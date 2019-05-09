Футбол
«Зенит» и «Спартак» поборются за полузащитника АЗProstoProSport вчера в 16:17
«Зенит» и «Спартак» интересуются полузащитником АЗ Гусом Тилем. Как сообщает De Telegraaf, обе команды уже готовят предложения о переходе 21-летнего хавбека.
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«Спартак» и «Зенит» проявляют интерес к 21-летнему полузащитнику «АЗ Алкмар»
Советский спортвчера в 14:28
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили
Обновлено в 02:57
Общество
Глава Киргизии возглавил шествие «Бессмертного полка» в Бишкеке
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков возглавил шествие «Бессмертного полка», которое проходит в Бишкеке.
Обновлено в 00:44
Кино
Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного фильмам о Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 04:52
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями 6 мая.
Обновлено вчера в 09:19
Политика
Украина будет доказывать непричастность Российской империи к истории Одессы
Глава института сказал, что датировка, например, Днепра или Одессы привязана ко временам Российской империи, однако «тот же Днепр, та же Одесса имеют гораздо более длинную историю существования до появления там империи».
Обновлено вчера в 22:24
ЖКХ
Жильцы обрушившегося дома в Магнитогорске пожаловались на счета за ЖКХ
Взрыв газа в одном из подъездов дома произошел 31 декабря 2018 года.
Обновлено вчера в 08:19
Происшествия
При пожаре на судне в Азербайджане пострадали 14 человек
В результате пострадали 14 человек, сообщает азербайджанское новостное агентство Trend со ссылкой на заявление итальянской компании Saipem.
Обновлено вчера в 21:47
Армия и оружие
На Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы
На Красной площади завершилась генеральная репетиция парада Победы, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено 07 мая в 04:17
Политика
Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»
Сенатор Алексей Пушков считает крайне циничными слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия инспирирует в День Победы шествия "ряженых" по всему миру.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Космос
Что произойдет, если все жители планеты прыгнут одновременно - ученые знают ответ
Если 7,2 миллиарда людей в назначенное время одновременно прыгнут, ничего особенного не произойдет.
Обновлено вчера в 14:51
Армия и оружие
Видео перехвата американского беспилотника появилось в Сети
В Сети опубликовано видео перехвата ударного беспилотника США, предположительно, российским боевым самолетом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:20
Спорт
Медведева ответила болельщице, призвавшей её писать «русскими буквами»
Обновлено вчера в 09:40
Культура
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Евгения Крылатова
Обновлено вчера в 11:19
Кино
Герой-гомосексуал появится в фильме по комиксу Marvel
Режиссёр основанного на комиксах Marvel фильма «Мстители: Финал» Джо Руссо сообщил, что в следующей части франшизы появится персонаж-гомосексуал.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Дочь Олега Ефремова: «Папа всегда любил только Нину Дорошину»
«Папа сказал, что он всегда любил только Нину», — рассказала Анастасия в документальном фильме «Женщины Олега Ефремова».
Обновлено в 02:00
Происшествия
Топилин рассказал о договоренности по выплатам после катастрофы SSJ100
Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что по выплатам пострадавшим и семьям погибших после катастрофы SSJ100 есть договоренность с казначейством и ЦБ, чтобы у людей была возможность получить их и 10-го мая.
Обновлено в 03:10
Баскетбол
«Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» и повел в серии
Обновлено в 02:33
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено вчера в 16:59
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы
Обновлено вчера в 11:16
Общество
Как проходило оглашение приговора по делу Кокорина и Мамаева
Ажиотаж Оглашение приговора Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому вызвало настоящий ажиотаж среди представителей СМИ.
Обновлено вчера в 14:41
Экономика
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт
Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в доме на юге Москвы
В квартире 12-этажного жилого дома на юге столице произошел пожар.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес
Таисия Повалий представила фото в чувственном образе
Певица Таисия Повалий представила радостную новость для своих поклонников – сообщила о скором выходе нового альбома.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
В Мурманске на Парад Победы приехали американские танки
В пресс-релизе Северного флота РФ сообщается, что в Мурманске в Параде Победы будут участвовать и американские танки - это M3 Lee и М4А2 "Sherman", которые в годы войны были поставлены в СССР из США.
Обновлено в 02:49
Хоккей
«Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» и вышел в финал Западной конференции НХЛ
«Сан-Хосе» выиграл серию со счётом 4:3. Таким образом, «Шаркс» вышли в финал Западной конференции, где встретятся с «Сент-Луис Блюз».
Обновлено в 02:10
Футбол
Адвокаты Кокорина обжалуют приговор
Юристы Андрей Ромашов и Татьяна Стукалова, защищающие в суде футболиста Александра Кокорина, заявили о намерении обжаловать решение Пресненского суда города Москвы.
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину
Обновлено вчера в 13:03
Общество
Депутат предложил нанести на интернет-карты все памятники и мемориалы ВОВ
Депутат Госдумы от Кемеровской области, член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Антон Горелкин предложил нанести на электронные карты, в том числе сервисов Google и Яндекс, все памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне.
Обновлено в 01:15