Футбол

«Зенит» интересуется бывшим защитником «Рубина» БауэромЧемпионат вчера в 16:57

«Зенит» проявляет интерес к австрийскому защитнику «Сток Сити» Морицу Бауэру, который ранее выступал за казанский «Рубин», сообщает Tuttomercatoweb. Бауэр может покинуть «Сток Сити» из-за недостатка игровой практики.
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Агент опроверг информацию о контакте Бауэра с «Зенитом»

Советский спорт04:34

TMW: «Зенит» интересуется бывшим защитником «Рубина» Бауэром

Sports.ruвчера в 17:31

Агент: Бауэр любит Россию, но никаких контактов с «Зенитом» у нас не было

Чемпионат02:56

«Зенит» заинтересован в приобретении экс-игрока «Рубина»

Газета.Ruвчера в 17:20

СМИ: «Зенит» претендует бывшего защитника «Рубина» Бауэра

Спорт-Экспрессвчера в 16:16

«Зенит» интересуется защитником «Сток Сити»

Sport.ruвчера в 18:00

Агент Бауэра: «Никаких контактов с „Зенитом“ у нас не было»

Sport24.ru03:09
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Сине-бело-голубые подготовили специальные нашивки на лазурную форму, в которой выйдут на встречу с армейцами.
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Комиссия проверит подготовку пилотов сгоревшего Superjet

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Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
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Российский нападающий Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.
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Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
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Брайтон – Манчестер Сити. Ставки эксперта Betfair на матч АПЛ

В воскресенье, 12 мая, в 17:00 (МСК) состоится матч последнего 38-го тура АПЛ между футбольными клубами Брайтон и Манчестер Сити.
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В Индонезии расследуют массовые смерти на выборах

В Индонезии начнется расследование массовых смертей членов избирательных комитетов и должностных лиц, сообщает издание Straits Times.
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Политика

ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией

Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
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Происшествия

Семьям погибших при взрыве газа выплатят по 1 млн рублей

Власти Ростовской области выплатят по одному миллиону рублей семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в поселке Чистоозерный Каменского района.
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Эксперт рассказал, можно ли выжить при разрыве аорты

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Участвовавшие в параде Победы «Ярсы» уходят в Ивановскую область

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В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира

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Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге

Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:18
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Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
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Помпео рассчитывает на встречу с Меркель в ближайшие несколько недель

Госсекретарь США Майк Помпео рассчитывает встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель в течение «ближайших пары недель».
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В результате звезда постепенно превращается в гигантский огненный шар и вскоре спровоцирует закипание мирового океана, а поднимающийся обжигающий пар уничтожит все живое на Земле.
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Турецкого посла вызвали в МИД Болгарии из-за слов о языке

"Высказывание посла Турции, соседнего и партнерского государства, не соответствует ожиданиям Болгарии о том, каким образом должны развиваться наши добрососедский и партнерские отношения", — отмечается в сообщении пресс-службы болгарского МИД, выдержки из которого приводит ТАСС.
Обновлено вчера в 13:03
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