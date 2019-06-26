Футбол
«Зенит» и «Уфа» поменялись кругамиSportbox.RU 06:33
Петербургский «Зенит» и башкирская «Уфа» поменялись кругами. Соответствующее решение было принято на Общем собрании Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:09, Вашингтон
Шоу-бизнес
Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери
Обновлено в 04:25
Политика
Басилашвили откровенно высказался о конфликте России и Грузии
Народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал конфликт, возникший между Россией и Грузией.
Обновлено в 07:52
Политика
Россия пригрозила покинуть ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Россия покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы, если ее делегация не получит полноценные права, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:23
Общество
Законопроект об опасных отходах Госдума приняла в I чтении
Законопроект о единой государственной системе обращения с отходами I и II класса опасности Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.
Обновлено в 06:57
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения автотранспорта.
Обновлено в 07:58
Кино
Умер актер и кинорежиссер Валерий Харченко
Обновлено в 03:50
Футбол
Евгений Гинер: «Российский паспорт не должен давать приоритета ни в зарплатном, ни в трансферном плане»
Часто спорю по этому вопросу, имея в команде больше всех российских футболистов.
Обновлено в 07:18
Экономика
Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина
В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента.
Обновлено вчера в 17:00
Космос
В ЦНИИмаш сообщили о способе оградить космонавтов от лунной пыли
Обновлено вчера в 15:34
Политика
Беглов просит СКР проверить видео штаба Навального о подделке подписей
Следственный комитет начал проверку видеоролика штаба оппозиционера Алексея Навального в Петербурге о возможной подделке подписных листов в поддержку выдвижения на выборы временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова, передает В Горизбиркоме уточнили, что Беглов лично обратился в региональные управления МВД и СКР с просьбой о проверке видео.
Обновлено в 07:16
Авто
Объявлены российские цены на обновленный Land Rover Discovery Sport
Российские дилеры Jaguar&Land Rover начали прием заказов на обновленный кроссовер Land Rover Discovery Sport.
Обновлено в 06:47
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Двое десантников погибли в Крыму
Обновлено в 04:06
Общество
На месте ракетного завода в Москве появится деловой центр
На месте заброшенных корпусов построят Национальный космический центр и деловой центр с технопарками площадью почти 2,89 миллионов квадратных метров.
Обновлено в 03:33
Культура
С 1 сентября для школьников введут культурные нормативы
Обновлено в 04:23
Армия и оружие
В Донецке задержали группу украинских диверсантов — МВД ДНР
«Сотрудники силовых структур Донецкой Народной Республики задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства», — сказано в сообщении.
Обновлено в 07:33
Политика
Совфед одобрил закон о приостановке ДРСМД
Совет Федерации одобрил закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:13
Политика
Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.
Обновлено в 03:21
Происшествия
СК опроверг информацию о главном подозреваемом в убийстве жены Соколова
Ранее некоторые региональные СМИ написали, что главным подозреваемым по делу стал 15-летний сын Соколова, который прежде был допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого.
Обновлено в 05:54
Политика
На выборы в Раду зарегистрировали восемь Зеленских
Председатель Центризбиркома Украины Татьяна Слипачук заявила, что на внеочередных выборах в Верховную раду зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом
Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Технологии
Школьникам могут разрешить пользоваться на ЕГЭ интернетом
Школьникам, сдающим ОГЭ и ЕГЭ, могут разрешить пользоваться во время экзаменов интернетом.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Тюменские врачи удалили у пациента опухоль весом 15 кг
Обновлено в 02:21
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Председатель совета директоров Чарльз Райан отметил, что Наумова пришла в «Магнит» в 2018 году «возглавить процесс управления трансформацией компании и формирования её лидерских позиций на российском рынке».
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил
Обновлено в 06:39
Политика
Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос, сообщили СМИ
Военная прокуратура Украины вызвала на допрос пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлию Мендель, сообщили источники издания theБабель.
Обновлено в 06:56
Политика
Зеленский назначил своего постпреда в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16