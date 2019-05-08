Футбол
«Зенит» и «Спартак» поспорят за полузащитника «АЗ Алкмаара»Евро-футбол.ру 01:14
Хавбек голландского клуба "АЗ Алкмаар" Гус Тил может продолжить карьеру в чемпионате России. По данным De Telegraaf, заинтересованность в услугах 21-летнего голландца проявляют "Зенит" и "Спартак".
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«Спартак» и «Зенит» проявляют интерес к 21-летнему полузащитнику «АЗ Алкмар»
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