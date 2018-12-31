Футбол
В поисках нового полузащитника "Зенит" обратил внимание на 21-летнего игрока "Лиона" Люка Тусара. Об этом сообщила французская пресса. "Сине-бело-голубые" уже обратились к представителям "Лиона", который в октябре продлил контракт с футболистом до лета 2023 года.
Soccer.ru04:23
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