Футбол

Gazeta.SPbGazeta.SPb«Зенит» и «Сампдория» снова обсуждают переход Ригони

Петербургский клуб готов продать аргентинца, но не хочет отдавать его в аренду.
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«Зенит» отказался отдавать Ригони в аренду «Сампдории». Клуб готов только продать игрока

Sport24.ru16:19

«Сампдория» возобновила переговоры с «Зенитом» по переходу Ригони

Петербургский дневник16:54

«Зенит» не хочет отпускать Ригони в аренду

Евро-футбол.ру16:30

СМИ: «Зенит» готов отпустить Ригони в «Сампдорию»

Матч ТВ16:44

«Зенит» готов отдать Ригони в аренду «Сампдории» только с обязательством выкупа

Sports.ru16:35

СМИ: «Зенит» готов отпустить Ригони в «Сампдорию»

Sportbox.RU16:44

СМИ: «Зенит» готов отпустить Ригони в «Сампдорию»

Спорт-Экспресс12:36
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В России разработали нормы поведения учителей в социальных сетях и интернете.
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Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев считает, что "плоские" тарифы являются убыточными и компании следует уходить от подобных мер.
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