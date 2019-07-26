Футбол

«Зенит» и «Уфа» согласовали трансфер КруговогоMetaratings 05:22

Руководство «Зенита» и «Уфы» договорились об условиях трансфера защитника Данила Кругового. Как сообщает «Чемпионат», 21-летний российский футболист проведёт текущий сезон в «Уфе» на правах аренды. Клуб из Санкт-Петербурга выкупил права на Кругового за €1 млн.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

«Зенит» предложил «Уфе» € 1 млн за Кругового

Если переход состоится, то «Зенит» отдаст 21-летнего футболиста в аренду уфимцам до конца нынешнего сезона с правом досрочного возвращения игрока. Круговой является выпускником академии «Зенита». С 2015 по 2018 год игрок выступал за вторую команду сине-бело-голубых, после чего отправился в «Уфу».
Чемпионат26 июля в 08:57

Подробнее о событии

«Зенит» выкупил Кругового и оставил его в аренде в «Уфе»

Нева Спорт04:58

Газизов: «„Зенит“ сделал официальное предложение по Круговому. Все решится на следующей неделе»

ProstoProSport06:20

«Зенит» предложил «Уфе» 1 млн евро за собственного воспитанника

АБН26 июля в 10:10

«Зенит» договорился с «Уфой» о трансфере Кругового

Sports.ru04:34

Газизов: «Круговой пока не перешел в „Зенит“, но петербуржцы сделали предложение. Все должно решиться на следующей неделе»

Бомбардир.ру05:32

«Зенит» предложил 1 млн евро за защитника «Уфы»

Soccer.ru26 июля в 10:27

«Зенит» и «Уфа» договорились о трансфере Кругового

Чемпионат04:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 07:25, Вашингтон
Происшествия

Навального доставили в больницу из спецприемника

Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.
Обновлено в 05:46
Общество

МЧС предупредило о сильном ветре в Москве в воскресенье

Обновлено в 06:47
Происшествия

На Кубани задержали сбежавшего из-под стражи опасного преступника

Обновлено в 06:24
Политика

Партия Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами

Украинская партия "Слуга народа" планирует инициировать проведение реформы административного устройства и заменить госадминистрации префектурами, заявил глава избирательного штаба политсилы Александр Корниенко.
Обновлено в 06:00
Общество

Умер журналист Владимир Кара-Мурза

Обновлено в 05:43
Футбол

«Реал» заплатит 166 млн евро за Погба, если продаст Бэйла

Мадридский «Реал» планирует инвестировать средства от продажи нападающего Гарета Бэйла в покупку полузащитника МЮ Поля Погба.
Обновлено в 01:33
Экономика

Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз

Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Политика

В ЕС прокомментировали задержания на незаконной акции в Москве

Обновлено в 04:57
Кино

Вторая часть «Оно» будет идти почти три часа

Обновлено вчера в 15:09
Общество

Психологи дали советы возвращающимся из отпуска

Специалисты московского департамента труда и социальной защиты рекомендовали возвращаться из отпуска к середине рабочей недели, чтобы до выходных оставалось меньше дней.
Обновлено в 06:01
Финансы

Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий

Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
Обновлено вчера в 23:00
Авто

Составлен топ-5 советских автомобилей с иностранными корнями

Обновлено в 05:36
Политика

Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Интернете

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю.
Обновлено вчера в 14:58
Футбол

«Краснодар» разгромил ФК «Сочи» в матче премьер-лиги

Обновлено вчера в 13:59
Политика

В Грузии пройдёт митинг за восстановление отношений с Россией

В воскресенье, 28 июля, в Батуми пройдёт митинг c требованием отказаться от воинственной риторики в адрес России и восстановить прежние отношения с российской стороной.
Обновлено 26 июля в 04:33
Гаджеты

Складной смартфон Huawei Mate X ещё не готов к выходу на рынок

После мероприятия президенту мобильного подразделения Huawei Хе Гану (He Gang) был задан вопрос о продвижении складного смартфона Mate X. По словам господина Гана, аппарат всё ещё находится на этапе оптимизации, поскольку Huawei не может выпустить смартфон на рынок без соблюдения требований к качеству.
Обновлено в 07:11
Общество

28 июля в Москве станет последним жарким днем перед похолоданием

Уже с понедельника арктический циклон принесет в столицу понижение температуры Воскресенье, 28 июля, станет последним жарким днем в Москве перед резким похолоданием.
Обновлено в 04:30
Общество

Пользователи соцсетей ужаснулись виду украинских электричек

Обновлено в 04:53
Политика

Владимир Путин спустился на дно Балтики в батискафе

Президент РФ Владимир Путин принял участие в памятной церемонии на месте гибели подводной лодки Щ-308 «Семга», которая затонула во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 05:15
Футбол

Оренбург — Зенит 0:1 (1-й тайм)

Обновлено в 07:10
Общество

Жителей Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка

Эвакуация жителей проходит в городе Тулун Иркутской области из-за угрозы нового дождевого паводка, говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Митингующие забыли о кандидатах и переходили на английский

Обновлено вчера в 10:38
Общество

В храме объяснили помощь митингующим на Тверской

Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

Обновлено вчера в 15:13
Шоу-бизнес

Татьяна Навка рассказала о жизни в браке с Дмитрием Песковым

Внимание к Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Навке стало особенно повышенным после ее брака с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия

Почти 90 жителей затопленного села в Приамурье отказались от эвакуации

Почти 90 жителей затопленного дождевым паводком села Норск Селемджинского района отказались эвакуироваться и живут вместе с поросятами, собаками и домашней птицей на чердаках домов и на крыше местной школы, вместе с ними находятся спасатели, сообщается на сайте правительства Приамурья.
Обновлено вчера в 12:21
Игры

Более 150 игр для Nintendo 64 получили улучшенные текстуры благодаря энтузиастам

Для поклонников Nintendo 64 сегодня праздник — выпущены улучшенные пакеты текстур для ряда игр со старой консоли.
Обновлено в 04:01
Политика

В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек

"В крестном ходе Украинской православной церкви в честь Дня крещения Руси приняли участие около 300 тысяч верующих", - приводит его слова Центр информации УПЦ МП в фейсбуке.
Обновлено вчера в 15:02
Армия и оружие

Путин заявил о способности ВМФ России дать отпор любому агрессору

Президент России Владимир Путин заявил о способности дать отпор любому агрессору во время своего выступления на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:57
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели

По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Главное