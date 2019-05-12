Футбол
«Зенит» интересуется бывшим защитником «Рубина» БауэромЧемпионат 16:57
«Зенит» проявляет интерес к австрийскому защитнику «Сток Сити» Морицу Бауэру, который ранее выступал за казанский «Рубин», сообщает Tuttomercatoweb. Бауэр может покинуть «Сток Сити» из-за недостатка игровой практики.
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Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Политика
Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией
Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено в 19:40
Политика
Глава МИД Франции заявил об угрозе возникновения международной анархии
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что призывы к конфронтации государств могут привести к международной анархии.
Обновлено в 21:41
Происшествия
Пассажир SSJ-100 рассказал о панике и людях с чемоданами
Обновлено в 06:23
Игры
Раскрыты цена и сроки выхода Sony PlayStation 5
Обновлено в 12:21
Общество
Натуральная косметика из Сибири: «Мы — чокнутые русские» (SRF, Швейцария) (SRF)
Обновлено в 18:31
Шоу-бизнес
Слуцкая рассказала о тайном замужестве
Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.
Обновлено в 19:26
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено 09 мая в 02:23
Общество
Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ
Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Ростовской области
В результате взрыва газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека.
Обновлено в 20:57
Наука
В Японии испытают самый быстрый в мире пассажирский поезд
Телеканал подчёркивает, что новый «Синкансэн» станет самым быстрым пассажирским экспрессом в мире, опередив китайский поезд «Фусин», скорость которого достигает 350 км/ч.
Обновлено в 03:28
Здоровье
Столько эмоций: медсестры алтайского онкодиспансера рассказали о своей работе
За несколько дней до Международного дня медицинской сестры, 12 мая, на радио "Эхо Москвы в Барнауле" (69,11 УКВ) состоялся эфир с двумя медицинскими сестрами краевого онкодиспансера: главной медсестрой лечебной базы №2 Надеждой Кузнецовой и медсестрой отделения опухоли головы и шеи Ольгой Моталиной.
Обновлено в 19:01
Общество
«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко
Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Политика
В партии Порошенко заявили о «нарушении» Россией прав коренных народов
«Об обращении Верховной Рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира об осуждении нарушения прав коренных народов в России», — говорится в сообщении на сайте партии действующего президента страны.
Обновлено в 22:06
Экономика
Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса
Россия обогнала США по дешевизне курицы, сейчас разница цен на курятину в России и штатах достигает рекордного уровня, отмечают эксперты рынка.
Обновлено в 09:21
Общество
Психолог дала советы по адаптации к рабочему ритму после праздников
Кандидат психологических наук, бизнес-тренер Кристина Иваненко рассказала в интервью РИА Новости, как быстро вернуться к рабочему ритму после майских праздников.
Обновлено в 21:19
Армия и оружие
В Южной Корее планируют разработать боевых роботов по образу людей и животных
Южная Корея планирует начать разработку боевых роботов по образу людей, животных и насекомых.
Обновлено в 22:25
Авто
Русские автолюбители сделали из купе Bentley роскошный танк
Как заявил идейный вдохновитель и руководитель проекта Константин Заруцкий (больше известный как автоблогер AcademeG), на одну лишь ходовую, создаваемую с нуля, ушло около полугода.
Обновлено в 04:08
Общество
Россиянам предложили купить дом в Италии за 1 евро
Мэр итальянского Муссомели — Джузеппе Катания — предложил россиянам купить за один евро любой заброшенный дом в историческом центре этого города, расположенного в сицилийской провинции Кальтаниссетта.
Обновлено в 21:42
Шоу-бизнес
Меган Маркл вернулась к работе через четыре дня после родов
Супруга принца Гарри посетила первое мероприятие, связанное с ее благотворительной деятельностью.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Крупнейшую за 25 лет партию экстази изъяли у россиянки в Белоруссии
Отмечается, что изъятая партия является крупнейшей, выявленной на границе за последние 25 лет.
Обновлено в 10:41
Экономика
Суд продлил срок банкротства орловского ПАТП-1 до ноября
Арбитражный суд Орловской области по ходатайству конкурсного управляющего продлил конкурсное производство в отношении муниципального автотранспортного предприятия ПАТП-1.
Обновлено в 18:41
Здоровье
Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти
Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Петербурге шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и маршруткой
Трое из шести пострадавших находились в трамвае. Две 15-летние школьницы обратились в детскую городскую больницу самостоятельно.
Обновлено в 15:22
Здоровье
«Оживление» сердца стволовыми клетками: в госпитале Вишневского прошла уникальная операция
Военные врачи Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского остановили сердце пациента, чтобы оно забилось с новой силой.
Обновлено в 22:10
Путешествия
Названы самые дешевые авиамаршруты на лето
При перелетах внутри России самым дешевым стал билет из Москвы в Псков (1 773 рубля).
Обновлено в 15:09
Финансы
Госдолг Японии превысил $10 трлн
Министерство финансов Японии сообщает, что государственный долг страны составил почти 1103,4 трлн иен, или более $10 трлн.
Обновлено вчера в 07:28
Политика
WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
Обновлено в 21:23