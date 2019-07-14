На стадионе «Газпром Арена» начался матч первого тура РПЛ между петербургским «Зенитом» и «Тамбовом». Ранее были названы стартовые составы команд.

Спорт день за днем

Происшествия Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.

Происшествия В аэропорту в Южной Корее 16 россиян не пустили в страну В южнокорейском аэропорту Инчхон сотрудники миграционной службы не пустили в страну 16 россиян, которые не смогли подтвердить, что прибыли в Южную Корею в туристических целях.

Автоспорт Леклер признан гонщиком дня по итогам Гран-при Великобритании Пилот «Феррари» Шарль Леклер был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Великобритании.

Происшествия В Ленобласти мужчина обстрелял отдыхающих у озера людей Накануне неизвестный мужчина устроил стрельбу возле озера Круглое в Ленинградской области. Как сообщает РИА Новости, подозреваемый задержан.

Армия и оружие «Креветочную» подлодку построили во Франции На церемонии присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон и командующий ВМС страны Кристоф Празак.

Политика Мэр Тбилиси отреагировал на заявление Путина об истории Грузии Как передавало ИА REGNUM, 9 июля президент РФ Владимир Путин после участия в работе II Глобального саммита по производству и индустриализации заявил, что независимое грузинское государство, которое жесточайшими методами предприняло попытку поглощения Абхазии, было образовано после развала Российской империи.

Автоспорт Квят: не ожидал, что сегодня всё изменится. Очень доволен гонкой Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят подвёл итоги гонки Гран-при Великобритании Формулы-1, где при старте с 17-й позиции он сумел пробиться на девятое место и набрать два очка.

Шоу-бизнес Самбурская показала фото в старости Российская актриса и певица Настасья Самбурская показала своим подписчикам, как она может выглядеть в старости.

Политика Украинские товары пообещали вернуть в Россию Бойко отметил, что многие украинские заводы, потерявшие рынок сбыта, остались без возможности сохранять рабочие места, платить зарплату сотрудникам и перевооружать производство.

Футбол Азар определился с игровым номером в «Реале» Полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Эден Азар выбрал номер, под которым будет выступать в команде.

Политика Российский актер расстроился из-за отказа в допуске к выборам Российский актер Андрей Соколов расстроен отказом избирательной комиссии допустить его к выборам в Мосгордуму, передает «Национальная служба новостей» в воскресенье, 14 июля.

Политика В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51» Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.

Происшествия Девять человек погибли в результате крушения самолета в Швеции По данным издания, крушение потерпел одномоторный самолет GippsAero GA8 Airvan 8, в котором могут разместиться восемь пассажиров и пилот.

Происшествия Вертолет Ми-2 разбился на Украине В Сумской области на Украине упал на землю вертолет Ми-2. Об этом сообщили в ГСЧС страны, передает ТАСС.

Происшествия В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Общество Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.