Футбол
Gazeta.SPb«Зенит» и «Сампдория» снова обсуждают переход Ригони
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«Зенит» отказался отдавать Ригони в аренду «Сампдории». Клуб готов только продать игрока
Sport24.ruвчера в 16:19
«Зенит» готов отдать Ригони в аренду «Сампдории» только с обязательством выкупа
Sports.ruвчера в 16:35
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Политика
Коломойский назвал условие переизбрания Зеленского на второй срок
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал в интервью изданию «Цензор.нет», почему президента Украины Владимира Зеленского могут переизбрать на второй срок.
Lenta.ru 00:43
Гаджеты
Раскрыта дата выхода смартфона Honor 20S
NewInform вчера в 08:37
Политика
Украинские туристы продолжают массово ехать в Крым
РИА Новости 02:41
Космос
NASA узнало о приближении к Земле двух крупных астероидов
Два крупных астероида приблизятся к Земле в середине сентября.
РБК вчера в 21:58
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом
Никто даже и предположить не мог, что 79-летний артист и его супруга Ирина Млодик решатся на второго ребенка, а теперь счастливые родители принимают поздравления от поклонников на странице Эммануила Гедеоновича в социальной сети Instagram, где звезда советского и российского кино опубликовал снимок с младшей дочкой.
Телепрограмма вчера в 21:00
Происшествия
12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске
Как отмечается, под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек. Уточняется, что инцидент произошел на улице Ударная.
Газета.Ru 02:17
Армия и оружие
В России создают принципиально новый вертолёт
В новой машине найдут применение аддитивные технологии, новые методы сборки, композитные материалы, а также современные профили винтов и передовая конструкция втулки несущего винта, пояснил Шибитов.
REGNUM 00:44
Политика
Две комиссии Греческой церкви выступили против «новой церкви» Украины
Созданные Элладской (Греческой) православной церковью две комиссии высказались против признания «новой церкви» Украины.
Известия 00:52
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег
Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.
РИА Новости вчера в 19:10
Происшествия
В Петербурге задержали стрелявшего на детской площадке мужчину
Сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу на детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:14
Политика
ЦИК Абхазии представила окончательные данные по президентским выборам
RT на русском вчера в 13:24
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 07:12
Политика
Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым
Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
ТАСС вчера в 09:17
Происшествия
Самолет с пассажирами задымился в аэропорту Пекина
REGNUM вчера в 19:00
Экономика
Forbes назвал богатейшие семьи России
Коммерсантъ 02:38
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости вчера в 11:14
Гаджеты
3DMark уже позволяет тестировать эффективность Variable-Rate Shading
В июле Futuremark сообщила о разработке нового функционального теста 3DMark, призванного тестировать эффективность технологии Variable-Rate Shading.
3DNews 02:02
Футбол
Чемпион Европы-2016 Жоау Мариу перешел в «Локомотив»
Российская газета вчера в 14:09
Политика
Болтон допустил присоединение США и Британии к «нормандскому формату»
Советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты и Британия могут присоединиться к переговорам в "нормандском формате", нацеленного на урегулирование конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 01:09
Футбол
«СКА-Хабаровск» подписал японца
Советский спорт вчера в 15:47
Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме под Львовом
В украинском городе Дрогобыч Львовской области в ночь на 28 августа обрушилась часть четырехэтажного дома в результате взрыва, двое человек погибли.
Газета.Ru 02:33
Происшествия
Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе
Бывшие сотрудники полиции, которых подозревают в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, отрицают свою вину.
РИА Новости вчера в 17:59
Происшествия
Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
Врачи скорой помощи пытались помочь мужчине и предупредили ОКБ №2 о тяжелом пациенте, но в больнице принять пациента отказались.
РИА Новости 01:14
Кино
В Казани презентовали фильм «Команда мечты»
Съемки кинокартины проходили в Москве и Казани с 2017 года, в фильме сыграли Роман Мадянов, Юрий Стоянов, Тагир Метшин, Владимир Сычев, Анна Чурина, Сергей Качанов и другие.
Мэрия г. Казани вчера в 11:59
Политика
Косачев рассказал, почему сенаторы США оказались в стоп-листе в России
Российский стоп-лист появился как вынужденная реакция на американские персональные санкции, в том числе против парламентариев.
Российская газета 02:15
Политика
Помпео подтвердил, что США будут работать над возвращением России в G7
Администрация США займется возвращением России в G7, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 WXIN и CBS4 WTTV.
РИА Новости 00:45
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
Megaobzor.com 25 августа в 08:53