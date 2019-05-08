Футбол
«Зенит» и «Спартак» поборются за полузащитника АЗProstoProSport 16:17
«Зенит» и «Спартак» интересуются полузащитником АЗ Гусом Тилем. Как сообщает De Telegraaf, обе команды уже готовят предложения о переходе 21-летнего хавбека.
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Футбол
«Барселона» продаст Коутинью ближайшим летом
«Барселона» готовится продать бразильского полузащитника команды Филиппе Коутинью ближайшим летом.
Обновлено в 16:29
Кино
Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного фильмам о Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:52
Общество
«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам
Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено в 04:32
Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Кино
HBO выпустила первый тизер сериала «Хранители»
Сценарист и продюсер Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес», «Оставленные») работает над новым сериалом «Хранители».
Обновлено в 16:37
Происшествия
В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Финансы
Минфин с 14 мая по 6 июня направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей
Минфин РФ с 14 мая по 6 июня 2019 года в рамках бюджетного правила направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Здоровье
Около 600 тверских ветеранов получают заботу и внимание в областной больнице
Обновлено в 13:19
Происшествия
Водитель иномарки сбил пешехода в Москве
Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД в среду.
Обновлено в 15:27
Происшествия
Самодельное взрывное устройство обнаружили на востоке столицы
На востоке Москвы в Черкизовском пруду обнаружено и извлечено самодельное взрывное устройство, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 14:25
Политика
Советник премьера Великобритании посетит Москву на следующей неделе
"Кристиан Тернер, советник премьер-министра по международным отношениям и заместитель советника по национальной безопасности, посетит Москву на следующей неделе, чтобы встретиться со своими российскими коллегами", - отметили в дипмиссии.
Обновлено в 15:18
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Политика
В Норвегии оправдали российского «шпиона»
Экс-репортер издания и бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю узнал во Владимире Семена.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Театры
Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра
Обновлено в 06:06
Происшествия
Певец Макс Барских попал в аварию в США
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
США захотели модернизировать ядерный арсенал «для сдерживания России»
Американский арсенал тактического ядерного вооружения модернизируют «для сдерживания России в Европе», заявил глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд.
Обновлено в 15:11
Футбол
Могут ли клубы расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым? Отвечает юрист
Юрист коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго объяснил, могут ли клубы расторгнуть контракты с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Обновлено в 13:29
Авто
Honda раскрыла имя нового электрокара
Запас хода e Prototype составляет 200 километров, время зарядки аккумулятора до 80 процентов от скоростного терминала — 30 минут.
Обновлено в 03:49
Гаджеты
К концу года 512-Гбайт SSD подешевеют до $50 и сильнее
Динамика изменения контрактных цен на SSD ёмкостью 256 и 512 Гбайт (DRAMeXchange) Удешевление 512-Гбайт SSD до $50 и даже меньше сделает эту продукцию второй по массовости после 256-Гбайт SSD-накопителей.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям со скаутами очистили пляж от мусора: фото
Принц Уильям протягивал супруге мешок для мусора, а Кэтрин забрасывала туда отходы, которые вынесло волнами на берег.
Обновлено в 12:29
Авто
Mercedes представил рублевый ценник на обновленный GLC и GLC Coupe
Купе-кроссовер GLC Coupe появится на рынке по цене 3,98 и 4,35 млн рублей с дизелями мощностью 194 и 245 «лошадей».
Обновлено в 08:20
Политика
Полякам откроют доступ к обломкам самолета Качиньского
Обновлено в 10:47