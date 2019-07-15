Футбол

«Зенит» и «Тамбов» назвали составы на матч первого тура РПЛМатч ТВ вчера в 11:07

Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Тамбовом».
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«Зенит» — «Тамбов». Стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ

Sport24.ruвчера в 10:49

«Зенит» — «Тамбов»: Дуглас Сантос появится с первых минут

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 11:02

«Зенит» и «Тамбов» назвали составы на матч первого тура РПЛ

Матч ТВвчера в 11:07

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч с «Тамбовом»

Петербургский дневниквчера в 11:37

«Зенит» - «Тамбов»: Сутормин - в запасе петербуржцев

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«Зенит» — «Тамбов»: стали известны стартовые составы

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Зенит - Тамбов: когда и по какому каналу трансляция матча РПЛ

Prognozistвчера в 02:32
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Происшествия

Протестующие в Ликино-Дулево перекрыли Егорьевское шоссе

Обновлено в 06:51
Происшествия

Суд арестовал сотрудника ЦНИИмаш по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Общество

Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников

Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 07:17
Экономика

«Яндекс.Такси» покупает активы такси «Везет»

Сервис заказа "Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы компаний "Везет", говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru".
Обновлено в 06:09
Происшествия

ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области

На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06
Происшествия

В Подмосковье задержали криминального авторитета

В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Пожар в центре Москвы ликвидирован

Обновлено в 06:35
Здоровье

Голикова поручила упростить выписку наркотических лекарств на дому

Согласно поручениям, Минздраву следует направить в субъекты разъяснения по порядку перевозки лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в медицинские и аптечные организации.
Обновлено в 02:05
Экономика

Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики

"Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.
Обновлено в 02:34
Футбол

Марез забил гол на 95-й минуте и вывел Алжир в финал КАН-2019

Предупреждения: Бунеджа 52, Фегули 68, Манди 71, Авазьем 89 В другом полуфинальном матче Сенегал обыграл Тунис.
Обновлено вчера в 16:54
Политика

Матвиенко заверила в отсутствии планов вводить ограничения в интернете

«Хочу заверить: никаких намерений у правительства, у парламента ограничить ваши возможности в интернете нет и не будет», — цитирует Матвиенко «РИА Новости».
Обновлено в 06:14
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в Жуковском

В Жуковском на улице Луговой, дом 37, произошел пожар. В результате инцидента погибли пять человек.
Обновлено в 00:24
Происшествия

МАК начал расследование крушения дельталета в Тверской области

Обновлено в 06:29
Происшествия

Жительница Екатеринбурга заняла у знакомых 160 млн рублей и пропала

Обновлено в 06:06
Кино

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
Обновлено в 02:49
Экономика

Налоговая арестовала счета «Синергии»

ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".
Обновлено в 05:21
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Футбол

Тренер «Краснодара»: Игра с «Ахматом» была больше ничейная

Обновлено в 03:02
Недвижимость

Банк «Открытие» снижает ставки по ипотеке

Базовая ставка снижена до 9,9%. А зарплатные клиенты «Открытия» или клиенты, заполнившие заявку на сайте банка, смогут рассчитывать на ставку от 9,3% годовых.
Обновлено в 06:15
Авто

Названы пять нержавеющих машин с пробегом за 300 000 рублей

Обновлено в 05:46
Транспорт

Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.
Обновлено в 02:51
Музыка

Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»

Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала.
Обновлено в 04:41
Экономика

На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные

Россияне смогут снимать наличные деньги в кассах магазинов по всей стране, пишут СМИ.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Жена Хабенского опубликовала редкое фото мужа с дочерью

Супруга звезды Ольга Литвинова опубликовала редкий снимок, на котором Хабенский сидит в гамаке на отдыхе, держа на коленях 3-летнюю дочь Сашу.
Обновлено в 04:27
Политика

Соболь и Яшин собрались на встречу с главой Мосгоризбиркома

Обновлено в 06:11
Армия и оружие

Обстрелы ДНР: пять домов в Докучаевске разрушено снарядами ВСУ

Пять домов в прифронтовом Докучаевске повреждены обстрелами со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ).
Обновлено вчера в 14:50
Кино

«Человек-паук: Вдали от дома» возглавил американский бокс-офис

Обновлено вчера в 15:46
Политика

Опубликована тайная переписка грузинских дипломатов о связях Москвы и Тбилиси

Грузинский дипломат в 2017 году предупреждала правительство страны о связях члена правящей партии «Грузинская мечта» Закарии Куцнашвили, российского парламентария Сергея Гаврилова и Ассамблеи православных депутатов.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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