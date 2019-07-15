Футбол
«Зенит» и «Тамбов» назвали составы на матч первого тура РПЛМатч ТВ вчера в 11:07
Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Тамбовом».
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:02, Вашингтон
Происшествия
Протестующие в Ликино-Дулево перекрыли Егорьевское шоссе
Обновлено в 06:51
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ЦНИИмаш по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Общество
Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников
Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 07:17
Экономика
«Яндекс.Такси» покупает активы такси «Везет»
Сервис заказа "Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы компаний "Везет", говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru".
Обновлено в 06:09
Происшествия
ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области
На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06
Происшествия
В Подмосковье задержали криминального авторитета
В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Пожар в центре Москвы ликвидирован
Обновлено в 06:35
Здоровье
Голикова поручила упростить выписку наркотических лекарств на дому
Согласно поручениям, Минздраву следует направить в субъекты разъяснения по порядку перевозки лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в медицинские и аптечные организации.
Обновлено в 02:05
Экономика
Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики
"Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.
Обновлено в 02:34
Футбол
Марез забил гол на 95-й минуте и вывел Алжир в финал КАН-2019
Предупреждения: Бунеджа 52, Фегули 68, Манди 71, Авазьем 89 В другом полуфинальном матче Сенегал обыграл Тунис.
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Матвиенко заверила в отсутствии планов вводить ограничения в интернете
«Хочу заверить: никаких намерений у правительства, у парламента ограничить ваши возможности в интернете нет и не будет», — цитирует Матвиенко «РИА Новости».
Обновлено в 06:14
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Жуковском
В Жуковском на улице Луговой, дом 37, произошел пожар. В результате инцидента погибли пять человек.
Обновлено в 00:24
Кино
Новым агентом 007 стала темнокожая актриса
В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
Обновлено в 02:49
Экономика
Налоговая арестовала счета «Синергии»
ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Футбол
Тренер «Краснодара»: Игра с «Ахматом» была больше ничейная
Обновлено в 03:02
Недвижимость
Банк «Открытие» снижает ставки по ипотеке
Базовая ставка снижена до 9,9%. А зарплатные клиенты «Открытия» или клиенты, заполнившие заявку на сайте банка, смогут рассчитывать на ставку от 9,3% годовых.
Обновлено в 06:15
Авто
Названы пять нержавеющих машин с пробегом за 300 000 рублей
Обновлено в 05:46
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray
Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.
Обновлено в 02:51
Музыка
Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»
Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала.
Обновлено в 04:41
Экономика
На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные
Россияне смогут снимать наличные деньги в кассах магазинов по всей стране, пишут СМИ.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Жена Хабенского опубликовала редкое фото мужа с дочерью
Супруга звезды Ольга Литвинова опубликовала редкий снимок, на котором Хабенский сидит в гамаке на отдыхе, держа на коленях 3-летнюю дочь Сашу.
Обновлено в 04:27
Политика
Соболь и Яшин собрались на встречу с главой Мосгоризбиркома
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Обстрелы ДНР: пять домов в Докучаевске разрушено снарядами ВСУ
Пять домов в прифронтовом Докучаевске повреждены обстрелами со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ).
Обновлено вчера в 14:50
Кино
«Человек-паук: Вдали от дома» возглавил американский бокс-офис
Обновлено вчера в 15:46
Политика
Опубликована тайная переписка грузинских дипломатов о связях Москвы и Тбилиси
Грузинский дипломат в 2017 году предупреждала правительство страны о связях члена правящей партии «Грузинская мечта» Закарии Куцнашвили, российского парламентария Сергея Гаврилова и Ассамблеи православных депутатов.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами
Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23