Футбол
«Зенит» и «Рома» обменялись колкостями в Twitter из-за МалкомаProstoProSport 04:19
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«Рома» продолжает троллить Малкома в связи с переходом в «Зенит». Сюр-видео
Спорт-Экспрессвчера в 12:03
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 08:38, Ашберн
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей через ФБК
Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Обновлено в 08:29
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Здоровье
Подтверждена польза творога в борьбе с раковыми заболеваниями
Нашлась ещё одна причина добавить творог в свой ежедневный рацион – специалисты в области медицины подтвердили, что регулярное употребление кисломолочных продуктов препятствует развитию онкологических заболеваний.
Обновлено в 04:27
Происшествия
В российском кафе зарезали сотрудника ФСБ
В Кургане сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России скончался от полученного в драке ножевого ранения.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Стал известен доход Бузовой и Собчак от рекламы в Instagram
Ранее сообщалось, что Бузова упала на сцене, но тут же экспромтом перегруппировалась, сделав вид, что так и было задумано.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Из-за кражи персиков мужчина убил соседа, устроил поджог и убил себя
Всему виной персики: в Джанкойском районе в селе Тимирязево мужчина убил соседа, устроил поджог и убил себя.
Обновлено в 08:12
Игры
Alan Wake и For Honor бесплатно раздают в Epic Games Store
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия
Среди версий пожара в центре Москвы рассматривается поджог
Среди версий пожара в нежилом здании старой постройки на Дубининской улице в Москве рассматривается поджог, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:53
Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров
Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров.
Обновлено вчера в 22:04
Армия и оружие
Шойгу открыл пятые Армейские международные игры
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу открыл в субботу пятые Армейские международные игры.
Обновлено в 05:00
Футбол
Игрок «Реала» ошибочно считает город США отдельной страной
Напомним, что Хьюстон является городом, который расположен в штате Техас.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Массовое ДТП на мосту под Волгоградом: погибли два человека
Два человека погибли, шестеро получили травмы в результате столкновения нескольких машин на мосту в городе Волжском в Волгоградской области.
Обновлено в 07:59
Политика
Трамп: хорошим отношениям с Россией мешала «охота на ведьм»
Президент США Дональд Трамп назвал причину, которая мешала хорошим отношениям с Россией.
Обновлено вчера в 18:43
Космос
NASA показала впечатляющее фото космической «бабочки» в Сети
Аэрокосмическая компания NASA опубликовала недавно в Сети фотографию космической «бабочки».
Обновлено вчера в 05:13
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Политика
Зеленский хочет отменить визы для медицинских туристов
Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить список стран, с которыми был бы актуален безвизовый режим для развития медицинского туризма в стране.
Обновлено в 06:36
Происшествия
В Москве на акции за свободные выборы задержали более 80 человек
Акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму проходит в Москве 3 августа. Она не согласована с городскими властями.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В центре Москвы столкнулись полицейская машина и такси
Авария с участием полицейской машины и такси произошла на пересечении Люсиновской и Житной улиц в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 05:33
Политика
Американское агентство проведет тренинг для новичков Рады
Американское агентство по международному развитию USAID проведет двухдневный тренинг для впервые избранных депутатов Верховной рады Украины, сообщается на сайте украинского парламента.
Обновлено в 06:37
Здоровье
Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики
Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Турции пять человек погибли при пожаре в автобусе
В результате случившегося погибли не менее пяти человек, еще 15 получили ранения.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено в 02:59
Футбол
Защитник Торрес дисквалифицирован за допинг на 10 матчей MLS
Панамский защитник футбольного клуба «Сиэтл Саундерс» и национальной сборной своей страны Роман Торрес получил дисквалификацию на 10 матчей американо-канадской Главной лиги футбола (MLS) за употребление допинга, сообщает 3 августа пресс-служба лиги.
Обновлено в 06:37
Авто
Баварцы обновили гибридный седан BMW 530e
Компания BMW представила обновлённый гибридный седан 530e. У "четырёхдверки" увеличилась ёмкость батареи и снизилось потребление топлива.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
«Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.
Обновлено в 07:38
Технологии
Туннель Илона Маска встревожил руководство монорельсовой дороги в Лас-Вегасе
Планы Илона Маска по строительству туннеля в Лас-Вегасе вызвали возражения у компании Las Vegas Monorail, опасающейся, что деформации вследствие вибрации от подземного транспорта в конечном итоге приведут к закрытию местной достопримечательности — монорельсовой дороги.
Обновлено в 08:15
Футбол
Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»
Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41