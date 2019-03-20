Футбол

После матча с «Зенитом» «Спартак» оштрафовали почти на 300 тысячНевские Новости 08:42

Футбольный клуб «Спартак» по итогам матча с «Зенитом» 20-го тура Российской премьер-лиги был оштрафован почти на 300 тысяч. Соответствующее наказание вынес Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.
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