Футбол

Sports.ruSports.ru«Зенит» интересуется хавбеком «Ренна» Гренье

Центральный полузащитник «Ренна» Клеман Гренье попал в сферу интересов «Зенита». Скаут питерского клуба просматривал 28-летнего француза в воскресном матче Лиги 1 со «Страсбуром» (2:0), в котором Гренье забил победный гол. Контракт хавбека с «Ренном» рассчитан до июня 2021 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Зенит» хочет купить полузащитника «Ренна», «Ливерпуль» готов продать Салаха. Трансферы и слухи дня

Sport24.ru02:00

СМИ: «Зенит» интересуется футболистом «Ренна»

Матч ТВ02:55

«Зенит» интересуется хавбеком «Ренна» Гренье

Sports.ruвчера в 21:18

«Зенит» заинтересован в полузащитнике «Ренна»

Чемпионат02:44

«Зенит» не интересуется игроком «Ренна»

Невские Новости04:28

Источник: «Зенит» интересуется игроком «Ренна»

Спорт-Экспресс02:53

«Зенит» просматривал игрока «Ренна» во Франции

Газета.Ruвчера в 18:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
Происшествия

Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова

37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК 10:30
Происшествия

Сбежавший кот вернулся к хозяйке спустя 11 лет после пропажи

Домашний кот из Нью-Йорка нашелся спустя 11 лет после пропажи, как сообщила местная жительница.
iReactor 08:39
Шоу-бизнес

Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов

Вечерняя Москва 08:01
Политика

Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь

Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от проведения дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.
Ведомости 08:38
Здоровье

Более 20 бригад медиков будут дежурить на авиасалоне МАКС-2019

"В период проведения мероприятия на месте будут дежурить 21 бригада медиков", - приводит пресс-служба слова главы ведомства Татьяны Мухтасаровой.
Интерфакс - Россия 10:25
Футбол

Головин: считаю, что Чалов не хуже Смолова или Дзюбы

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказал мнение, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, ранее вызванный в молодежную сборную, по своему уровню не хуже, чем форварду Артем Дзюбы и Федор Смолов.
Чемпионат 09:24
Политика

Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»

Использование ракеты "Союз-ФГ" планируется прекратить в 2020 году, а выводить в космос российские пилотируемые корабли будет, соответственно, "Союз-2.1а".
Интерфакс 09:38
Интернет

«Яндекс» рассказал, как таксисты помечают недобросовестных пассажиров

Оценка, которую водитель «Яндекс.Такси» ставит пассажиру после поездки, пока не оказывает влияния на рейтинг пользователя.
ФАН 08:12
Политика

Родовое село Кадырова переименовали

Lenta.ru 09:47
Общество

Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября

РБК 03:04
Экономика

Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу

Принято решение о подготовке законопроекта, который расширит доступ частным инвесторам к освоению шельфа арктического.
РИА Новости 08:59
Происшествия

Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке

Газета.Ru 04:40
Футбол

Слуцкий продемонстрировал сыну, как нужно читать рэп

Сын Леонида Слуцкого Дмитрий является рэп-исполнителем, который выступает под псевдонимом Leweight.
RT на русском 10:12
Политика

Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.
РИА Новости вчера в 09:16
Политика

Медведев высказался о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Председатель правительства России Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Мойка78 23 августа в 16:59
Политика

Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его супруги

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал своего коллегу из Бразилии Жаира Болсонару за нелестный отзыв в социальной сети Facebook о его супруге Брижит.
Российская газета 10:40
Общество

Супруги из Британии нашли клад на ферме

Жители графства Сомерсет в Великобритании нашли на ферме клад стоимостью около пяти миллионов фунтов стерлингов (более 400 миллионов рублей).
VSE42 Новости 05:39
Экономика

Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Музыка

Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос»

Музыкальное телешоу «Голос», выходящее на Первом канале, объявило состав наставников нового восьмого сезона конкурса.
Lenta.ru 09:09
Гаджеты

Новый смартфон Huawei Mate 30 получит экран-водопад

Профиль 04:36
Происшествия

Глава правительства Чечни прокомментировал задержание брата во Внуково

Председатель Правительства Чеченской республики Муслим Хучиев отреагировал на произошедшее в московском аэропорту Внуково.
Московский Комсомолец 08:35
Авто

Volvo FH остался самым популярным иностранным грузовиком в России

Звание самого популярного иностранного грузовика на российском рынке по-прежнему удерживает Volvo FH, на котором за отчетный период остановили свой выбор 2197 россиян.
Автоновости дня 08:47
Здоровье

Минздрав Кубани заявил об отсутствии дефицита преднизолона в Сочи

Препарат преднизолон, на отсутствие которого в сочинских аптеках пожаловались пользователи в соцсетях, имеется в аптеках города в достаточном количестве.
ТАСС 10:22
Происшествия

Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Кино

Вышел тизер новых «Звездных войн»

В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Общество

Двойник Стива Джобса найден в Египте

Газета.Ru 09:56
Армия и оружие

Нестандартная посадка Су-57 попала на видео

В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
Российская газета вчера в 12:34
Армия и оружие

Мантуров раскрыл сроки старта испытаний первого ракетоносца Ту-160М

Во время пресс-конференции министр уведомил о передаче первого Ту-160М на прохождение испытаний уже в конце 2020 года.
Дни24 05:10
Здоровье

Замдиректора ФСИН предложил передать тюремную медицину Минздраву

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко предложит передать тюремную медицину в ведение Министерства здравоохранения.
Интерфакс 10:07
Здоровье

Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Газета.Ru 07:11
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное