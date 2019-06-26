Футбол

«Зенит» и «Уфа» поменялись кругамиSportbox.RU 06:33

Петербургский «Зенит» и башкирская «Уфа» поменялись кругами. Соответствующее решение было принято на Общем собрании Российской премьер-лиги (РПЛ).
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«Зенит» и «Уфа» обменялись кругами

Sport24.ru06:59

«Уфа» и «Зенит» обменялись кругами

Спорт-Экспресс06:09

ФК «Уфа» обменялся кругами с петербургским «Зенитом» из-за погоды

Башинформ07:11

«Зенит» и «Уфа» обменялись домашними матчами

Sports.ru06:49

«Зенит» и «Уфа» поменялись кругами

Матч ТВ06:33

«Уфа» и «Зенит» поменялись кругами

Чемпионат06:20

«Зенит» согласился поменяться кругами с «Уфой»

Петербургский дневник07:20
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Шоу-бизнес

Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери

Обновлено в 04:25
Политика

Басилашвили откровенно высказался о конфликте России и Грузии

Народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал конфликт, возникший между Россией и Грузией.
Обновлено в 07:52
Политика

Россия пригрозила покинуть ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Россия покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы, если ее делегация не получит полноценные права, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:23
Общество

Законопроект об опасных отходах Госдума приняла в I чтении

Законопроект о единой государственной системе обращения с отходами I и II класса опасности Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.
Обновлено в 06:57
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения автотранспорта.
Обновлено в 07:58
Кино

Умер актер и кинорежиссер Валерий Харченко

Обновлено в 03:50
Футбол

Евгений Гинер: «Российский паспорт не должен давать приоритета ни в зарплатном, ни в трансферном плане»

Часто спорю по этому вопросу, имея в команде больше всех российских футболистов.
Обновлено в 07:18
Экономика

Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина

В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

В Красноярском крае осуждена экс-замминистра: 10 лет и штраф 190 млн

Обновлено в 06:35
Космос

В ЦНИИмаш сообщили о способе оградить космонавтов от лунной пыли

Обновлено вчера в 15:34
Политика

Беглов просит СКР проверить видео штаба Навального о подделке подписей

Следственный комитет начал проверку видеоролика штаба оппозиционера Алексея Навального в Петербурге о возможной подделке подписных листов в поддержку выдвижения на выборы временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова, передает В Горизбиркоме уточнили, что Беглов лично обратился в региональные управления МВД и СКР с просьбой о проверке видео.
Обновлено в 07:16
Авто

Объявлены российские цены на обновленный Land Rover Discovery Sport

Российские дилеры Jaguar&Land Rover начали прием заказов на обновленный кроссовер Land Rover Discovery Sport.
Обновлено в 06:47
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

Поисковики представили техногенную версию гибели группы Дятлова

Обновлено в 07:59
Происшествия

Двое десантников погибли в Крыму

Обновлено в 04:06
Общество

На месте ракетного завода в Москве появится деловой центр

На месте заброшенных корпусов построят Национальный космический центр и деловой центр с технопарками площадью почти 2,89 миллионов квадратных метров.
Обновлено в 03:33
Культура

С 1 сентября для школьников введут культурные нормативы

Обновлено в 04:23
Экономика

На программы льготного автокредитования выделят еще 10 млрд рублей

Обновлено в 05:19
Армия и оружие

В Донецке задержали группу украинских диверсантов — МВД ДНР

«Сотрудники силовых структур Донецкой Народной Республики задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства», — сказано в сообщении.
Обновлено в 07:33
Политика

Совфед одобрил закон о приостановке ДРСМД

Совет Федерации одобрил закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:13
Политика

Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.
Обновлено в 03:21
Происшествия

СК опроверг информацию о главном подозреваемом в убийстве жены Соколова

Ранее некоторые региональные СМИ написали, что главным подозреваемым по делу стал 15-летний сын Соколова, который прежде был допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого.
Обновлено в 05:54
Политика

На выборы в Раду зарегистрировали восемь Зеленских

Председатель Центризбиркома Украины Татьяна Слипачук заявила, что на внеочередных выборах в Верховную раду зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом

Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Технологии

Школьникам могут разрешить пользоваться на ЕГЭ интернетом

Школьникам, сдающим ОГЭ и ЕГЭ, могут разрешить пользоваться во время экзаменов интернетом.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Тюменские врачи удалили у пациента опухоль весом 15 кг

Обновлено в 02:21
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

Председатель совета директоров Чарльз Райан отметил, что Наумова пришла в «Магнит» в 2018 году «возглавить процесс управления трансформацией компании и формирования её лидерских позиций на российском рынке».
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил

Обновлено в 06:39
Политика

Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос, сообщили СМИ

Военная прокуратура Украины вызвала на допрос пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлию Мендель, сообщили источники издания theБабель.
Обновлено в 06:56
Политика

Зеленский назначил своего постпреда в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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