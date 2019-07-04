Полузащитник Хосе Маури может продолжить карьеру в чемпионате России. Как сообщает IlMilanista.it, в услугах 23-летнего хавбека заинтересованы «Зенит» и «Локомотив», которые уже встречались с представителями футболиста.

«Зенит» и «Локомотив» заинтересованы в экс-игроке «Милана»

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