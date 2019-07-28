Футбол
«Зенит» и «Уфа» реализовали трансфер защитника Данилы КруговогоНевские Новости 05:49
Сине-бело-голубые выкупили футболиста за один миллион евро, после чего отдали его в аренду в «Уфу» до конца сезона. Петербургский футбольный клуб «Зенит» выкупил у «Уфы» 21-летнего защитника Данилу Кругового за один миллион евро.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» и «Уфа» договорились о трансфере защитника Данила Кругового. По условиям договора, 21-летний футболист останется в «Уфе» до конца текущего сезона на правах аренды. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» предложил «Уфе» € 1 млн за Кругового.Чемпионат04:36
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