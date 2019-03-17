Футбол

«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в чемпионате РоссииРБК 14:39

Спартак — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Денис Глушаков
13′
27′
Вильмар Барриос
Георгий Джикия
34′
45′
Игорь Смольников
55′
Сердар Азмун
56′
Кристиан Нобоа
Себастьян Дриусси
Роман Зобнин
57′
Денис Глушаков
61′
Александр Ташаев
Максим Глушенков
73′
74′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
79′
Денис Глушаков
Наиль Умяров
85′
Софьян Ханни
86′
87′
Эмильяно Ариэль Ригони
Магомед Оздоев
90′+1′
Вильмар Барриос
На 66-й минуте мяч все же залетел в ворота «Спартака» после штрафного удара в исполнении Ригони, но судья встречи не засчитал гол, так как Бранислав Иванович нарушил правила в борьбе с игроком «красно-белых». Для «Зенита» эта ничья стала второй в текущем розыгрыше чемпионата России.
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Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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