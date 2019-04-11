Футбол
«Зенит» интересуется игроком ЦСКА Николой ВлашичемПетербургский дневник 11:16
Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Никола Влашич попал в сферу интересов петербургского «Зенита». Об этом сообщает хорватское издание Sportske Novosti. Права на 21-летнего хорвата принадлежат английскому клубу «Эвертон», в ЦСКА же игрок в прошлом году перешел на правах аренды.
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