Футбол
«Зенит» и «Спартак» хотят приобрести хавбека АЗ Гуса ТилаSports.ru вчера в 15:57
Полузащитник АЗ Гус Тил привлек внимание российских клубов. 21-летний голландский хавбек интересен «Зениту» и «Спартаку», оба клуба уже готовят предложения о трансфере. Тил в 38 матчах нынешнего сезона забил 14 голов и отдал 7 голевых передач.
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«Спартак» и «Зенит» проявляют интерес к 21-летнему полузащитнику «АЗ Алкмар»
Советский спортвчера в 14:28
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