Футбол

Gazeta.SPbGazeta.SPb«Зенит» и «Сампдория» снова обсуждают переход Ригони

Петербургский клуб готов продать аргентинца, но не хочет отдавать его в аренду.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Зенит» отказался отдавать Ригони в аренду «Сампдории». Клуб готов только продать игрока

Sport24.ru16:19

«Сампдория» возобновила переговоры с «Зенитом» по переходу Ригони

Петербургский дневник16:54

«Зенит» не хочет отпускать Ригони в аренду

Евро-футбол.ру16:30

СМИ: «Зенит» готов отпустить Ригони в «Сампдорию»

Матч ТВ16:44

«Зенит» готов отдать Ригони в аренду «Сампдории» только с обязательством выкупа

Sports.ru16:35

СМИ: «Зенит» готов отпустить Ригони в «Сампдорию»

Sportbox.RU16:44

СМИ: «Зенит» готов отпустить Ригони в «Сампдорию»

Спорт-Экспресс12:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:37, Ашберн
Экономика

Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян

Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ вчера в 06:53
Футбол

Загребское «Динамо» вышло в групповой раунд Лиги чемпионов

Soccer.ru 16:52
Происшествия

Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе

Lenta.ru 13:08
Политика

В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в США

RT на русском 11:58
Политика

Путин и Эрдоган подробно осмотрели Су-57 и МС-21

Президенты России и Турции зашли в кабину новейшего российского истребителя Су-57 на авиасалоне МАКС-2019.
Российская газета 07:13
Экономика

Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений

Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Театры

В «Ленкоме» рассказали о состоянии Марка Захарова

Ранее директор театра Марк Варшавер отмечал, что у Захарова поднялась температура, его отправили в больницу, чтобы понять, нет ли воспаления легких.
РИА Новости 06:26
Политика

Помощник Трампа по нацбезопасности Болтон приедет в Белоруссию

Как писал News.ru, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже американских технологий, связанных с созданием в том числе гиперзвукового оружия.
News.ru вчера в 16:32
Общество

Депардье получил землю под Минском для строительства дома

Представитель французского актера Жерара Депардье Юлия Мосман подтвердила РБК, что он получил земельный участок площадью 0,15 га под Минском.
РБК 11:30
Политика

Бывшего министра здравоохранения Украины задержали в аэропорту Киева

Правоохранители во вторник, 27 августа, задержали в киевском аэропорту Жуляны Раису Богатыреву, которая при президенте Викторе Януковиче возглавляла минздрав Украины.
Известия 15:05
Технологии

Белоярская АЭС получила первую партию топлива «будущего»

Белоярская АЭС получила первую долгожданную партию уникального топлива «будущего», представленного смешанным оксидным уран-плутонием в виде МОКС.
Актуальные Новости 10:17
Происшествия

Минюст изучит решение ЕСПЧ по делу Магнитского

Минюст РФ в течение трех месяцев примет решение об обжаловании постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате РФ представителям аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского € 34 тыс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РФ.
ТАСС 05:01
Происшествия

В аэропорту Пекина загорелся пассажирский самолет

RuNews24.ru 09:18
Религия

Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

ТАСС 17:13
Общество

Нормы поведения учителей в соцсетях разработали в России

В России разработали нормы поведения учителей в социальных сетях и интернете.
Газета.Ru 16:36
Кино

Умерла известная актриса Людмила Мальцева

На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Армия и оружие

На Украине рассказали о заходе своего корабля в зону российских учений

Телеканал Санкт-Петербург 07:09
Шоу-бизнес

Елена Бирюкова вышла замуж за экс-супруга Екатерины Климовой

Знаменитости решили расписаться спустя много лет совместной жизни. Елена Бирюкова и Илья Хорошилов официально стали мужем и женой.
StarHit.ru 16:00
Политика

Путин прилетел в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills

В Казани президент примет участие в церемонии закрытия 45-ого Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, которая проходит на стадионе "Казань-Арена".
Российская газета 14:38
Космос

Последнее интервью с Николаем Кардашёвым и судьба обсерватории «Спектр-М»

Звали его — да, Николаем Семёновичем Кардашёвым.
Life.ru 07:20
Армия и оружие

Американские военные проехались на российских танках Т-80

Американские военные прокатились на "летающих" танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Фотографии солдатов появились в сети.
Газета.Ru вчера в 06:58
Футбол

«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу

Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском 14:01
Общество

В Арктике открыли пять новых российских островов

Гидрографическая группа Северного флота подтвердила открытие пяти новых островов. Они расположены в бухте Визе в Карском море.
RT на русском 15:05
Наука

600 тысяч менструальных циклов помогли уточнить их продолжительность

Наибольший разброс в продолжительности цикла наблюдался у женщин с индексом массы тела выше 35 и составил 0,4 дня.
N+1 11:00
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева приобрела авто под цвет маникюра

«Выбираю машину под цвет ногтей», - говорит Анастасия Ивлеева в социальной сети Instagram, продемонстрировав маникюр в тон иномарке.
RuNews24.ru 07:32
Политика

Еще один сенатор США пожаловался на отказ России выдать ему визу

Ранее другой сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации конгресса.
BFM.ru 13:36
Здоровье

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег

Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости 15:06
Армия и оружие

Российский дипломат назвал численность боевиков ИГ в Сирии

Российский зампостпред при ООН Геннадий Кузьмин назвал общее число боевиков, запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", а также их сторонников в Сирии.
Газета.Ru 17:15
Здоровье

Врач перечислил целебные свойства морской воды

Врач-методист Центра медицинской профилактики Минздрава Красноярского края Александр Горячев рассказал в интервью "Аргументам и фактам" о том, какой эффект морская вода оказывает на организм, и как купание влияет на психологическое состояние человека.
Medical Note 05:49
Экономика

ФАС оштрафовала Samsung на 2,5 млн рублей

Российская структура южнокорейской корпорации Samsung («Самсунг Электроникс Рус Компани») получила штраф в размере 2,5 млн руб. за координацию цен на смартфоны и планшеты, говорится в сообщении на сайте Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Коммерсантъ 11:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эмилиано Ригони
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, полузащитник клуба «Зенит» и сборной Аргентины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сампдория
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Генуя. Клуб был создан в 1946 году путём объединения двух футбольных команд: «Андреа Дориа» и «Сампьердаренезе», первая из которых была создана в 1927 году, а вторая появилась в 1891 году. В настоящее время «Сампдория» выступает в итальянской Серии А. Клубные цвета - голубой, белый, красный и чёрный. Домашний стадион клуба - «Луиджи Феррарис» - вмещает 35 536 зрителей. На этом стадионе выступает и другой генуэзский клуб, «Дженоа». Встречи между этими двумя командами получили название «Фонарное дерби», название которого произошло от генуэзского маяка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное