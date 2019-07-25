Футбол
«Зенит» интересуется футболистом «Ювентуса»РИА Новости 04:23
Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" интересуется 21-летним турецким защитником итальянского "Ювентуса" Мерихом Демиралом, сообщает Tuttosport. Как отмечается, после покупки "Ювентусом" голландца Маттейса де Лигта в составе туринского клуба оказалось пять центральных защитников.
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