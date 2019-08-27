Футбол
Gazeta.SPb«Зенит» и «Сампдория» снова обсуждают переход Ригони
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:37, Ашберн
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ вчера в 06:53
Политика
В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в США
RT на русском 11:58
Политика
Путин и Эрдоган подробно осмотрели Су-57 и МС-21
Президенты России и Турции зашли в кабину новейшего российского истребителя Су-57 на авиасалоне МАКС-2019.
Российская газета 07:13
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Театры
В «Ленкоме» рассказали о состоянии Марка Захарова
Ранее директор театра Марк Варшавер отмечал, что у Захарова поднялась температура, его отправили в больницу, чтобы понять, нет ли воспаления легких.
РИА Новости 06:26
Политика
Помощник Трампа по нацбезопасности Болтон приедет в Белоруссию
Как писал News.ru, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже американских технологий, связанных с созданием в том числе гиперзвукового оружия.
News.ru вчера в 16:32
Общество
Депардье получил землю под Минском для строительства дома
Представитель французского актера Жерара Депардье Юлия Мосман подтвердила РБК, что он получил земельный участок площадью 0,15 га под Минском.
РБК 11:30
Политика
Бывшего министра здравоохранения Украины задержали в аэропорту Киева
Правоохранители во вторник, 27 августа, задержали в киевском аэропорту Жуляны Раису Богатыреву, которая при президенте Викторе Януковиче возглавляла минздрав Украины.
Известия 15:05
Технологии
Белоярская АЭС получила первую партию топлива «будущего»
Белоярская АЭС получила первую долгожданную партию уникального топлива «будущего», представленного смешанным оксидным уран-плутонием в виде МОКС.
Актуальные Новости 10:17
Происшествия
Минюст изучит решение ЕСПЧ по делу Магнитского
Минюст РФ в течение трех месяцев примет решение об обжаловании постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате РФ представителям аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского € 34 тыс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РФ.
ТАСС 05:01
Происшествия
В аэропорту Пекина загорелся пассажирский самолет
RuNews24.ru 09:18
Общество
Нормы поведения учителей в соцсетях разработали в России
В России разработали нормы поведения учителей в социальных сетях и интернете.
Газета.Ru 16:36
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Армия и оружие
На Украине рассказали о заходе своего корабля в зону российских учений
Телеканал Санкт-Петербург 07:09
Шоу-бизнес
Елена Бирюкова вышла замуж за экс-супруга Екатерины Климовой
Знаменитости решили расписаться спустя много лет совместной жизни. Елена Бирюкова и Илья Хорошилов официально стали мужем и женой.
StarHit.ru 16:00
Политика
Путин прилетел в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills
В Казани президент примет участие в церемонии закрытия 45-ого Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, которая проходит на стадионе "Казань-Арена".
Российская газета 14:38
Космос
Последнее интервью с Николаем Кардашёвым и судьба обсерватории «Спектр-М»
Звали его — да, Николаем Семёновичем Кардашёвым.
Life.ru 07:20
Армия и оружие
Американские военные проехались на российских танках Т-80
Американские военные прокатились на "летающих" танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Фотографии солдатов появились в сети.
Газета.Ru вчера в 06:58
Футбол
«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу
Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском 14:01
Общество
В Арктике открыли пять новых российских островов
Гидрографическая группа Северного флота подтвердила открытие пяти новых островов. Они расположены в бухте Визе в Карском море.
RT на русском 15:05
Наука
600 тысяч менструальных циклов помогли уточнить их продолжительность
Наибольший разброс в продолжительности цикла наблюдался у женщин с индексом массы тела выше 35 и составил 0,4 дня.
N+1 11:00
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева приобрела авто под цвет маникюра
«Выбираю машину под цвет ногтей», - говорит Анастасия Ивлеева в социальной сети Instagram, продемонстрировав маникюр в тон иномарке.
RuNews24.ru 07:32
Политика
Еще один сенатор США пожаловался на отказ России выдать ему визу
Ранее другой сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации конгресса.
BFM.ru 13:36
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости 15:06
Армия и оружие
Российский дипломат назвал численность боевиков ИГ в Сирии
Российский зампостпред при ООН Геннадий Кузьмин назвал общее число боевиков, запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", а также их сторонников в Сирии.
Газета.Ru 17:15
Здоровье
Врач перечислил целебные свойства морской воды
Врач-методист Центра медицинской профилактики Минздрава Красноярского края Александр Горячев рассказал в интервью "Аргументам и фактам" о том, какой эффект морская вода оказывает на организм, и как купание влияет на психологическое состояние человека.
Medical Note 05:49
Экономика
ФАС оштрафовала Samsung на 2,5 млн рублей
Российская структура южнокорейской корпорации Samsung («Самсунг Электроникс Рус Компани») получила штраф в размере 2,5 млн руб. за координацию цен на смартфоны и планшеты, говорится в сообщении на сайте Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Коммерсантъ 11:39