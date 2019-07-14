Футбол

Зенит — Тамбов 2:1Советский спорт вчера в 13:54

Зенит — Тамбов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Александр Ерохин
46′
Артем Дзюба
48′
53′
Хасан Мамтов
Михаил Костюков
56′
Антон Килин
Олабриан Муйива
Ярослав Ракицкий
60′
Александр Ерохин
Алексей Сутормин
66′
71′
Олабриан Муйива
Юрий Жирков
Вильмар Барриос
74′
74′
Иван Маркелов
Владислав Кулик
Вильмар Барриос
80′
80′
Хызыр Аппаев
88′
Сослан Таказов
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
88′
В матче первого тура российской премьер-лиги Зенит в Санкт-Петербурге обыграл Тамбов 2:1. Счет на 46-й минуте открыл хавбек хозяев Александр Ерохин, а через две минуты ворота гостей поразил нападающий Артем Дзюба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ерохин: «„Зенит“ не совсем правильно начал матч с „Тамбовом“. Включили не те скорости»

Sport24.ruвчера в 14:58

Александр Ерохин: «Был уверен в партнерах, поэтому не нервничал в концовке»

Матч ТВвчера в 16:12

Первый гол Дзюбы в сезоне — в обзоре матча «Зенит» — «Тамбов»

Чемпионатвчера в 17:12

«Зенит» одержал победу над «Тамбовом», Лунев пропустил в шестом матче подряд

Спорт день за днемвчера в 14:00

Дзюба и Дриуcси отмечают голы щелчками по носу. Это любимая игра Артема

Sports.ruвчера в 16:52

Гол и победа от Дзюбы: «Зенит» хотел разгромить «Тамбов», но передумал

Советский спортвчера в 14:45

Новый поход за титулом «Зенит» начал с победы

Спорт-Экспрессвчера в 14:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:03, Вашингтон
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

Обновлено вчера в 14:31
Происшествия

В Турции массово умирают украинцы

Консул Украины в Турции Вячеслав Хоменко рассказал, сколько украинцев умерли в Анталии с начала туристического сезона.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия

В США 18 собак съели своего хозяина

В США мужчину съели 18 собак, которые жили у него на участке. Об этом сообщает газета The Washington Post.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия

Глава Нижнеудинского района ушел в отставку

Отставка главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело после того, как коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия паводка в коттедже чиновника, принята районной думой.
Обновлено вчера в 21:36
Экономика

Эксперт cпрогнозировал отказ от штамповки и окраски в автопроме

Основатель "Автотора" Владимир Щербаков прогнозирует отказ от традиционных штамповки и окраски в автопроме в пользу аддитивных технологий на горизонте 5-7 лет, рассказал Щербаков в интервью РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:06
Общество

В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря

Обновлено вчера в 11:58
Здоровье

Почему воздух в квартире может быть опасным? Рассказываем, как его проверить

Почему воздух в квартире может быть загрязнен По данным ВОЗ, воздух в помещениях чаще всего "отравляет" бытовое печное оборудование на жидком или твердом топливе.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

В Сети появились слухи о тайной свадьбе Юлии Барановской

В прессе появилась сенсационная, но пока неподтвержденная информация о том, что именно журналист стал новым мужем Барановской.
Обновлено вчера в 15:39
Авто

Опубликован топ-5 лучших недорогих кроссоверов в России

Обновлено вчера в 02:38
Футбол

Президент Бразилии дал ответ на обвинения Месси

Президент Бразилии Жаир Болсонару прокомментировал заявление нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси о коррупции в КОНМЕБОЛ, которая привела к победе сборной Бразилии на Кубке Америки-2019.
Обновлено вчера в 18:35
Общество

Часть счетов «Востокцемента» разблокировали для выплаты зарплат

Часть счетов группы компаний "Востокцемент", арестованных в рамках иска к осужденному за коррупцию экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву, разблокировали для выплаты зарплаты работникам "Спасскцемента", входящего в группу, сообщает Федерация профсоюзов Приморья.
Обновлено вчера в 22:36
Шоу-бизнес

Неравный брак в «Доме-2»: жених оказался моложе невесты на 11 лет

Про разницу в возрасте мама невесты ничего не сказала, но известно, что Марине 31 год, а её жениху всего 20.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия

МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ

В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье

Обновлено вчера в 14:06
Спорт

Российские волейболисты обыграли США и стали победителями Лиги наций

США, заняв в группе А первое место, в полуфинале сыграли со сборной Бразилии, которая оказалась второй в группе B. Встреча между этими командами завершилась победой американцев — 3:2.
Обновлено вчера в 21:45
Автоспорт

Белорусский лидер «Шелкового пути» на «МАЗе» перевернулся на 8-м этапе

Обновлено вчера в 06:01
Теннис

Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона

Обновлено вчера в 14:37
Политика

Оппозиция добивается регистрации на выборах в Мосгордуму протестами

В Москве 14 июля прошла несогласованная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», организованная штабом Алексея Навального.
Обновлено вчера в 15:28
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»

Гостей и жителей Москвы ожидает «непростая неделя» в связи с закрытием станций Сокольнической линии метро.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии

В микроавтобус с людьми в Якутии врезался грузовик, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в республиканском управлении ГИБДД.
Обновлено в 00:24
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами, перевозившими детей

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Запорожье столкнулся с автобусами, в которых ехали дети, возвращавшиеся с курорта.
Обновлено вчера в 15:55
Авто

Компания Audi рассекретила характеристики нового Audi А3

Старт производства модели, которая впервые появится аж в семи вариантах исполнения, анонсировал глава Audi Брэм Шот.
Обновлено вчера в 22:33
Наука

Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Обновлено вчера в 23:05
Общество

Россиянам готовят дополнительный выходной

Россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации.
Обновлено вчера в 20:15
Наука

Ученые: Механизмы регуляции сна рыб и наземных позвоночных совпадают

Учёные из Стэнфордского университета (США), наблюдая активность мозга спящих рыб, устаовили деление их сна на фазы, аналогичные для млекопитающих.
Обновлено 12 июля в 03:48
Политика

Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов

Россия отказалась обсуждать с Японией возможную передачу Токио двух Южных Курильских островов.
Обновлено вчера в 08:38
Культура

Беглов выразил соболезнования в связи со смертью поэта Виктора Сосноры

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близким поэта Виктора Сосноры и отметил, что его творчество отличала индивидуальность и независимость.
Обновлено вчера в 05:33
Экономика

Темпы роста ВВП Китая в первом полугодии составили 6,3%

Темпы роста ВВП Китая по итогам первой половины текущего года составили 6,3% в годовом выражении.
Обновлено вчера в 22:19
Общество

Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России

Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек).
Обновлено вчера в 09:09
Общество

Мэрия Владивостока объявила вознаграждение за поимку вандалов

Обновлено в 00:19
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболуБольше новостей по теме
Главное