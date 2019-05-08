Футбол

«Зенит» и «Спартак» поборются за полузащитника АЗProstoProSport 16:17

«Зенит» и «Спартак» интересуются полузащитником АЗ Гусом Тилем. Как сообщает De Telegraaf, обе команды уже готовят предложения о переходе 21-летнего хавбека.
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СМИ: «Зенит» и «Спартак» следят за голландским футболистом

RT на русском14:44

«Зенит» и «Спартак» поспорят за капитана «Алкмара»

Soccer.ru14:38

«Спартак» и «Зенит» поспорят за футболиста из Голландии

Sport.ru15:14

«Спартак» и «Зенит» проявляют интерес к 21-летнему полузащитнику «АЗ Алкмар»

Советский спорт14:28

«Зенит» и «Спартак» интересуются 21-летним капитаном «АЗ Алкмар»

Sport24.ru14:23

«Зенит» и «Спартак» хотят приобрести хавбека АЗ Гуса Тила

Sports.ru15:57

«Спартак» и «Зенит» заинтересованы в приобретении хавбека «АЗ Алкмар» Тиля

Чемпионат14:38
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Футбол

«Барселона» продаст Коутинью ближайшим летом

«Барселона» готовится продать бразильского полузащитника команды Филиппе Коутинью ближайшим летом.
Обновлено в 16:29
Кино

Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного фильмам о Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:52
Общество

«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам

Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено в 04:32
Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Кино

HBO выпустила первый тизер сериала «Хранители»

Сценарист и продюсер Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес», «Оставленные») работает над новым сериалом «Хранители».
Обновлено в 16:37
Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Финансы

Минфин с 14 мая по 6 июня направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей

Минфин РФ с 14 мая по 6 июня 2019 года в рамках бюджетного правила направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Общество

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

Обновлено в 16:03
Здоровье

Около 600 тверских ветеранов получают заботу и внимание в областной больнице

Обновлено в 13:19
Происшествия

Водитель иномарки сбил пешехода в Москве

Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД в среду.
Обновлено в 15:27
Происшествия

Самодельное взрывное устройство обнаружили на востоке столицы

На востоке Москвы в Черкизовском пруду обнаружено и извлечено самодельное взрывное устройство, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 14:25
Политика

Советник премьера Великобритании посетит Москву на следующей неделе

"Кристиан Тернер, советник премьер-министра по международным отношениям и заместитель советника по национальной безопасности, посетит Москву на следующей неделе, чтобы встретиться со своими российскими коллегами", - отметили в дипмиссии.
Обновлено в 15:18
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Политика

В Норвегии оправдали российского «шпиона»

Экс-репортер издания и бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю узнал во Владимире Семена.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 15:25
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Театры

Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра

Обновлено в 06:06
Происшествия

Певец Макс Барских попал в аварию в США

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие

США захотели модернизировать ядерный арсенал «для сдерживания России»

Американский арсенал тактического ядерного вооружения модернизируют «для сдерживания России в Европе», заявил глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд.
Обновлено в 15:11
Футбол

Могут ли клубы расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым? Отвечает юрист

Юрист коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго объяснил, могут ли клубы расторгнуть контракты с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Обновлено в 13:29
Авто

Honda раскрыла имя нового электрокара

Запас хода e Prototype составляет 200 километров, время зарядки аккумулятора до 80 процентов от скоростного терминала — 30 минут.
Обновлено в 03:49
Гаджеты

К концу года 512-Гбайт SSD подешевеют до $50 и сильнее

Динамика изменения контрактных цен на SSD ёмкостью 256 и 512 Гбайт (DRAMeXchange) Удешевление 512-Гбайт SSD до $50 и даже меньше сделает эту продукцию второй по массовости после 256-Гбайт SSD-накопителей.
Обновлено в 07:00
Общество

Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить

Обновлено в 14:14
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Политика

Песков рассказал, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы

Обновлено в 06:03
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям со скаутами очистили пляж от мусора: фото

Принц Уильям протягивал супруге мешок для мусора, а Кэтрин забрасывала туда отходы, которые вынесло волнами на берег.
Обновлено в 12:29
Авто

Mercedes представил рублевый ценник на обновленный GLC и GLC Coupe

Купе-кроссовер GLC Coupe появится на рынке по цене 3,98 и 4,35 млн рублей с дизелями мощностью 194 и 245 «лошадей».
Обновлено в 08:20
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Полякам откроют доступ к обломкам самолета Качиньского

Обновлено в 10:47
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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