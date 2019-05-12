Футбол

«Зенит» интересуется бывшим защитником «Рубина» БауэромЧемпионат 16:57

«Зенит» проявляет интерес к австрийскому защитнику «Сток Сити» Морицу Бауэру, который ранее выступал за казанский «Рубин», сообщает Tuttomercatoweb. Бауэр может покинуть «Сток Сити» из-за недостатка игровой практики.
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«Зенит» заинтересован в приобретении экс-игрока «Рубина»

Газета.Ru17:20

Бывший защитник «Рубина» может перейти в «Зенит»

Спорт день за днем17:48

«Зенит» назвали претендентом на бывшего защитника «Рубина» Бауэра

Sport24.ru16:56

СМИ: «Зенит» претендует бывшего защитника «Рубина» Бауэра

Спорт-Экспресс16:16

«Зенит» интересуется защитником «Сток Сити»

Sport.ru18:00

«Зенит» интересуется бывшим защитником «Рубина» Бауэром

Чемпионат16:57

TMW: «Зенит» интересуется бывшим защитником «Рубина» Бауэром

Sports.ru17:31
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Здоровье

Диетологи назвали самые вредные продукты для мужчин и женщин

Эксперты предупредили об опасности для здоровья некоторых продуктов. Они определили самые вредные из них для мужчин и для женщин.
Обновлено в 03:16
Хоккей

Сборная Словакии уступила финнам в матче домашнего чемпионата мира

Обновлено в 16:53
Кино

Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо

В Париже 11 мая в возрасте 74 лет ушел из жизни французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо.
Обновлено в 19:05
Политика

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено в 17:51
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Ярославской области

В Переславском районе Ярославской области в ДТП погибли четыре человека, ещё четверо ранены, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Обновлено в 14:16
Политика

Bild: Турция может отказаться от приобретения у России С-400

"Дело до поставок С-400 в июле, как заявлял турецкий президент, не дойдет, поскольку приобретение приведет к санкциям Вашингтона, а в свете нынешнего падения курса лиры это означало бы экономический крах Турции", - отметил источник Bild.
Обновлено вчера в 14:34
Общество

Louis Vuitton представил сумки с гибкими экранами

Речь идёт о сумках, снабжённых гибкими AMOLED-экранами с разрешением 1920 х 1440 пикселей.
Обновлено в 06:44
Политика

Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары на американской территории.
Обновлено в 10:18
Теннис

Циципас обыграл Надаля и вышел в финал турнира в Мадриде

Обновлено в 18:13
Армия и оружие

Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе

Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.
Обновлено в 17:25
Шоу-бизнес

Звезда «Зачарованных» объявила «сексуальную забастовку»

Обновлено в 16:56
Музыка

Лазарев провёл вторую репетицию номера для Евровидения

Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

Максим Галкин впервые за долгое время показал Аллу Пугачеву

Максим Галкин регулярно публикует семейные фото и видео.
Обновлено в 11:32
Спорт

Aerial признан самым ценным игроком BLAST Pro Series Madrid

Игрок Ence Яни «Aerial» Юссила признан самым ценным игроком BLAST Pro Series Madrid по версии сайта HLTV.org За 7 сыгранных карт финн только дважды уходил в минус по убийствам/смертям.
Обновлено в 18:32
Общество

Назван способ снизить риск сердечной недостаточности и гипертонии

Придерживающиеся системы питания DASH, то есть, диеты для лечения гипертонии, которая направлена в первую очередь на снижение высокого кровяного давления, имеют также низкий риск развития сердечной недостаточности.
Обновлено в 00:56
Политика

Украинцы массово едут посмотреть на Крымский мост

Украинцы массово едут в Крым не только отдохнуть, но и посмотреть на стройку века - Крымский мост.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская шутливо опровергла своё сходство с Волочковой

Настасья Самбурская пошутила на тему сходства своего поведения с привычками Анастасии Волочковой.
Обновлено в 12:26
Политика

Новый глава МИД Эстонии пожаловался на нехватку буквы «н»

Новый министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) возмутился, что за пределами Эстонии "Таллин" пишут с одной "Н", и решил навести порядок в правописании.
Обновлено в 14:35
Футбол

Тренер «Анже»: «Не понимаю, почему Неймара освистывают. Это футбольный художник, его нужно защищать»

Главный тренер «Анже» Стефан Мулен после поражения своей команды от «ПСЖ» (1:2) в домашнем матче 36-го тура Лиги 1 заявил, что не понимает свиста в адрес нападающего парижан Неймара.
Обновлено в 17:05
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Обновлено в 15:02
Происшествия

В Петербурге шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и маршруткой

Трое из шести пострадавших находились в трамвае. Две 15-летние школьницы обратились в детскую городскую больницу самостоятельно.
Обновлено в 15:22
Происшествия

Boeing 737 из Москвы совершил жесткую посадку в Оренбурге

Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind рейсом из Москвы совершил "жесткую посадку" в аэропорту Оренбурга, заявил представитель авиакомпании.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес

Ростовчанка Виктория Лопырева показала идеальную фигуру в стильном купальнике

Ростовчанка Виктория Лопырева показала идеальную фигуру в стильном купальнике.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие

США испытали противоракету SM-3

Обновлено в 17:55
Шоу-бизнес

Елена Захарова повеселилась на дискотеке в Турции

Актриса путешествует с годовалым ребенком Свои майские каникулы звезда сериалов "Кадетство" и "Серафима прекрасная" Елена Захарова решила провести в Турции.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Дочь Доренко добивается расследования обстоятельств его смерти

Дочь известного тележурналиста Сергея Доренко, разбившегося 9 мая на мотоцикле в Москве, Екатерина, обратилась в полицию с просьбой разобраться в произошедшем и провести тщательное расследование причин и обстоятельств его кончины, сообщает РБК .
Обновлено в 04:18
Армия и оружие

Украинские военные отказались воевать и убили командира, заявили в ДНР

Обновлено в 18:07
Политика

Адвокат Трампа отменил свою поездку на Украину

Рудольф Джулиани, бывший республиканский мэр Нью-Йорка, в настоящее время адвокат президента США Дональда Трампа, в интервью телеканалу Fox News сообщил, что отменил свою поездку на Украину.
Обновлено в 03:18
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес

Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
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Мориц Бауэр
Швейцарский футболист
Австрийско-швейцарский футболист футболист, защитник клуба «Сток Сити» и сборной Австрии.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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