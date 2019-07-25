Футбол
«Зенит» интересуется НаингголаномSports.ru вчера в 13:55
Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан может продолжить карьеру в России По информации FC Inter News, 31-летним футболистом интересуется «Зенит».
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«Зенит» интересуется Найнгголаном, клуб готов платить бельгийцу € 4,5 млн в год
Чемпионатвчера в 13:18
«Зенит» назвали претендентом на Наингголана. Сам бельгиец хочет вернуться в «Кальяри»
Sport24.ruвчера в 12:47
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Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке
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Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву
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Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия
Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
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Россия и Южная Корея начали переговоры по инциденту над Японским морем
Как сообщили в Минобороны РФ, российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, а выполняли полет над нейтральными водами Японского моря, тогда как южнокорейские истребители, вылетевшие якобы на перехват бомбардировщиков ВКС РФ, опасно маневрировали и пересекали курс, создавая угрозу безопасности российских самолетов.
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Налетчики похитили тонну золота при нападении на аэропорт в Бразилии
Вооруженные преступники похитили около тонны золота из грузового терминала международного аэропорта бразильского Сан-Паулу.
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Дима Билан удивил поклонников новым образом
Певец Дима Билан показал свой новый образ, опубликовав фото в Instagram. Музыкант перекрасил волосы в блонд, чем удивил своих поклонников.
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Футбол
Экс-игрок «Спартака» Игорь Шалимов жёстко высказался о главном тренере
Главный тренер ФК «Спартак» Олег Кононов дебил, заявил экс-игрок клуба Игорь Шалимов в Instagram.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
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Накануне ночью в Междуреченске на улице Октябрьской из окна третьего этажа высотки вывалился местный житель.
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Шимпанзе на глазах посетителей зоопарка откусил руку смотрителю
Обновлено вчера в 16:46
Экономика
ЦБ пообещал продавцам продуктов и одежды сниженный тариф на QR-платежи
Банк России пообещал установить тариф на уровне 0,4% для супермаркетов и магазинов одежды и бытовой техники за прием QR-платежей в Системе быстрых платежей.
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Политика
Украинский посол предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Введение иностранных вооружённых формирований в Донбасс для разоружения войск ДНР и ЛНР предложил осуществить Александр Левченко, украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине, в интервью блогеру Юрию Романенко.
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Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана решила продать дорогой внедорожник мужа.
Обновлено вчера в 22:14
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«ЮП» решила выяснить, а сколько женщин в Челябинской области готовы выполнять тяжелый физический труд, который, казалось бы, по зубам только сильному полу.
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В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси
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Китайский школьник нашел в овраге 11 ископаемых яиц динозавра
В Китае школьник случайно обнаружил гнездо в овраге, в котором находились 11 окаменелых яиц динозавров.
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Соболь сорвала заседание Мосгоризбиркома
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь в четверг сорвала заседание Мосгоризбиркома, члены комиссии удалились в закрытый зал заседаний, прессу туда не пускают, передает корреспондент РИА Новости.
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Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
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Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
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О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре
В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.
Обновлено 24 июля в 12:53
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«Сент-Луис» обменял Шмалца в «Торонто» на Боргмана
Защитник Андреас Боргман перешел в «Блюз», а состав «Торонто» пополнил защитник Джордан Шмалц.
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На Украине обвинили Порошенко в захвате российского танкера
Депутат Верховной рады Вадим Новинский рассказал «Известиям», что к задержанию российского танкера на Украине может быть причастен экс-президент страны Петр Порошенко.
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Скончался актер Анатолий Торопов
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