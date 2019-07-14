Футбол
«Зенит» и «Тамбов» начали матч 1-го тура РПЛМойка78 12:00
На стадионе «Газпром Арена» начался матч первого тура РПЛ между петербургским «Зенитом» и «Тамбовом». Ранее были названы стартовые составы команд.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:50, Вашингтон
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