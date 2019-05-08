«Зенит» и «Спартак» поспорят за капитана «Алкмара»Soccer.ru 14:38

Полузащитник "Алкмара" Гуус Тиль попал в сферу интересов "Зенита" и "Спартака". Оба клуба готовят предложения по 21-летнему игроку.

«Зенит» и «Спартак» поспорят за капитана «Алкмара»

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