Футбол

«Ювентус» отказался продавать защитника в «Зенит»Metaratings 06:44

Представители «Зенита» предприняли попытку начать переговоры с «Ювентусом» по трансферу защитника Мериха Демирала.
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СМИ: Защитник «Ювентуса» не перейдет в «Зенит»

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«Ювентус» отклонил запрос «Зенита» по Демиралу. Клуб заявил, что игрок не продается

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Матч ТВ06:18

Источник: «Ювентус» отказался продавать Демирала в «Зенит»

Спорт-Экспресс06:02
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СБУ задержала российский танкер

Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
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Предполагаемый заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года Сирожиддин Мухтаров, известный как Абу Салах, скрывается в сирийском городе Идлиб, следует из материалов уголовного дела о взрыве, оглашенных в Ленинградском окружном военном суде.
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Пассажирский самолет совершит аварийную посадку в Крыму

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Авто

С 1 августа «АвтоВАЗ» изменит цены на модели LADA

Дилерские центры АвтоВАЗ получили уведомление об изменении рекомендованной розничной стоимости на все модели LADA с 1 августа 2019 года.
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Политика

Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину

Российская телеведущая Дана Борисова прокомментировала РИА Новости решение СБУ запретить ей въезд на Украину на три года.
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Первый этап поставок С-400 в Турцию завершён

Министерство национальной обороны Турции сообщило о завершении первого этапа поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
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Ольга Бузова объявила о последнем концерте

Ольга Бузова пригласила подписчиков на свой последний концерт.
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Спорт

Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes

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Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления

Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
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Политика

Путин отменил некоторые санкции против Турции

Президент России Владимир Путин разрешил гражданам Турции со служебными и спецпаспортами без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.
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Требование об удалении оскорбительного изображения флага России направил Роскомнадзор 24 июля в адрес администрации интернет-портала risovach.ru.
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Экономика

Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей

Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
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Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика

У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
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В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой

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Роскачество нашло нарушения новых правил продажи молочки в России

Новые правила продажи молочной продукции в России вступили в силу 1 июля.
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Трамп выступил на фоне двуглавого орла

Президент США Дональд Трамп выступил на фоне измененного символа президента США. Об этом сообщает Washington Post.
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Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
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В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
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Chevrolet Blazer получит новый двигатель

Транспортное средство получит новый двигатель, но лишится дизельного мотора, объем которого равен 1,6 литра, а уровень мощности составляет 139 лошадиных сил.
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Энн Хэтэуэй объявила о второй беременности

Энн Хэтэуэй объявила о второй беременности Голливудская актриса Энн Хэтэуэй станет мамой во второй раз.
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Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»

Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
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Минфин нашел способы стимулировать страхование жилья от ЧС

Минфин разработал меры стимулирования граждан к страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС).
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Госдума собралась ограничить бонусы топ-менеджерам госкорпораций

Госдума планирует выработать законодательные ограничения выплаты бонусов топ-менеджерам государственных корпораций, сообщил журналистам лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
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Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые официально вышли вместе в свет

27-летняя Нинидзе возмущается слухами о любовной связи с 46-летним Виторганом. При этом актеров все чаще видят в обществе друг друга.
Обновлено в 03:30
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ВВС раскрыла детали бизнеса «старшей дочери Путина»

Обновлено вчера в 10:21
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