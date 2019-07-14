Футбол
«Зенит» и «Тамбов» начали матч 1-го тура РПЛМойка78 12:00
Александр Ерохин
|46′
Артем Дзюба
|48′
|53′
Хасан Мамтов
Михаил Костюков
|56′
Антон Килин
Олабриан Муйива
Ярослав Ракицкий
|60′
Александр Ерохин
Алексей Сутормин
|66′
|71′
Олабриан Муйива
Юрий Жирков
Вильмар Барриос
|74′
|74′
Иван Маркелов
Владислав Кулик
Вильмар Барриос
|80′
|80′
Хызыр Аппаев
|88′
Сослан Таказов
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
|88′
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
91
Сутормин
27
Оздоев
5
Барриос
11
Дриусси
22
Дзюба
10
Ригони
88
Шелия
58
Ойеволе
30
Таказов
3
Тетрашвили
55
Осипенко
6
Кулик
92
Чуперка
25
Карасев
11
Муйива
77
Костюков
14
Аппаев
Тамбов
Расстановка 4‑4‑2
На стадионе «Газпром Арена» начался матч первого тура РПЛ между петербургским «Зенитом» и «Тамбовом». Ранее были названы стартовые составы команд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Зенит» — «Тамбов». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч РПЛ 14 июля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 00:44
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 22:13, Вашингтон
Экономика
Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты
Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.
Обновлено в 17:01
Политика
В НАТО рассказали о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД
Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности на Россию.
Обновлено в 16:25
Происшествия
Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.
Обновлено в 16:25
Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.
Обновлено в 16:50
Общество
В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря
В понедельник, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря.
Обновлено в 11:58
Политика
Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне
Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
Обновлено в 20:45
Политика
В Генпрокуратуре Украины пояснили, зачем удерживают Вышинского
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш обнародовала на своей странице в Фейсбук фрагмент переписки пресс-секретаря генерального прокурора страны Ларисы Сарган и экс-лидера "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещена в РФ) Дмитрием Ярошем по поводу изменения меры пресечения арестованному главреду портала "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому.
Обновлено в 19:38
Общество
Гороскоп 15 июля: Львы активны, а Девы расширят круг общения
В конце дня не исключена конфликтная ситуация.
Обновлено в 11:11
Политика
Эрдоган: НАТО должна быть счастлива, что Турция купила С-400
Обновлено в 12:36
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено в 14:31
Политика
Сразу 16 россиянам отказали во въезде в Южную Корею
Южнокорейские иммиграционные власти отказали во въезде в страну сразу 16 россиянам, прибывшим в субботу рейсом авиакомпании S7.
Обновлено в 21:26
Спорт
Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций
Обновлено вчера в 21:14
Авто
В Сети показали бронированный УАЗ Хантер за 3 млн рублей
Автомобиль был куплен за 107 тысяч рублей, а на сегодняшний день стоимость уникального внедорожника составляет более 3 млн рублей.
Обновлено в 04:20
Футбол
«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» выиграли у «Тамбова» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:10
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»
Гостей и жителей Москвы ожидает «непростая неделя» в связи с закрытием станций Сокольнической линии метро.
Обновлено в 13:31
Происшествия
МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено в 18:04
Политика
Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому
В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о тайной свадьбе Юлии Барановской
В прессе появилась сенсационная, но пока неподтвержденная информация о том, что именно журналист стал новым мужем Барановской.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Глава Нижнеудинского района ушел в отставку
Отставка главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело после того, как коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия паводка в коттедже чиновника, принята районной думой.
Обновлено в 21:36
Армия и оружие
Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300
Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
Обновлено в 12:03
Общество
Проект «Молодые профессионалы» реализуется в Приморье
Как отметила руководитель регионального проекта – врио вице-губернатора – директор департамента образования и науки Приморья Наталья Бондаренко, реализация задач, стоящих перед проектом "Молодые профессионалы", позволит качественно улучшить систему профессионального образования в крае.
Обновлено в 21:47
Политика
Аслан Бжания отказался от участия в выборах президента Абхазии
Лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Абхазии по состоянию здоровья и призвал поддержать главу партии "Амцахара" Алхаса Квицинию.
Обновлено в 16:06
Политика
В Совфеде прокомментировали слова Мураева о последствиях блокады Крыма
В Совфеде прокомментировали слова депутата Верховного совета Украины Евгения Мураева о категорически невыгодных последствиях блокады Крыма.
Обновлено в 10:44
Теннис
Джокович обыграл Федерера в финале Уимблдона
Пятый сет подарил зрителям все, что только может быть в теннисе. Новак повел - 4:2, но Федерер отыгрался.
Обновлено в 14:35
Космос
У космонавтов на МКС возникли проблемы со спортом
Обновлено в 01:15
Космос
США начнут регулярную отправку астронавтов на МКС следующей весной
Обе корпорации запланировали первые старты своих кораблей - соответственно Crew Dragon и Starliner на ноябрь.
Обновлено в 22:05
Политика
Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне
На Украине в Чернобыльской зоне отчуждения были обнаружены радиоактивные останки грузовика.
Обновлено в 07:14
Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено 12 июля в 08:43
Общество
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране
Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено в 19:08
Гаджеты
Представлен необычный смартфон с QWERTY-клавиатурой, NFC, батареей на 6000 мАч и защитой от воды
Компания Unihertz анонсировала необычный Android-смартфон Titan, напоминающий внешне модели BlackBerry и снабженный аппаратной QWERTY-клавиатурой.
Обновлено в 17:21