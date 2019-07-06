Футбол

«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок РоссииГазета.Ru 03:10

Зенит — Локомотив
сегодня
в 12:00
Суперкубок России, Финал
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
6 июля на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина в столице откроется футбольный сезон - 2019/2020. В матче Олимп Суперкубка России "Зенит" и "Локомотив" поспорят за первый трофей новой страницы летописи спорта №1.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Вспомните всех участников Суперкубка?

Sports.ru08:01

Что нужно знать о ставках на матч «Локомотив» – «Зенит» 6 июля

Матч ТВ07:43

«Зенит» – «Локомотив»: онлайн трансляция – в 19.00

Спорт-Экспресс06:00

Сегодня «Зенит» и «Локомотив» сразятся за суперкубок России

Невские Новости01:30

«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Виктора Гусева на матч за Суперкубок России

Чемпионат06:00

«Зенит» – «Локомотив»: варианты ставок на матч за Суперкубок

Legalbet04 июля в 06:07

«Зенит» показал, как готовится к матчу за Суперкубок с «Локомотивом»

МИР 2404 июля в 03:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 08:18, Вашингтон
Футбол

Мак и Джорджевич могут перейти из «Зенита» в «Рубин»

Игроки петербургского "Зенита" Роберт Мак и Лука Джорджевич могут перейти в казанский "Рубин", сообщает "Бизнес Online".
Обновлено в 06:02
Общество

Московское метро выпустило «Тройку» с изображением большой панды

Обновлено в 03:43
Происшествия

В Москве проходят одиночные пикеты в поддержку сестер Хачатурян

Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Галкин объяснил свой высокий гонорар

Обновлено в 06:21
Происшествия

На затонувшем в Черном море катере находилось 55 человек

Обновлено в 07:00
Происшествия

Здание прокуратуры Петербурга окутало неизвестным газом

Здание прокуратуры Санкт-Петербурга окутало неизвестным газом, пишет «Фонтанка». Видео инцидента публикует 78.ru.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Микроавтобус опрокинулся в кювет под Воронежем

Обновлено в 07:54
Происшествия

Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности

Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено вчера в 18:06
Политика

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Общество

Умер режиссер Владимир Двинский

Обновлено в 06:32
Общество

В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп

В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.
Обновлено в 02:14
Футбол

«Атлетико» выкупил права на футболиста «Челси» Морату

Испанский футбольный клуб "Атлетико" выкупил права на нападающего английского "Челси" Альваро Морату.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали

Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Политика

Американский журналист восхитился Крымом

Американский журналист Джефф Опдайк, написавший статью в газете Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать в Крым, объясняет, что хотел поделиться впечатлениями от полуострова, и с сожалением отмечает, что материал неожиданно обрел политическое звучание.
Обновлено в 03:34
Политика

В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

Обновлено в 05:57
Авто

В России появился новый минивэн Toyota Hiace

Пресс-служба компании Toyota объявила о старте продаж обновленного минивэна Hiace.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия

В воинской части в Азербайджане прогремел взрыв

Мощный взрыв прогремел в одной из воинских частей Азербайджана.
Обновлено в 04:43
Политика

Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»

Обновлено в 00:00
Политика

Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
Обновлено в 06:30
Авто

Первые «ГАЗель Next» с новым мотором Volkswagen отправились к дилерам

Как сообщили в «Луидоре», цены на новую версию «ГАЗель Next» с 2,0-литровым турбодизелем Volkswagen начинаются от 1 145 000 рублей.
Обновлено вчера в 23:15
Общество

В КНДР обвинили освобождённого австралийского студента в шпионаже

Обновлено в 06:41
Экономика

ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы

Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах.
Обновлено вчера в 05:49
Здоровье

Кировские врачи присоединились к акции в поддержу Элины Сушкевич

Кировские врачи присоединились к акции в поддержу Элины Сушкевич.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес

Елизавета II не появится на крестинах сына Меган Маркл и принца Гарри

Крестины маленького Арчи намечены на 6 июля.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

Подозреваемый в экстремизме задержан в Челябинской области

Сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержали мужчину, подозреваемого в экстремизме.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с грузовиком на севере Москвы

Обновлено в 03:30
Армия и оружие

В сети обсуждают спорное заявление замглавкома ВКС РФ о мотивации лётчиков

Спорные слова замглавкома ВКС вызвали бурное обсуждение в социальных сетях. Он посчитал, что летчикам не надо хорошо платить.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Семилетняя девочка попала в реанимацию после избиения в Ингушетии

Семилетняя девочка попала в реанимацию после жестокого избиения, следственные органы Ингушетии начали расследование уголовного дела о нанесении телесных повреждений ребенку.
Обновлено 04 июля в 22:27
Общество

Медведев поручил провести всероссийскую диспансеризацию

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Обновлено вчера в 16:59
Общество

В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%

Член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову предложение об увеличении на 25% количества бюджетных мест в российских высших учебных заведениях.
Обновлено вчера в 23:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное