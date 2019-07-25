Футбол

«Зенит» интересуется НаингголаномSports.ru 13:55

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан может продолжить карьеру в России По информации FC Inter News, 31-летним футболистом интересуется «Зенит».
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Наингголан может стать игроком «Зенита»

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Источник: «Зенит» хочет приобести Наингголана

Спорт-Экспресс13:19
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 20:04, Вашингтон
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На Украине задержали российский танкер

24 июля в порту Измаил Одесской области Украины СБУ задержала российский танкер NEYMA.
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В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси

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Посольство РФ направило ноту протеста в Госдеп из-за Кузнецовой

Посольство России в США направило ноту протеста в Госдеп из-за проблемы с получением американской визы теннисисткой Светланой Кузнецовой.
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Протоиерея Димитрия Смирнова экстренно госпитализировали в Москве

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Главный тренер ФК «Спартак» Олег Конов дебил, заявил экс-игрок клуба Игорь Шалимов в Instagram.
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Мередин Джойс предположила, что примерно через 4,5-5 миллиарда лет наше Солнце тоже исчерпает свои запасы водорода, так называемое «ядерное горючее», и начнет сжигать гелий.
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Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%

Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
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Иран произвел запуск баллистической ракеты

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Убийство женщины на глазах у детей в Подмосковье попало на видео

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Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд

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Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
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Обновлено в 17:31
Общество

В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ

В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ, который состоится 28 июля.
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Хаски опубликовал «спекулятивный документальный» фильм Люцифер

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«Ювентус» представил новый выездной комплект формы

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Forbes назвал самых успешных российских знаменитостей

Журнал Forbes "заглянул в кошельки" и соцсети к российским звездам моложе сорока и назвал самых успешных.
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МИД РФ: Россия не нарушала воздушное пространство Южной Кореи

Сегодня, 25 июля, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов провёл встречу с послом Республики Корея в России Ли Сок Пэ, в ходе которой констатировал, что Российская Федерация не нарушала воздушное пространство иностранных государств.
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Капитан сообщил детали задержания российского танкера на Украине

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Назначен новый глава Комитета начальников штабов ВС США

В четверг сенат конгресса США утвердил выдвинутую американским президентом Дональдом Трампом кандидатуру генерала Марка Милли на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США.
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В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС

Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).
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Владимир Машков рассказал, когда вернется в кино

Художественный руководитель Театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков не планирует в ближайшее время возвращаться к съемкам в фильмах.
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