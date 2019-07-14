Футбол

«Зенит» и «Тамбов» начали матч 1-го тура РПЛМойка78 12:00

Зенит — Тамбов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Александр Ерохин
46′
Артем Дзюба
48′
53′
Хасан Мамтов
Михаил Костюков
56′
Антон Килин
Олабриан Муйива
Ярослав Ракицкий
60′
Александр Ерохин
Алексей Сутормин
66′
71′
Олабриан Муйива
Юрий Жирков
Вильмар Барриос
74′
74′
Иван Маркелов
Владислав Кулик
Вильмар Барриос
80′
80′
Хызыр Аппаев
88′
Сослан Таказов
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
88′
На стадионе «Газпром Арена» начался матч первого тура РПЛ между петербургским «Зенитом» и «Тамбовом». Ранее были названы стартовые составы команд.
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«Зенит» и «Тамбов» начали матч 1-го тура РПЛ

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Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области. Также административный центр Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей - городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 480 км к юго-востоку от Москвы.
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