Футбол

«Зенит» и «Спартак» поспорят за капитана «Алкмара»Soccer.ru 14:38

Полузащитник "Алкмара" Гуус Тиль попал в сферу интересов "Зенита" и "Спартака". Оба клуба готовят предложения по 21-летнему игроку.
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СМИ: «Зенит» и «Спартак» следят за голландским футболистом

RT на русском14:44

«Спартак» и «Зенит» претендуют на хавбека из Нидерландов

Metaratings14:55

«Спартак» и «Зенит» заинтересованы в приобретении хавбека «АЗ Алкмар» Тиля

Чемпионат14:38

«Спартак» и «Зенит» проявляют интерес к 21-летнему полузащитнику «АЗ Алкмар»

Советский спорт14:28

«Зенит» и «Спартак» интересуются 21-летним капитаном «АЗ Алкмар»

Sport24.ru14:23

«Зенит» и «Спартак» поспорят за капитана «Алкмара»

Soccer.ru14:38
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Происшествия

Суд постановил уничтожить стул, которым дрался Кокорин

Обновлено в 11:34
Шоу-бизнес

Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри

Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено в 08:30
Кино

Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Любители ленты нашли ляп съемочной группы в финальном сезоне. Стакан с кофе был в кадре на 16–19 минуте.
Обновлено 06 мая в 14:01
Политика

Киев отказался признавать выданные жителям Донбасса паспорта России

Ранее в Кремле, комментируя планы Киева признать незаконными и недействительными российские паспорта жителей Донбасса, подчеркнули, что Москва «продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые этого пожелают».
Обновлено в 06:21
Политика

Помпео призвал не дать России достроить «Северный поток — 2»

США не должны позволить России продолжить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео, выступая с лекцией в Лондоне.
Обновлено в 13:39
Происшествия

Суд 8 мая огласит приговор Мамаеву и Кокорину

Пресненский суд столицы назначил на 8 мая оглашение приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву по делу о драках в центре столицы осенью прошлого года.
Обновлено 06 мая в 15:02
Финансы

Чистая прибыль «Юникредит банка» по РСБУ за I квартал сократилась в 8 раз

Чистая прибыль "Юникредит банка" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первый квартал 2019 года составила 1,03 миллиарда рублей, что в 7,8 раза меньше показателя предыдущего года, следует из отчета кредитной организации.
Обновлено в 12:31
Происшествия

Суд отказал в УДО организатору убийства Анны Политковской

Суд отказал в УДО организатору убийства Анны Политковской Суд в Рязани отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) экс-полковнику милиции Дмитрию Павлюченкову, отбывающему 11-летний срок за соучастие в убийстве журналистки Анны Политковской.
Обновлено в 10:47
Политика

Путин проигнорировал Порошенко и Зеленского в поздравлении с 9 мая

Президент России Владимир Путин в поздравлениях глав постсоветских стран по случаю 74-й годовщины Победы проигнорировал действующего президента Украины Порошенко и новоизбранного главу государства Зеленского.
Обновлено в 05:49
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 1:0 (1-й тайм)

Сон Хын Мин и Лукас Моура выйдут в стартовом составе лондонского "Тоттенхэма" в ответном матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов против амстердамского "Аякса", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 14:25
Происшествия

«Аэрофлот» отменил или перенес за сутки 11 рейсов на самолетах SSJ100

Авиакомпания «Аэрофлот» в среду, 8 мая, в общей сложности отменила или перенесла 11 рейсов, которые должны были выполняться самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), свидетельствуют данные электронных табло аэропортов.
Обновлено в 14:28
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес

Анастасия Стоцкая показала фото и видео с яркого дня рождения дочери

Певица и актриса Анастасия Стоцкая решила поделиться с поклонниками своей радостью. 7 мая у ее дочери был день рождения.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие

Сирийские боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим

В течение дня, 6 мая, сирийские боевики два раза совершили обстрел российской авиабазы в Хмеймиме.
Обновлено вчера в 01:40
Спорт

Медведева: иногда кажется, что люди следят за каждым моим действием

Обновлено в 14:53
Происшествия

Прокурор охарактеризовала судебный процесс по делу Кокорина и Мамаева

По словам прокурора отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры г. Москвы Светланы Тарасовой, судебный процесс был полностью проведен в рамках уголовно-процессуального законодательства.
Обновлено в 11:08
Политика

Захарова уличила МИД Украины в незнании даты окончания Второй мировой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала внешнеполитическому ведомству Украины на то, что Киев празднует победу во Второй мировой войне не в тот день, а именно – 8 мая.
Обновлено в 14:49
Общество

Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год

Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено в 08:28
Здоровье

Около 600 тверских ветеранов получают заботу и внимание в областной больнице

Обновлено в 13:19
Политика

Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА

Обновлено в 12:28
Политика

Путину очень не понравилась практика переноса сроков по нацпроектам

Перенос сроков по нацпроектам нужно упорядочить, сделать редким исключением из правила, потребовал Путин.
Обновлено в 14:07
Кино

В Сеть попала полная версия фильма «Покемон. Детектив Пикачу»

В англоязычной версии фильма Пикачу озвучивает Райан Рейнольдс, а в России свой голос покемону подарит Петр Иващенко, который озвучивает Рейнольдса в фильмах с ним.
Обновлено в 03:10
Футбол

УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на встрече с представителями ассоциаций презентовал проект нового формата Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:17
Происшествия

Расшифрованы «черные ящики» сгоревшего SSJ 100

Обновлено в 09:36
Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Общество

Стало известно число живых участников Великой Отечественной войны

На начало апреля в России проживали 75 495 инвалидов и непосредственных участников Великой Отечественной войны, а также работников на объектах противовоздушной обороны.
Обновлено в 14:35
Происшествия

На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Политика

МИД сообщил о подготовке визита Помпео в Россию

Ранее источник в МИД РФ сообщил, что переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео запланированы на 14 мая в Сочи.
Обновлено в 08:56
Политика

СМИ узнали о планах лидера группы «Океан Эльзы» стать депутатом

Лидер музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук создал штаб для участия в парламентских выборах на Украине, сообщает украинское интернет-издание «Новое время» со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:43
Здоровье

С середины лета новгородские клиники изменят график работы

В региональном управлении информполитики региона сообщили, что с 15 июля в Новгородской области будет действовать новый режим работы поликлиник и больниц.
Обновлено вчера в 13:58
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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