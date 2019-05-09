Футбол
«Зенит» и «Спартак» поборются за полузащитника АЗProstoProSport вчера в 16:17
«Зенит» и «Спартак» интересуются полузащитником АЗ Гусом Тилем. Как сообщает De Telegraaf, обе команды уже готовят предложения о переходе 21-летнего хавбека.
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«Спартак» и «Зенит» проявляют интерес к 21-летнему полузащитнику «АЗ Алкмар»
Советский спортвчера в 14:28
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Гаджеты
Камера видеонаблюдения Blink XT2 на 25% дешевле своей предшественницы
Компания Amazon представила умную камеру видеонаблюдения Blink XT2.
Обновлено в 04:48
Политика
В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube
Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В Сургуте силовики сорвали лётную акцию «Бессмертный полк»
В мэрии Сургута «Ура.ru» заявили, что не знают о срыве акции.
Обновлено в 07:28
Экономика
Россия собралась полностью локализовать производство газовых турбин
Вице-премьер России Дмитрий Козак поручил министерствам до конца мая подготовить законопроект по доведению локализации производства газовых турбин до 100% к 2025 году.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус
На Украине неизвестные в балаклавах напали на автобус с людьми, направлявшимися на празднование Дня Победы, и закидали его камнями.
Обновлено в 06:17
Культура
Мединский не следит за проверкой результатов голосования «Голос. Дети»
Для участия в расследовании была привлечена международная компания Group-IB, занимающаяся киберпреступлениями.
Обновлено в 07:55
Авто
Видео: новый Mercedes-Benz GLS отрывается в пустыне
Компания Mercedes-Benz опубликовала ролик про внедорожник GLS нового поколения.
Обновлено в 09:10
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:44
Политика
Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка»
Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Москве. Президент принял участие в этой акции уже в пятый раз.
Обновлено в 08:37
Политика
Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Гаджеты
В 2021 году Intel перейдет на 7-нм техпроцесс
Напомним, с начала года дилеры отметили дефицит процессоров Intel, который обусловил переход на 14-нм технологии.
Обновлено в 07:56
Хоккей
Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе
Игроки сборной России посетили мемориал павшим воинам в Великой Отечественной войне в Братиславе и возложили цветы, отдав дань памяти.
Обновлено в 05:03
Футбол
Летом «Барселону» могут покинуть десять футболистов
Руководство «Барселоны» по окончании сезона планирует серьезно поработать на трансферном рынке.
Обновлено в 08:38
Политика
В Черногории двух россиян признали виновными в подготовке путча
Высший суд Черногории признал двух россиян Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова виновными в попытке путча в стране, их заочно приговорили к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно.
Обновлено в 04:19
Экономика
Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира
Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.
Обновлено вчера в 12:36
Общество
В Москве проходит шествие «Бессмертного полка»
Участники акции «Бессмертный полк» проходят шествием, неся в руках портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:58
Политика
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
Российский президент Владимир Путин традиционно после проведения парада Победы на Красной площади в Москве возложил венок к могиле Неизвестного Солдата, расположенной у стен Кремля.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Башкирии
Два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Башкирии в четверг, сообщает пресс-служба ГИБДД республики.
Обновлено в 05:37
Общество
В Севастополе развернули самую большую в России георгиевскую ленту
Севастополь был освобожден 9 мая 1944 года, ему присвоено звание города-героя.
Обновлено в 05:37
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Мамаев и Кокорин получили реальные тюремные сроки
Столько же пробудет за решеткой и его брат Кирилл. Павла Мамаева же приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы.
Обновлено вчера в 09:53
Политика
Лукашенко считает невозможным свержение власти в Белоруссии
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в стране невозможно свергнуть действующую власть, в отличии от Венесуэлы, Сирии или Ливии.
Обновлено в 07:30
Авто
Volkswagen начал прием заказов на электрический хэтчбек ID.3
Немецкая компания Volkswagen начала прием заказов на первый серийный электромобиль ID.3. Новинка, доступная для заказа в 29 странах Европы, предлагается вместе с бонусами в виде бесплатной годовой зарядки и эксклюзивной атрибутики.
Обновлено вчера в 08:59
Армия и оружие
Испанский художник посвятил картину российским военным в Сирии
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Волынской области произошло нападение на журналистов
Неизвестные напали на журналистов местного телеканала "Аверс" в Волынской области, они разбили телекамеру и избили оператора, сообщил в четверг глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
Обновлено в 08:58
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Обновлено вчера в 15:08
Хоккей
Киселевич покидает расположение сборной России по хоккею
Защитник Богдан Киселевич покидает расположение сборной России, сообщается в микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 07:59