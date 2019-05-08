«Зенит» и «Спартак» интересуются 21-летним капитаном «АЗ Алкмар»Sport24.ru 14:23

Два российских клуба интересуются полузащитником голландского «АЗ Алкмар» Гусом Тилом. По информации De Telegraaf, вариант трансфера 21-летнего хавбека рассматривают «Зенит» и «Спартак». Сообщается, что официального предложения пока ни один из клубов не делал.

Происшествия Кокорин и Мамаев получили реальные сроки Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Таисия Повалий резко помолодела в новом образе 54-летняя Таисия Повалий очень тщательно следит за собой и не боится смелых экспериментов.

Армия и оружие В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.

Футбол Глава РФС предложил Кокорину и Мамаеву сделать вывод из приговора Глава РФС подчеркнул, что комментировать сам приговор не будет, так как не является экспертом в уголовном праве.

Происшествия В Шереметьево отменен рейс SSJ-100 из-за запаха гари Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево приземлился SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", на борту находились 72 пассажира.

Здоровье Правительство опубликовало план по снижению смертности в России Правительство России планирует снизить смертность трудоспособного населения за счет мероприятий, направленных на снижение смертности от болезней системы кровообращения и новообразований, в том числе за счет профилактики и ранней диагностики, следует из единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года, опубликованного на сайте кабмина.

Происшествия Опубликован список погибших при сходе лавины туристов на Алтае Уточняется, что группа состояла из девяти человек. Они находились на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, когда их застала лавина.

Происшествия «Аэрофлот» за сутки отменил или перенес 11 рейсов Superjet С вечера 7 мая «Аэрофлот» отменил или задержал 11 рейсов, которые должны были выполнять самолеты Sukhoi Superjet 100.

Авто Водители кроссоверов тратят на топливо в среднем на 12% больше Исследование показало, что средний пробег англичан за год составляет 9 700 миль (15 611 км). Таким образом, владельцы компактных кроссоверов, таких как Renault Captur и Audi Q2, ежегодно вынуждены тратить на заправку своих машин 1 092 фунта (93 599 рублей), что на 130 фунтов (11 143 рубля) больше, чем владельцы небольших автомобилей, таких как Ford Fiesta и Volkswagen Polo.

Шоу-бизнес Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.

Общество Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.

Футбол Хет-трик Моуры вывел «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов Лукас Моура в самой концовке игры забил третий мяч и вывел свою команду в финал Лиги чемпионов.

Экономика ЦБ запретил работу микрофинансовой компании «Мани Фанни» В конце апреля 2019 года гендиректор "Мани Фанни Онлайн" Александр Шустов в письме порталу banki.ru сообщил, что компания вынуждена приостановить реальную деятельность из-за резкого оттока инвестиций.

Общество Как проходило оглашение приговора по делу Кокорина и Мамаева Ажиотаж Оглашение приговора Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому вызвало настоящий ажиотаж среди представителей СМИ.

Кино Сталлоне представит новый фильм про Рэмбо в Каннах Американский актер Сильвестр Сталлоне намерен приехать на 72-ой Каннский кинофестиваль, чтобы представить фильм "Рэмбо V: Последняя кровь".

Культура Скончался композитор Евгений Крылатов В возрасте 85 лет скончался знаменитый композитор Евгений Крылатов.

Политика Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку с Ираном Китай и Франция выступили за полное выполнение положений ядерной сделки с Ираном всеми участниками соглашения.

Происшествия Мать Кокорина покинула зал суда после оглашения приговора Женщина вышла из зала суда сразу после обвинительного приговора своему сыну.

Транспорт Парковка на московских улицах на три дня стала бесплатной В течение трех дней, с 9 по 11 мая, парковка на всей улично-дорожной сети Москвы будет бесплатной, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

Политика Украина лишит пенсий получивших российские паспорта жителей Донбасса Получившие российские паспорта жители непризнанных ДНР и ЛНР могут лишиться пенсий и соцвыплат.

ЖКХ Власти Магнитогорска объяснили счета за ЖКХ у жильцов рухнувшего дома Жители дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва 31 декабря, получили квитанции по оплате ЖКХ с 1 апреля: в этот день людям официально разрешили вернуться в свои квартиры, так как дом был признан пригодным для проживания.