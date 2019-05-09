Футбол
«Зенит» и «Спартак» не могут поделить игрокаГазета.Ru 02:12
Хавбек голландского "АЗ" Гус Тил оказался в сфере интересов двух российских клубов, сообщает "De Telegraaf". По информации источника, 21-летним игроком заинтересовались московский "Спартак" и петербургский "Зенит". Контракт Тила с нидерландским клубом рассчитан до лета 2023 года.
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«Спартак» и «Зенит» проявляют интерес к 21-летнему полузащитнику «АЗ Алкмар»
Советский спортвчера в 14:28
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