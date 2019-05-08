Футбол
«Зенит» и «Спартак» интересуются 21-летним капитаном «АЗ Алкмар»Sport24.ru 14:23
Два российских клуба интересуются полузащитником голландского «АЗ Алкмар» Гусом Тилом. По информации De Telegraaf, вариант трансфера 21-летнего хавбека рассматривают «Зенит» и «Спартак». Сообщается, что официального предложения пока ни один из клубов не делал.
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Экономика
ЕБРР назвал основной источник риска для экономики России
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