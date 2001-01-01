Футбол
«Зенит» и «Уфа» согласовали трансфер КруговогоMetaratings 05:22
Руководство «Зенита» и «Уфы» договорились об условиях трансфера защитника Данила Кругового. Как сообщает «Чемпионат», 21-летний российский футболист проведёт текущий сезон в «Уфе» на правах аренды. Клуб из Санкт-Петербурга выкупил права на Кругового за €1 млн.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» и «Уфа» договорились о трансфере защитника Данила Кругового. По условиям договора, 21-летний футболист останется в «Уфе» до конца текущего сезона на правах аренды. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» предложил «Уфе» € 1 млн за Кругового.Чемпионат04:36
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