Футбол

«Зенит» и «Тамбов» начали матч 1-го тура РПЛМойка78 12:00

На стадионе «Газпром Арена» начался матч первого тура РПЛ между петербургским «Зенитом» и «Тамбовом». Ранее были названы стартовые составы команд.
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