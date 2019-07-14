Футбол

Семак определился со стартовым составом «Зенита» на матч с «Тамбовом»Невские Новости 10:55

Сине-бело-голубые сразятся с соперниками из «Тамбова» в первом домашнем матче чемпионата России. Встреча начнется в 19:00 на «Газпром Арене». Тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак озвучил стартовый состав своей команды на матч с «Тамбовом».
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В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой

Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.
Обновлено в 11:04
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Обновлено в 09:10
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Евросоюз призывает Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и "немедленно предпринять" действия для соблюдения его положений, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, опубликованном на сайте Европейского совета.
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Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев

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Россияне намерены опуститься на дно моря и найти обломки корабля и останки адмирала Макарова и художника Василия Верещагина, пишет ТАСС.
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Обновлено вчера в 08:07
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Иран обвинили в нападении на колонну российских военных.
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