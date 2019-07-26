Футбол
«Зенит» и «Уфа» согласовали трансфер КруговогоMetaratings 05:22
Руководство «Зенита» и «Уфы» договорились об условиях трансфера защитника Данила Кругового. Как сообщает «Чемпионат», 21-летний российский футболист проведёт текущий сезон в «Уфе» на правах аренды. Клуб из Санкт-Петербурга выкупил права на Кругового за €1 млн.
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с чего всё началось
Если переход состоится, то «Зенит» отдаст 21-летнего футболиста в аренду уфимцам до конца нынешнего сезона с правом досрочного возвращения игрока. Круговой является выпускником академии «Зенита». С 2015 по 2018 год игрок выступал за вторую команду сине-бело-голубых, после чего отправился в «Уфу».Чемпионат26 июля в 08:57
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