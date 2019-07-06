Петербургский "Зенит" и московский "Локомотив" встретятся в матче за Суперкубок России по футболу в субботу. Открытие на "Динамо" Первый матч российского футбольного сезона-2019 / 20 состоится в субботу на отреставрированном стадионе "Динамо" в Москве.

Двое лучших на «Динамо» — «Зенит» и «Локомотив» сразятся за Суперкубок

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