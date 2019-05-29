Футбол
«Зенит» и «Спартак» поспорят за хавбека «Фенербахче»Metaratings 15:48
Представители «Зенита» и «Спартака» в скором времени намерены провести встречу с руководством «Фенербахче», чтобы обсудить возможность трансфера хавбека команды Михе Зайца. Как сообщает Milliyet, оба российских клуба готовы заплатить за 24-летнего словенского полузащитника порядка €8 млн.
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