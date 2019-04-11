«Зенит» интересуется игроком ЦСКА Николой ВлашичемПетербургский дневник 11:16

Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Никола Влашич попал в сферу интересов петербургского «Зенита». Об этом сообщает хорватское издание Sportske Novosti. Права на 21-летнего хорвата принадлежат английскому клубу «Эвертон», в ЦСКА же игрок в прошлом году перешел на правах аренды.

Политика После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба» Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.

Шоу-бизнес Супруга Хабенского впервые показала лицо старшей дочери Лицо Александры звездные родители тщательно скрывали. И вот накануне Ольга Литвинова показала девочку.

Технологии Сайт Searchface начал работать через авторизацию Пожелавшие остаться неизвестными разработчики нейросетевого сервиса Searchface сообщили TJ, что сайт перезапустился под именем FindClone с обязательной авторизацией через «ВКонтакте».

Здоровье Красноярские хирурги удалили пациентке 10-килограммовую опухоль Хирурги 20-й больницы в Красноярске удалили пожилой пациентке опухоль весом в 10 кг, рассказали в медучреждении.

Происшествия В Бурятии врачи бросили умирать в «карцере» пациента с пневмонией Врачи в бурятской больнице заперли больного пневмонией пациента в подсобном помещении, где тот и скончался, сообщает издание "Номер один".

Политика Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский вдвое опережает украинского лидера Петра Порошенко во втором туре выборов.

Происшествия Челнинка, севшая за руль с младенцем на руках, 20 раз привлекалась к ответственности Автоледи из Набережных Челнов, севшая за руль с младенцем на руках, за последние три года 20 раз привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе за нарушение правил перевозки детей.

Армия и оружие Турчинов обвинил Россию в подготовке к войне в Европе Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе.

Спорт Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Общество Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».

Политика МИД Британии поблагодарил Эквадор за помощь в аресте Ассанжа Министерство иностранных дел Великобритании выразило благодарность правительству Эквадора за содействие в аресте основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Общество Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах Балерина и светская львица Анастасия Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах, которым она рекомендовала уехать в другие страны.

Хоккей Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса» Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.

Армия и оружие Американский военный опроверг угрозу нападения России на Запад Угрозы нападения России на Европу не существует, поэтому нет необходимости размещать американские войска в этом регионе, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Космос Она сфотографировала черную дыру: что мы знаем об ученой Кэти Боумен Благодаря Кэти Боумен 10 апреля 2019 года мир впервые увидел изображение черной дыры.

Происшествия Официант «Кофемании» назвал сумму заказа компании Кокорина и Мамаева Сумма заказа компании Александра Кокорина и Павла Мамаева в кафе "Кофемания" составил около 18 тысяч рублей, передает корреспондент RNS из зала "Сумма счета была, если мне можно называть, около 18 тысяч рублей", — сказал свидетель Ринат Токтаров, официант кафе.

Шоу-бизнес Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в Лондоне Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в самом центре Лондона – у Букингемского дворца.

Происшествия При обрушении козырька в Московском планетарии пострадала женщина Козырек обрушился в здании Московского планетария, пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Происшествия Суд отправил Майкла Калви под домашний арест Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Почему Литва отозвала посла из России Накануне прокуратура обвинила экс-посла Литвы в РФ Римантаса Шидлаускаса в оказании содействия за денежное вознаграждение в выдаче шенгенской визы российскому гражданину Ринату Насырову, который ранее руководил Новым промышленным банком.

Происшествия Замначальника петербургской полиции Николай Роговой уходит в отставку Генерал-майор внутренней службы Николай Роговой принял решение уйти в отставку с поста заместителя начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Экономика Безос предупредил о будущих «многомиллиардных потерях» Amazon Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов.

Политика Казахстан начал рассмотрение вывода Байконура из-под аренды России В казахстанских госорганах начался процесс рассмотрения вывода аэродром Байконур из-под аренды России сообщил вице-министр по цифровизации, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургожин.