«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России 6 июляProstoProSport 08:49

В матче за трофей сыграют «Зенит» и «Локомотив». Команда Сергея Семака является чемпионом России, а подопечные Юрия Семина выиграли Кубок страны.

«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России 6 июля

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