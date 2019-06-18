Футбол

«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России 6 июляProstoProSport 08:49

В матче за трофей сыграют «Зенит» и «Локомотив». Команда Сергея Семака является чемпионом России, а подопечные Юрия Семина выиграли Кубок страны.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Стало известно время начала матча за Суперкубок между «Зенитом» и «Локомотивом»

Нева Спорт08:37

Стала известна дата и время начала матча за Суперкубок России-2019

Советский спорт08:33

Матч за Суперкубок России пройдет на «ВТБ Арене»

Матч ТВ08:46

Названа дата и место матча за Олимп - Суперкубок России 2019

Газета.Ru09:36

РПЛ подтвердила время и место матча за Олимп-Суперкубок России

Спорт-Экспресс08:50

Объявлено время начала матча за Суперкубок России — 2019

Sport24.ru08:25

ФУТБОЛ. КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА-2019/20. Сергей ПРЯДКИН: Главный тренер «Зенита» позвонил лично. Санкт-Петербург стал условно «южным городом»

Спорт уик-энд14 июня в 19:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 13:58, Вашингтон
Общество

Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора

Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.
Обновлено в 13:04
Политика

Зеленский не прекращает потешаться над Кремлём

Президент украины Владимир Зеленский списал на действия Москвы руины разбомблённого украинской армией Донбасса.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле

В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Экономика

ЕС выделил Украине €29,5 млн на налоговые и таможенные реформы

Европейский союз выделил Украине €29,5 млн на проведение налоговых и таможенных реформ.
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес

Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после третьих родов

Актриса Дарья Сагалова показала фигуру в бикини вскоре после третьих родов.
Обновлено в 10:24
Футбол

Во Франции арестовали бывшего президента УЕФА Мишеля Платини

Во Франции по подозрению в коррупции арестовали бывшего президента Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, сообщает 18 июня Mediapart.
Обновлено в 04:37
Политика

Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским

Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова намекнула на тайную свадьбу с Тимати

Анастасия Решетова намекнула, что сыграла секретную свадьбу с Тимати. Отвечая на вопросы поклонников, избранница Тимати назвала его «мужем».
Обновлено в 02:00
Происшествия

Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
Обновлено в 11:07
Футбол

Бразильский защитник Мурило перешел в «Локомотив»

Обновлено в 11:12
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Обновлено в 09:00
Экономика

Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 07:49
Политика

Зеленский попросил у Европы помощи в восстановлении Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа может помочь Киеву в восстановлении Донбасса.
Обновлено в 06:46
Авто

Lexus представил обновленный GX

Компания Lexus представила обновленный внедорожник GX 2020 модельного года.
Обновлено в 08:36
Музыка

Опубликовано видео скандала Лазарева и Лободы на «Муз-ТВ»

По данным СМИ со ссылкой на очевидцев, российский певец Сергей Лазарев, находившийся в зале во время репетиции Светланы Лободы, внезапно начал ругаться с продюсером «Муз-ТВ» Арманом Давлетяровым.
Обновлено вчера в 14:05
Интернет

В работе Instagram произошел сбой

Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются пользователи в США, Канаде и Великобритании.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами

Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.
Обновлено в 11:18
Общество

На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Авто

АвтоВАЗ повышает цены на все модели автомобилей Lada

Lada Vesta SW Отечественный производитель АвтоВАЗ с 1 июля повышает цены на все модели автомобилей Lada.
Обновлено в 09:24
Музыка

У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления

С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
Обновлено в 05:19
Политика

Второй иностранный арбитраж получил право работать в России

Новак назвал позитивной тенденцией выдачу разрешений властями РФ Гонконгскому и Венскому арбитражам.
Обновлено в 13:31
Общество

Кейт Миддлтон появилась на скачках в серо-голубом платье

18 июня состоялся первый день королевских скачек в Аскоте, которые считаются одними из самых престижных в мире.
Обновлено в 12:57
Общество

Минтруд назвал регионы с самым молодым и самым возрастным населением

Самыми молодыми регионами страны названы Чеченская Республика и Республика Тыва.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Самолет с Киркоровым на борту совершил жесткую посадку в Домодедово

Самолет, на котором певец летел вместе со своими детьми, совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие

Представитель ДНР сообщил, что украинцы открыли огонь по посёлку Ясное

Обновлено в 12:55
Музыка

Пугачева даст второй юбилейный концерт

Известно, что певица дала один единственный концерт в Москве и даже отказалась выступать в Питере. Однако она решила дать еще один концерт.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Россиянин получит 100 тыс. рублей за пытки бутылкой в полиции

Житель Татарстана Ильдар Шарифуллин получил компенсацию в размере 100 тыс. от МВД за пытки бутылкой и огнетушителем, которые ему устроили участковые.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Цыгане из Чемодановки не переедут в Волгоградскую область

Обновлено в 13:33
Армия и оружие

Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе назвали СМИ

Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 13:23
Происшествия

Видео катастрофы в Шереметьево слили в Сеть два капитана полиции

Обновлено в 10:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное