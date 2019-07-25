Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан может продолжить карьеру в России По информации FC Inter News, 31-летним футболистом интересуется «Зенит».

Политика На Украине задержали российский танкер 24 июля в порту Измаил Одесской области Украины СБУ задержала российский танкер NEYMA.

Политика В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.

Теннис Посольство РФ направило ноту протеста в Госдеп из-за Кузнецовой Посольство России в США направило ноту протеста в Госдеп из-за проблемы с получением американской визы теннисисткой Светланой Кузнецовой.

Интернет В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10 Участники программы тестирования Windows Insider с 32-разрядной версией случайно получили сборку 18947, которая изначально предназначалась для внутреннего тестирования, но благодаря ошибке пользователи могут ознакомится с новым «Пуском».

Религия Протоиерея Димитрия Смирнова экстренно госпитализировали в Москве Протоиерея Димитрия Смирнова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Космос Астрономы нашли умирающего двойника Солнца Мередин Джойс предположила, что примерно через 4,5-5 миллиарда лет наше Солнце тоже исчерпает свои запасы водорода, так называемое «ядерное горючее», и начнет сжигать гелий.

Экономика Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3% Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Политика Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».

Общество В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ, который состоится 28 июля.

Шоу-бизнес Forbes назвал самых успешных российских знаменитостей Журнал Forbes "заглянул в кошельки" и соцсети к российским звездам моложе сорока и назвал самых успешных.

Армия и оружие МИД РФ: Россия не нарушала воздушное пространство Южной Кореи Сегодня, 25 июля, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов провёл встречу с послом Республики Корея в России Ли Сок Пэ, в ходе которой констатировал, что Российская Федерация не нарушала воздушное пространство иностранных государств.

Политика Капитан сообщил детали задержания российского танкера на Украине Капитан задержанного на Украине российского танкера Илья Дребязка заявил, что экипаж не нарушал никаких правил, передает «РИА Новости».

Политика Назначен новый глава Комитета начальников штабов ВС США В четверг сенат конгресса США утвердил выдвинутую американским президентом Дональдом Трампом кандидатуру генерала Марка Милли на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США.

Общество В Гидрометцентре предупредили россиян о снеге в выходные Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.

Политика Особое мнение: Виктор Шендерович В.Шендерович: Если танкер участвовал в блокировании украинских судов, значит, они имели все основания его задержать Т. Фельгенгауэр― А у нас тоже никто не может опрокинуть.

Космос В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).