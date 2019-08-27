Футбол

Gazeta.SPbGazeta.SPb«Зенит» и «Сампдория» снова обсуждают переход Ригони

Петербургский клуб готов продать аргентинца, но не хочет отдавать его в аренду.
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СМИ: «Зенит» готов отпустить Ригони в «Сампдорию»

Матч ТВвчера в 16:44

«Сампдория» возобновила переговоры с «Зенитом» по переходу Ригони

Петербургский дневниквчера в 16:54

СМИ: «Зенит» готов отпустить Ригони в «Сампдорию»

Sportbox.RUвчера в 16:44

«Зенит» отказался отдавать Ригони в аренду «Сампдории». Клуб готов только продать игрока

Sport24.ruвчера в 16:19

«Зенит» готов отдать Ригони в аренду «Сампдории» только с обязательством выкупа

Sports.ruвчера в 16:35

«Зенит» не хочет отпускать Ригони в аренду

Евро-футбол.рувчера в 16:30

СМИ: «Зенит» готов отпустить Ригони в «Сампдорию»

Спорт-Экспрессвчера в 12:36
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:46, Вашингтон
Политика

Коломойский назвал условие переизбрания Зеленского на второй срок

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал в интервью изданию «Цензор.нет», почему президента Украины Владимира Зеленского могут переизбрать на второй срок.
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Раскрыта дата выхода смартфона Honor 20S

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Украинские туристы продолжают массово ехать в Крым

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NASA узнало о приближении к Земле двух крупных астероидов

Два крупных астероида приблизятся к Земле в середине сентября.
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Никто даже и предположить не мог, что 79-летний артист и его супруга Ирина Млодик решатся на второго ребенка, а теперь счастливые родители принимают поздравления от поклонников на странице Эммануила Гедеоновича в социальной сети Instagram, где звезда советского и российского кино опубликовал снимок с младшей дочкой.
Телепрограмма вчера в 21:00
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12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске

Как отмечается, под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек. Уточняется, что инцидент произошел на улице Ударная.
Газета.Ru 02:17
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В России создают принципиально новый вертолёт

В новой машине найдут применение аддитивные технологии, новые методы сборки, композитные материалы, а также современные профили винтов и передовая конструкция втулки несущего винта, пояснил Шибитов.
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Политика

Две комиссии Греческой церкви выступили против «новой церкви» Украины

Созданные Элладской (Греческой) православной церковью две комиссии высказались против признания «новой церкви» Украины.
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Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Здоровье

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег

Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.
РИА Новости вчера в 19:10
Происшествия

В Петербурге задержали стрелявшего на детской площадке мужчину

Сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу на детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:14
Политика

ЦИК Абхазии представила окончательные данные по президентским выборам

RT на русском вчера в 13:24
Экономика

Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений

Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 07:12
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Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым

Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
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Самолет с пассажирами задымился в аэропорту Пекина

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Назван объем секретных расходов России

Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Политика

Уникальный Су-47 показали на МАКС

Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости вчера в 11:14
Гаджеты

3DMark уже позволяет тестировать эффективность Variable-Rate Shading

В июле Futuremark сообщила о разработке нового функционального теста 3DMark, призванного тестировать эффективность технологии Variable-Rate Shading.
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Чемпион Европы-2016 Жоау Мариу перешел в «Локомотив»

Российская газета вчера в 14:09
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Болтон допустил присоединение США и Британии к «нормандскому формату»

Советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты и Британия могут присоединиться к переговорам в "нормандском формате", нацеленного на урегулирование конфликта в Донбассе.
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Советский спорт вчера в 15:47
Происшествия

Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме под Львовом

В украинском городе Дрогобыч Львовской области в ночь на 28 августа обрушилась часть четырехэтажного дома в результате взрыва, двое человек погибли.
Газета.Ru 02:33
Политика

Reuters: Китай запретил военному кораблю США заходить в порт Циндао

ТАСС вчера в 23:45
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Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе

Бывшие сотрудники полиции, которых подозревают в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, отрицают свою вину.
РИА Новости вчера в 17:59
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Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента

Врачи скорой помощи пытались помочь мужчине и предупредили ОКБ №2 о тяжелом пациенте, но в больнице принять пациента отказались.
РИА Новости 01:14
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В Казани презентовали фильм «Команда мечты»

Съемки кинокартины проходили в Москве и Казани с 2017 года, в фильме сыграли Роман Мадянов, Юрий Стоянов, Тагир Метшин, Владимир Сычев, Анна Чурина, Сергей Качанов и другие.
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Косачев рассказал, почему сенаторы США оказались в стоп-листе в России

Российский стоп-лист появился как вынужденная реакция на американские персональные санкции, в том числе против парламентариев.
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Помпео подтвердил, что США будут работать над возвращением России в G7

Администрация США займется возвращением России в G7, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 WXIN и CBS4 WTTV.
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Итальянский футбольный клуб из города Генуя. Клуб был создан в 1946 году путём объединения двух футбольных команд: «Андреа Дориа» и «Сампьердаренезе», первая из которых была создана в 1927 году, а вторая появилась в 1891 году. В настоящее время «Сампдория» выступает в итальянской Серии А. Клубные цвета - голубой, белый, красный и чёрный. Домашний стадион клуба - «Луиджи Феррарис» - вмещает 35 536 зрителей. На этом стадионе выступает и другой генуэзский клуб, «Дженоа». Встречи между этими двумя командами получили название «Фонарное дерби», название которого произошло от генуэзского маяка.
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