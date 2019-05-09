«Зенит» и «Спартак» поборются за полузащитника АЗProstoProSport вчера в 16:17

«Зенит» и «Спартак» интересуются полузащитником АЗ Гусом Тилем. Как сообщает De Telegraaf, обе команды уже готовят предложения о переходе 21-летнего хавбека.

«Зенит» и «Спартак» поборются за полузащитника АЗ

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