Футбол
Gazeta.SPb«Зенит» и «Сампдория» снова обсуждают переход Ригони
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«Зенит» отказался отдавать Ригони в аренду «Сампдории». Клуб готов только продать игрока
Sport24.ruвчера в 16:19
«Зенит» готов отдать Ригони в аренду «Сампдории» только с обязательством выкупа
Sports.ruвчера в 16:35
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Здоровье
Нижнетагильские хирурги получат выплаты за повышенную нагрузку
Хирурги из Нижнего Тагила получат дополнительные выплаты за повышенную нагрузку в июле и августе, сообщили в Минздраве.
Вести.Ru 03:28
Армия и оружие
В России создают принципиально новый вертолёт
В новой машине найдут применение аддитивные технологии, новые методы сборки, композитные материалы, а также современные профили винтов и передовая конструкция втулки несущего винта, пояснил Шибитов.
REGNUM 00:44
Общество
«Самый нежный»: Артемий Лебедев высказался о конфликте с Покрасом
Екатеринбург-ТВ 02:50
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия вчера в 10:23
Происшествия
В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие
Во время реконструкции здания котельной в Новосибирске обрушилась стена, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё один пострадал.
RT на русском 03:46
Политика
Пушков отреагировал на слова Макрона о конце гегемонии Запада
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что доминирование западных стран на мировой арене подходит к своему завершению.
REGNUM вчера в 13:57
Экономика
Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Экономика
Чистый убыток «Ленты» в I полугодии превысил 4,4 млрд рублей
«В отчетном периоде компания признает чистый убыток в размере 4,5 млрд рублей в сравнении с 5,2 млрд рублей чистой прибыли в первом полугодии 2018 г. Результат по большей части обусловлен негативным влиянием перечисленных выше неденежных расходов на общую сумму 10,2 млрд рублей», – говорится в сообщении компании.
Rambler News Service 03:12
Происшествия
На Украине два человека погибли при взрыве и обрушении в жилом доме
Взрыв газа произошел в одном из домов города Дрогобыч Львовской области. В результате погибли два человека, еще семь были госпитализированы.
РБК 03:27
Гаджеты
Появились системные требования Borderlands 3
Студия Gearbox Software назвала системные требования PC-версии Borderlands 3.
Городской портал Новый Нижний 03:20
Происшествия
Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге
Lenta.ru вчера в 22:47
Футбол
ЦСКА ведет активные переговоры по защитнику «Тамбова» Гогуа
Бомбардир.ру 04:16
Транспорт
«Яндекс» предупредит водителей о приближении к школам
К началу нового учебного года "Яндекс.Навигатор" научится предупреждать водителей о приближении к нерегулируемым пешеходным переходам возле школ.
Российская газета 02:35
Технологии
Китай развернёт сеть из 50 тысяч базовых станций 5G в этом году
Согласно предварительному плану, в этом году Китай намерен построить более 50 тысяч базовых станций для сетей 5G в 50 крупнейших городах страны Китай покроет свои крупнейшие города сетью базовых станций 5G.
Журналистская правда 03:54
Космос
К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни
Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле.
Газета.Ru вчера в 20:37
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Происшествия
Мужчина выпрыгнул из окна квартиры в Москве, где нашли труп
В Москве мужчина выжил после прыжка из окна квартиры на третьем этаже.
Росбалт 04:00
Авто
В России показали вертолет «Ансат» в стиле Aurus
Холдинг «Вертолеты России» Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) презентовал вертолет «Ансат» с салоном повышенной комфортности.
NewInform вчера в 06:27
Происшествия
Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение
Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».
Известия 03:10
Армия и оружие
Украинские военные подвергли обстрелу окраины Горловки и юг ДНР
Украинские военные вечером 27 августа подвергли обстрелу из миномётов и крупнокалиберных пулемётов окраины Горловки и юг Донецкой Народной Республики.
REGNUM вчера в 14:49
Экономика
Россияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ
По итогам первого квартала 2019 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составили 564,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 23:49
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Кино
Умерла актриса Людмила Мальцева
Заслуженная артистка РФ, киноактриса Людмила Мальцева умерла во вторник в возрасте 69 лет, сообщил Союз кинематографистов России.
ТАСС вчера в 09:28
Театры
Александр Калягин провел сбор труппы театра «Et Cetera»
На сборе труппы театра "Et Cetera", посвященном открытию 27 сезона, Александр Калягин рассказал о запланированных премьерах и гастролях нового театрального сезона, а режиссер Роберт Стуруа поделился с коллегами идеей нового спектакля по сказкам Гофмана.
Московский Комсомолец вчера в 11:45
Футбол
«Краснодар» договорился с «Рубином» о переходе Сорокина
Футбольный клуб «Краснодар» договорился с казанским «Рубином» о трансфере защитника Егора Сорокина, который останется в столице Татарстана до зимы.
News.ru 03:54
Шоу-бизнес
Елена Бирюкова вышла замуж за бывшего мужа Екатерины Климовой
Напомним, Климова и Бирюкова уже долгие годы являются лучшими подругами.
Woman.ru 02:21
Экономика
Forbes назвал самые богатые российские семьи
Гуцериевы пятый год подряд держатся на первом месте в рейтинге самых богатых российских семей, пишет журнал Forbes.
РИА Новости 01:32