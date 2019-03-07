Футбол
«Зенит» и «Вильярреал» забили по голу в матче Лиги ЕвропыProstoProSport вчера в 14:00
Смотрите # ЗенитВильярреал на # МАТЧПРЕМЬЕР https: / / t.co / 7AhUqatvSL pic.twitter.com / bofCWdteAH — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@ matchpremier) 7 марта 2019 г. ⚡ Молниеносный ответ Сердара Азмуна, вызвавший много вопросов у игроков испанской команды.
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«Зенит» — «Вильярреал»: Кузяев сыграет впервые после столкновения со столбом
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