На стадионе «Газпром Арена» начался матч первого тура РПЛ между петербургским «Зенитом» и «Тамбовом». Ранее были названы стартовые составы команд.

Гаджеты Смартфоны Honor серии X будут выпускаться еще как минимум 5 лет Бренд Honor готовит премьеру — 23 июля представят смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro.

Экономика Россияне смогут снимать наличные на кассах магазинов Россияне получат возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.

Футбол «Краснодар» в первом туре РПЛ проиграл «Ахмату» В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" уступил "Ахмату" со счетом 0:1. Игра прошла на стадионе "Ахмат-Арена" в Грозном.

Происшествия Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.

Происшествия Полиция задержала Яшина на акции у Мосгоризбиркома Сотрудники полиции и Росгвардии задержали несколько человек, в том числе оппозиционера и кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, на незаконной акции в субботу возле здания Мосгоризбиркома в центре столицы после неоднократных предупреждений о несогласованности мероприятия, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Происшествия Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.

Происшествия Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса 18 раз превышал скорость Водитель автобуса, который перевернулся в Башкирии, 18 раз был оштрафован за превышение скорости.

Происшествия Роскачество рассказало, как распознать телефонного мошенника Иногда звонящий может даже рассказать, сколько денег у вас на счету, и когда в последний раз была произведена операция по счету, однако это далеко не гарантия того, что на проводе действительно банковский сотрудник – к сожалению, даже такая информация может попасть в руки мошенников.

Общество Под «Адмирала Кузнецова» сломают стенку Модернизация необходима для докования единственного в составе ВМФ авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", стоимость контракта — около 20 млрд руб. На "Звездочке" "Ъ" сообщили, что док 35-го СРЗ состоит из двух смежных камер, которые подрядчику предстоит объединить, убрав между ними перегородку.

Общество У россиян может появиться дополнительный выходной У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.

Общество Жителям Кукуевки отказывают в регистрации домов на заповедных землях В Курской области жители деревни Кукуевка не могут прописаться в принадлежащих им домах, потому что те оказались на территории заповедника после того, как природный комплекс расширили и узаконили новые границы.

Экономика Правительство РФ одобрило пособие на детей для малоимущих семей Пособие на детей от 1,5 до 3 лет для семей за чертой бедности будет повышено до уровня прожиточного минимума, согласно проекту поправок, опубликованному 13 июля на сайте Правительства РФ.

Транспорт У «Калины» закрыли участок дороги: автомобилисты встали в пробку В Екатеринбурге сегодня, 15 июля, утром скопилась пробка на переулке Базовый, улице комсомольской у "Калины".

Происшествия В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Политика Столтенберг заявил о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию «воспользоваться последним имеющимся у неё шансом» для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого в одностороннем порядке вышли США.

Здоровье Найдены помогающие убрать жир на животе растительные масла Наличие в рационе мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, содержащихся в некоторых растительных маслах, может способствовать избавлению от опасного висцерального (брюшного) жира.

Экономика Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.

Происшествия Девять человек стали жертвами крушения самолета в Швеции В настоящее время выяснятся причины произошедшего. Известно, что крушение самолета произошло после взлета.

Игры Креативный директор Ubisoft намекнул на сюжетную линию The Division Сюжетная игра по вселенной Tom Clancy's The Division давно стала несбыточной мечтой многих поклонников данной серии.

Энергетика Цены на нефть снижаются на фоне замедления роста ВВП Китая Экономический рост Китая замедлился до 6,2% во втором квартале в годовом выражении, как и ожидали аналитики, на фоне ослабления спроса внутри страны и за рубежом из-за торговой войны между США и КНР.

Политика В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке Конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота в Киеве.

Футбол Гол Мареза помог Алжиру одолеть Нигерию и выйти в финал КАН В полуфинальном матче Кубка африканских наций сборная Алжира взяла верх над Нигерией, передает "Чемпионат.com".

Происшествия Пять человек погибли при пожаре в подмосковном Жуковском При пожаре в подмосковном Жуковском погибла семья из пяти человек, сообщили в понедельник в областном управлении МЧС.

Политика Представитель Зеленского высказался, как окончить войну в Донбассе Разумков прекрасно знает, что прямые переговоры Киева и Донбасса прописаны в Минских соглашениях, которые, как мы помним, Зеленский публично пообещал выполнить.