гренье забил победный гол. Контракт хавбека с «Ренном» рассчитан до июня 2021 года.
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Происшествия
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК 10:30
Происшествия
Сбежавший кот вернулся к хозяйке спустя 11 лет после пропажи
Домашний кот из Нью-Йорка нашелся спустя 11 лет после пропажи, как сообщила местная жительница.
iReactor 08:39
Шоу-бизнес
Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов
Вечерняя Москва 08:01
Политика
Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь
Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от проведения дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.
Ведомости 08:38
Здоровье
Более 20 бригад медиков будут дежурить на авиасалоне МАКС-2019
"В период проведения мероприятия на месте будут дежурить 21 бригада медиков", - приводит пресс-служба слова главы ведомства Татьяны Мухтасаровой.
Интерфакс - Россия 10:25
Футбол
Головин: считаю, что Чалов не хуже Смолова или Дзюбы
Полузащитник «Монако» Александр Головин высказал мнение, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, ранее вызванный в молодежную сборную, по своему уровню не хуже, чем форварду Артем Дзюбы и Федор Смолов.
Чемпионат 09:24
Политика
Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»
Использование ракеты "Союз-ФГ" планируется прекратить в 2020 году, а выводить в космос российские пилотируемые корабли будет, соответственно, "Союз-2.1а".
Интерфакс 09:38
Интернет
«Яндекс» рассказал, как таксисты помечают недобросовестных пассажиров
Оценка, которую водитель «Яндекс.Такси» ставит пассажиру после поездки, пока не оказывает влияния на рейтинг пользователя.
ФАН 08:12
Политика
Родовое село Кадырова переименовали
Lenta.ru 09:47
Экономика
Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу
Принято решение о подготовке законопроекта, который расширит доступ частным инвесторам к освоению шельфа арктического.
РИА Новости 08:59
Футбол
Слуцкий продемонстрировал сыну, как нужно читать рэп
Сын Леонида Слуцкого Дмитрий является рэп-исполнителем, который выступает под псевдонимом Leweight.
RT на русском 10:12
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.
РИА Новости вчера в 09:16
Политика
Медведев высказался о переходе на четырехдневную рабочую неделю
Председатель правительства России Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Мойка78 23 августа в 16:59
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его супруги
Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал своего коллегу из Бразилии Жаира Болсонару за нелестный отзыв в социальной сети Facebook о его супруге Брижит.
Российская газета 10:40
Общество
Супруги из Британии нашли клад на ферме
Жители графства Сомерсет в Великобритании нашли на ферме клад стоимостью около пяти миллионов фунтов стерлингов (более 400 миллионов рублей).
VSE42 Новости 05:39
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Музыка
Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос»
Музыкальное телешоу «Голос», выходящее на Первом канале, объявило состав наставников нового восьмого сезона конкурса.
Lenta.ru 09:09
Происшествия
Глава правительства Чечни прокомментировал задержание брата во Внуково
Председатель Правительства Чеченской республики Муслим Хучиев отреагировал на произошедшее в московском аэропорту Внуково.
Московский Комсомолец 08:35
Авто
Volvo FH остался самым популярным иностранным грузовиком в России
Звание самого популярного иностранного грузовика на российском рынке по-прежнему удерживает Volvo FH, на котором за отчетный период остановили свой выбор 2197 россиян.
Автоновости дня 08:47
Здоровье
Минздрав Кубани заявил об отсутствии дефицита преднизолона в Сочи
Препарат преднизолон, на отсутствие которого в сочинских аптеках пожаловались пользователи в соцсетях, имеется в аптеках города в достаточном количестве.
ТАСС 10:22
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Кино
Вышел тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Общество
Двойник Стива Джобса найден в Египте
Газета.Ru 09:56
Армия и оружие
Нестандартная посадка Су-57 попала на видео
В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
Российская газета вчера в 12:34
Армия и оружие
Мантуров раскрыл сроки старта испытаний первого ракетоносца Ту-160М
Во время пресс-конференции министр уведомил о передаче первого Ту-160М на прохождение испытаний уже в конце 2020 года.
Дни24 05:10
Здоровье
Замдиректора ФСИН предложил передать тюремную медицину Минздраву
Замдиректора ФСИН Валерий Максименко предложит передать тюремную медицину в ведение Министерства здравоохранения.
Интерфакс 10:07
Здоровье
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Газета.Ru 07:11