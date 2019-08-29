Лига чемпионов
Lenta.ru«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов
В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Петербургский «Зенит» сыграет в группе G c португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «РБ Лейпцигом».
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