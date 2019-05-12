Футбол

«Зенит» интересуется бывшим защитником «Рубина»Metaratings 02:35

«Зенит» проявляет интерес к бывшему защитнику «Рубина» Морицу Бауэру. Как утверждаёт Tuttomercatoweb, австриец также привлёк интерес «Бетиса», «Кальяри» и «Лилля». Напомним, что Бауэр выступал за казанцев с 2016 по 2017 год, отыграв в чемпионате России 37 матчей.
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Экс-защитник «Рубина» может перейти в «Зенит»

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СМИ: «Зенит» претендует бывшего защитника «Рубина» Бауэра

Спорт-Экспрессвчера в 16:16

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Sport24.ruвчера в 16:56

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«Зенит» интересуется защитником «Сток Сити»

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TMW: «Зенит» интересуется бывшим защитником «Рубина» Бауэром

Sports.ruвчера в 17:31
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Сергей Лазарев провёл вторую репетицию на Евровидении

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Нападающий «Сан-Хосе» Майер признан первой звездой дня в НХЛ

Майер забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу в стартовом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с "Сент-Луисом" (6:3). Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Сан-Хосе".
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Это забавно: новый Suzuki Jimny в виде внедорожных роликов

В России новый Suzuki Jimny, к сожалению, пока не представлен, а в продаже находится его предыдущее поколение, оснащаемое 1,3-литровым двигателем, стоимость которого, с учетом распродаж, составляет уже от 995 000 рублей.
Обновлено в 01:00
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

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Хоккей

Хет-трик Какко помог Финляндии победить Словакию на ЧМ-2019

Финляндия, победив, набрала 6 очков в двух матчах и возглавляет турнирную таблицу группы А. Словакия с 3 очками идет 3-й.
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Происшествия

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В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Общество

В Краснодарском крае выпал град размером с перепелиное яйцо

Видеозапись моментально попала в соцсети. На кадрах видны крупные осколки льда размером с перепелиное яйцо.
Обновлено вчера в 15:10
Культура

Актриса сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон скончалась от рака

Российскому зрителю Пегги Липтон знакома по культовому сериалу "Твин Пикс", в котором сыграла роль хозяйки закусочной Нормы Дженнингс.
Обновлено в 01:38
Недвижимость

Жилье на вторичном рынке выросло в цене

Жилье на вторичном рынке выросло в цене На фоне активизации спроса и роста цен на новостройки средняя стоимость вторичной недвижимости увеличилась практически во всех крупных городах России.
Обновлено вчера в 04:22
Армия и оружие

Российские системы ПВО обстреляли неизвестный боевой самолёт в воздушном пространстве Сирии

Социальные сети сообщают об обстреле неизвестного боевого самолёта российскими системами ПВО.
Обновлено вчера в 07:24
Здоровье

Как питаться после 50 лет: от каких продуктов следует отказаться

Ученые мужи провели многочисленные исследования, которые позволили им составить перечень запрещенных к употреблению после пятидесяти лет продуктов питания.
Обновлено в 02:01
Общество

В США и ЕС все чаще выступают против отказа в приеме наличных

В США и ЕС все чаще выступают против отказа в приеме наличных На этой неделе власти Сан-Франциско заявили о планах запретить магазинам, кафе, ресторанам и другим розничным точкам принимать к оплате только безналичные платежи.
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Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Политика

Гуаидо поручил своему представителю встретиться с военными в США

Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо поручил своему представителю в США установить прямые связи для сотрудничества с американскими военными.
Обновлено вчера в 18:59
Технологии

Инженеры превратили дрон в летающий поднос

Немецкие инженеры сконструировали прототип дрона, который выполняет функцию летающего подноса для умного дома.
Обновлено вчера в 09:02
Политика

В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа.
Обновлено вчера в 04:17
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Политика

Цукерберг высказался против разделения компании Facebook

Марк Цукерберг, руководитель компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью и другими приложениями, выступает против ее разделения.
Обновлено вчера в 19:55
Политика

ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией

Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено 10 мая в 08:09
Происшествия

В Малайзии пропало пассажирское судно

Пассажирское судно с людьми на борту, следовавшее по реке в центре малазийского штата Саравак, пропало и, предположительно, перевернулось.
Обновлено в 01:51
Гаджеты

Akasa представила PCIe-адаптер для двух накопителей M.2 с RGB-подсветкой

Компания Akasa представила адаптер под названием AK-PCCM2P-04, который позволяет подключить до двух твердотельных накопителей формата M.2 к разъёмам PCI Express материнской платы.
Обновлено в 02:03
Гаджеты

Никаких яблок: Google презентовала новую версию Android

Десятая версия мобильной операционной системы Android была презентована Google.
Обновлено вчера в 23:00
Космос

Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой

Солнце, как заявляют ученые, с каждым днем все больше раскаляется.
Обновлено вчера в 22:11
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Опознаны тела пятерых попавших на Алтае под лавину туристов

Обновлено в 02:05
Культура

Екатеринбурженка признана самой красивой и талантливой девушкой мира

Лада Акимова стала победительницей конкурса красоты в Сеуле Уроженка Екатеринбурга и победительница конкурса красоты "Краса России 2016" Лада Акимова стала победительницей международного конкурса красоты в корейском Сеуле Miss SuperTalent of the World, где признают не только красоту участниц, но и их таланты.
Обновлено в 01:24
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Кокорин может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде

Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие

В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира

Обновлено вчера в 22:31
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Эксперт рассказал, можно ли выжить при разрыве аорты

Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты.
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Армия и оружие

Помпео рассказал о мерах США против Ирана

Ранее сообщалось, что Помпео призвал Запад поддержать санкции против Ирана.
Обновлено в 01:10
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету

Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено вчера в 05:54
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