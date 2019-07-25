Футбол
«Зенит» интересуется НаингголаномSports.ru 13:55
Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан может продолжить карьеру в России По информации FC Inter News, 31-летним футболистом интересуется «Зенит».
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 20:04, Вашингтон
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