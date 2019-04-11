Футбол

«Зенит» интересуется игроком ЦСКА Николой ВлашичемПетербургский дневник 11:16

Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Никола Влашич попал в сферу интересов петербургского «Зенита». Об этом сообщает хорватское издание Sportske Novosti. Права на 21-летнего хорвата принадлежат английскому клубу «Эвертон», в ЦСКА же игрок в прошлом году перешел на правах аренды.
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Источник: «Зенит» интересуется Влашичем

Чемпионат11:21

Sportske Novosti: «Зенит» может купить Влашича

Бомбардир.ру11:57

Влашич может летом перейти в «Зенит»

Sport24.ru09:50

Хавбек ЦСКА Влашич попал в сферу интересов «Зенита»

Газета.Ru09:37

СМИ: «Зенит» интересуется Влашичем

Спорт-Экспресс09:11

Sportske Novosti: «Зенит» интересуется Влашичем

Sports.ru10:58

Хорватская газета сообщила об интересе «Зенита» к Влашичу

Матч ТВ10:51
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Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба «Эвертон» и сборной Хорватии, на правах аренды выступающий за московский ЦСКА.
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