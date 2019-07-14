На стадионе «Газпром Арена» начался матч первого тура РПЛ между петербургским «Зенитом» и «Тамбовом». Ранее были названы стартовые составы команд.

Экономика Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.

Политика В НАТО рассказали о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности на Россию.

Происшествия Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.

Экономика Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.

Общество В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря В понедельник, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря.

Политика Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.

Политика В Генпрокуратуре Украины пояснили, зачем удерживают Вышинского Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш обнародовала на своей странице в Фейсбук фрагмент переписки пресс-секретаря генерального прокурора страны Ларисы Сарган и экс-лидера "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещена в РФ) Дмитрием Ярошем по поводу изменения меры пресечения арестованному главреду портала "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому.

Происшествия В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.

Политика Сразу 16 россиянам отказали во въезде в Южную Корею Южнокорейские иммиграционные власти отказали во въезде в страну сразу 16 россиянам, прибывшим в субботу рейсом авиакомпании S7.

Авто В Сети показали бронированный УАЗ Хантер за 3 млн рублей Автомобиль был куплен за 107 тысяч рублей, а на сегодняшний день стоимость уникального внедорожника составляет более 3 млн рублей.

Футбол «Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ Футболисты санкт-петербургского «Зенита» выиграли у «Тамбова» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Транспорт ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе» Гостей и жителей Москвы ожидает «непростая неделя» в связи с закрытием станций Сокольнической линии метро.

Происшествия МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Политика Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.

Шоу-бизнес В Сети появились слухи о тайной свадьбе Юлии Барановской В прессе появилась сенсационная, но пока неподтвержденная информация о том, что именно журналист стал новым мужем Барановской.

Происшествия Глава Нижнеудинского района ушел в отставку Отставка главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело после того, как коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия паводка в коттедже чиновника, принята районной думой.

Армия и оружие Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300 Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".

Общество Проект «Молодые профессионалы» реализуется в Приморье Как отметила руководитель регионального проекта – врио вице-губернатора – директор департамента образования и науки Приморья Наталья Бондаренко, реализация задач, стоящих перед проектом "Молодые профессионалы", позволит качественно улучшить систему профессионального образования в крае.

Политика Аслан Бжания отказался от участия в выборах президента Абхазии Лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Абхазии по состоянию здоровья и призвал поддержать главу партии "Амцахара" Алхаса Квицинию.

Политика В Совфеде прокомментировали слова Мураева о последствиях блокады Крыма В Совфеде прокомментировали слова депутата Верховного совета Украины Евгения Мураева о категорически невыгодных последствиях блокады Крыма.

Теннис Джокович обыграл Федерера в финале Уимблдона Пятый сет подарил зрителям все, что только может быть в теннисе. Новак повел - 4:2, но Федерер отыгрался.

Космос США начнут регулярную отправку астронавтов на МКС следующей весной Обе корпорации запланировали первые старты своих кораблей - соответственно Crew Dragon и Starliner на ноябрь.

Политика Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне На Украине в Чернобыльской зоне отчуждения были обнаружены радиоактивные останки грузовика.

Космос Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.