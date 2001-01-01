Футбол

«Зенит» и «Рома» обменялись колкостями в Twitter из-за МалкомаProstoProSport 04:19

Санкт-петербургский «Зенит» и римская «Рома» обменялись колкостями в Twitter.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Рома» ответила на просьбу «Зенита» показать хайлайты Малкома странным роликом

Матч ТВ07:09

«Рома» ответила на просьбу «Зенита» показать хайлайты Малкома странным роликом

Sportbox.RU07:09

«Рома» продолжает троллить Малкома в связи с переходом в «Зенит». Сюр-видео

Спорт-Экспрессвчера в 12:03

«Бордо» заинтересован в трансфере Косьельни

Soccer.ru02:19

«Зенит» попросил у «Ромы» хайлайты Малкома. Римляне прислали оригинальный ролик

Чемпионат03:18

«Зенит» и «Рома» обменялись колкостями в Twitter из-за Малкома

ProstoProSport04:19

«Рома»: «Очень гордимся тем, что Малком был с нами. Удачи в РПЛ»

Sports.ruвчера в 10:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 08:38, Ашберн
Происшествия

СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей через ФБК

Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Обновлено в 08:29
Происшествия

МВД сообщило о 30 задержанных на несогласованной акции в Москве

Обновлено в 08:21
Общество

Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты

Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Здоровье

Подтверждена польза творога в борьбе с раковыми заболеваниями

Нашлась ещё одна причина добавить творог в свой ежедневный рацион – специалисты в области медицины подтвердили, что регулярное употребление кисломолочных продуктов препятствует развитию онкологических заболеваний.
Обновлено в 04:27
Происшествия

В российском кафе зарезали сотрудника ФСБ

В Кургане сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России скончался от полученного в драке ножевого ранения.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес

Стал известен доход Бузовой и Собчак от рекламы в Instagram

Ранее сообщалось, что Бузова упала на сцене, но тут же экспромтом перегруппировалась, сделав вид, что так и было задумано.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Из-за кражи персиков мужчина убил соседа, устроил поджог и убил себя

Всему виной персики: в Джанкойском районе в селе Тимирязево мужчина убил соседа, устроил поджог и убил себя.
Обновлено в 08:12
Игры

Alan Wake и For Honor бесплатно раздают в Epic Games Store

Обновлено вчера в 12:24
Происшествия

Среди версий пожара в центре Москвы рассматривается поджог

Среди версий пожара в нежилом здании старой постройки на Дубининской улице в Москве рассматривается поджог, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:53
Экономика

Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров

Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров.
Обновлено вчера в 22:04
Армия и оружие

Шойгу открыл пятые Армейские международные игры

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу открыл в субботу пятые Армейские международные игры.
Обновлено в 05:00
Футбол

Игрок «Реала» ошибочно считает город США отдельной страной

Напомним, что Хьюстон является городом, который расположен в штате Техас.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

Массовое ДТП на мосту под Волгоградом: погибли два человека

Два человека погибли, шестеро получили травмы в результате столкновения нескольких машин на мосту в городе Волжском в Волгоградской области.
Обновлено в 07:59
Политика

Трамп: хорошим отношениям с Россией мешала «охота на ведьм»

Президент США Дональд Трамп назвал причину, которая мешала хорошим отношениям с Россией.
Обновлено вчера в 18:43
Космос

NASA показала впечатляющее фото космической «бабочки» в Сети

Аэрокосмическая компания NASA опубликовала недавно в Сети фотографию космической «бабочки».
Обновлено вчера в 05:13
Происшествия

Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео

В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Политика

Зеленский хочет отменить визы для медицинских туристов

Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить список стран, с которыми был бы актуален безвизовый режим для развития медицинского туризма в стране.
Обновлено в 06:36
Происшествия

В Москве на акции за свободные выборы задержали более 80 человек

Акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму проходит в Москве 3 августа. Она не согласована с городскими властями.
Обновлено в 08:03
Происшествия

В центре Москвы столкнулись полицейская машина и такси

Авария с участием полицейской машины и такси произошла на пересечении Люсиновской и Житной улиц в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 05:33
Политика

Американское агентство проведет тренинг для новичков Рады

Американское агентство по международному развитию USAID проведет двухдневный тренинг для впервые избранных депутатов Верховной рады Украины, сообщается на сайте украинского парламента.
Обновлено в 06:37
Здоровье

Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики

Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Девушка попала в психушку после свидания с «мужчиной мечты»

Обновлено в 00:26
Происшествия

В Турции пять человек погибли при пожаре в автобусе

В результате случившегося погибли не менее пяти человек, еще 15 получили ранения.
Обновлено вчера в 23:27
Политика

Путин повысил предельный возраст службы для полицейских

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено в 02:59
Футбол

Защитник Торрес дисквалифицирован за допинг на 10 матчей MLS

Панамский защитник футбольного клуба «Сиэтл Саундерс» и национальной сборной своей страны Роман Торрес получил дисквалификацию на 10 матчей американо-канадской Главной лиги футбола (MLS) за употребление допинга, сообщает 3 августа пресс-служба лиги.
Обновлено в 06:37
Авто

Баварцы обновили гибридный седан BMW 530e

Компания BMW представила обновлённый гибридный седан 530e. У "четырёхдверки" увеличилась ёмкость батареи и снизилось потребление топлива.
Обновлено вчера в 15:02
Политика

«Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады

Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.
Обновлено в 07:38
Технологии

Туннель Илона Маска встревожил руководство монорельсовой дороги в Лас-Вегасе

Планы Илона Маска по строительству туннеля в Лас-Вегасе вызвали возражения у компании Las Vegas Monorail, опасающейся, что деформации вследствие вибрации от подземного транспорта в конечном итоге приведут к закрытию местной достопримечательности — монорельсовой дороги.
Обновлено в 08:15
Общество

Мутко потребовал от чиновников Иркутской области работать быстрее

Обновлено в 02:40
Футбол

Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»

Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное